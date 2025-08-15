Tổng Giám đốc trở thành cổ đông lớn tại Vinasun

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE) vừa công bố văn bản báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu của công ty.

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 12/8/2025 vừa qua, ông Đặng Thành Duy- Tổng Giám đốc của Vinasun vừa mua vào thành công 500.000 cổ phiếu VNS.

Sau giao dịch thành công, ông Duy tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 3,4 triệu cổ phiếu lên gần 3,9 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,99% lên 5,73% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinasun.

Ảnh minh họa

Tạm tính giá cổ phiếu VNS theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 12/8/2025 là 9.800 đồng/cổ phiếu, ước tính Tổng Giám đốc Vinasun đã chi khoảng 4,9 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.

Trước đó, ông Đặng Thành Duy đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh qua sàn hoặc thỏa thuận từ ngày 21/7/2025 đến ngày 18/8/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Duy sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 3,4 triệu cổ phiếu lên gần 5,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,99% lên 7,94%.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Vinasun ghi nhận doanh thu thuần hơn 216,7 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 9,9 tỷ đồng, giảm 41,4%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vinasun mang về doanh thu thuần hơn 451,1 tỷ đồng, giảm 15,2% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 24,1 tỷ đồng, giảm 38%.

Năm 2025, Vinasun lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 976,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 53,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 46,2% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của Vinasun giảm 4,2% so với đầu năm, xuống còn gần 1.776,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản cố định chiếm 72,4% tổng tài sản, ở mức gần 1.286,6 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền hơn 209,6 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn hơn 61,9 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 671,4 tỷ đồng, giảm 4,8% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn gần 200,7 tỷ đồng, chiếm 29,9% tổng tài sản; vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 277,7 tỷ đồng, chiếm 41,4% tổng tài sản.



