Tổng Giám đốc Vinasun đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu VNS

Ông Đặng Thành Duy- Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, ông Duy đã đăng ký mua vào 1,5 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 10/12/2025 đến ngày 8/1/2026 bằng phương thức khớp lệnh qua sàn giao dịch và thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Duy sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ 3,89 triệu cổ phiếu lên 5,39 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,73% lên 7,94% vốn tại Vinasun.

Ảnh minh họa

Thông báo này cho thấy, bố của ông Duy là ông Đặng Thành Phước, đang sở hữu gần 16,91 triệu cổ phiếu VNS (tỷ lệ sở hữu 24,92%); mẹ ông Duy là bà Ngô Thị Thúy Vân đang sở hữu hơn 8,08 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 11,91%) và con gái ông Duy là bà Đặng Quỳnh Như đang sở hữu 25 cổ phiếu VNS.

Như vậy, nếu giao dịch đăng ký mua vào cổ phiếu nêu trên thành công, số lượng cổ phiếu do ông Duy và người liên quan nắm giữ sẽ tăng từ gần 28,88 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 42,56%) lên gần 30,38 triệu cổ phiếu (tỷ lệ sở hữu 44,77%).

Cùng chiều diễn biến, mới đây ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT của Vinasun, cũng đã đăng ký mua gần 5,5 triệu cổ phiếu VNS nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến ngày 30/12/2025.

Nếu giao dịch thành công, ông Đoàn sẽ tăng sở hữu cổ phiếu VNS từ gần 4,3 triệu cổ phiếu lên hơn 9,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 6,31% lên 13,6% vốn tại Vinasun.

Ở chiều ngược lại, trong khoảng thời gian từ ngày 31/10/2025 đến 28/11/2025, Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu mới chỉ bán ra thành công 89.300 cổ phiếu trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký bán trước đó. Lý do không hoàn tất giao dịch là vì tình trạng thị trường không đạt kỳ vọng.

Sau giao dịch, Tư vấn Kim Ngưu đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Vinasun từ 12,67% (hơn 8,6 triệu cổ phiếu) xuống còn 12,54% (hơn 8,51 triệu cổ phiếu).

Được biết, ông Đặng Tiến Sỹ hiện đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tư vấn Kim Ngưu tại Vinasun, đồng thời đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Vinasun.



