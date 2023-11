Tổng lãnh sự Canada đến thăm BM Windows, nhà thầu mặt dựng The One Toronto

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch Sáng lập BM Windows nhấn mạnh, việc đẩy mạnh xuất khẩu là mục tiêu quan trọng đối với BM Windows và công ty cũng đang nỗ lực tăng tỷ lệ xuất khẩu trong thời gian tới. Ông tin rằng sau khi hoàn thành một số dự án nổi bật tại quốc tế, các thị trường xuất khẩu "khó tính" sẽ dần công nhận chất lượng của BM Windows.

Dẫn đầu phái đoàn, Bà Annie Dubé - Tổng Lãnh sự chia sẻ niềm vui khi Việt Nam hiện ngày càng thu hút sự công nhận quốc tế và BM Windows là doanh nghiệp điển hình trong thời gian qua khi trở thành đơn vị xuất khẩu mặt dựng cho The One Toronto, tòa nhà 91 tầng cao nhất Canada hiện nay, một dự án đang rất được kỳ vọng trở thành biểu tượng của đất nước này.

Ông Nguyễn Bá Dương (ở giữa) - Chủ tịch sáng lập BM Windows, đại diện Hệ sinh thái các công ty thành viên tiếp đón đoàn

Cụ thể, BM Windows là doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu mặt dựng, nhôm kính qua Canada. Nhà thầu này là đơn vị sản xuất, cung cấp hơn 7.000 sản phẩm mặt dựng với tổng diện tích khoảng 27.000 m2 cho dự án The One cao 328,4 m (91 tầng). Đây là một trong những tòa tháp cao "chọc trời" ở Canada nên yêu cầu vật tư sản xuất phải chịu được áp lực gió, kín khí, cách nhiệt tốt nhất. Các sản phẩm phải tuân thủ tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Bắc Mỹ và chịu được điều kiện khí hậu khắc nghiệt, có khi xuống -18 độ C của vùng ôn đới.

BM Windows là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong xuất khẩu mặt dựng, nhôm kính qua Canada

Chuyến thăm tới nhà máy BM Windows cũng là cuộc làm việc của Tổng lãnh sự Canada với một doanh nghiệp Việt tiêu biểu trong ngành façade (mặt dựng) nhôm kính xuất khẩu qua nước này. Đại diện chủ đầu tư Mizrahi Developments và các đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế tham gia buổi tiếp đón Tổng lãnh sự Từ dự án The One, hai bên mong muốn tiếp tục có cơ hội hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt khi thị trường xây dựng thương mại ở Canada được đánh giá đang có nhiều cơ hội với tính cạnh tranh cao.

Tổng lãnh sự Canada trong chuyến tham quan Nhà máy BM Windows

BM Windows là doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực mặt dựng nhôm kính, đã hoàn thành hơn 550 dự án trong và ngoài nước, trong đó có nhiều dự án thuộc phân khúc bất động sản cao cấp ở Việt Nam. Ngoài Canada, doanh nghiệp đẩy mạnh mạnh xuất khẩu mặt dựng qua Australia, Campuchia, Myanmar, New Zealand… Để đáp ứng tiêu chuẩn xây dựng sản phẩm phù hợp cho các thị trường phát triển, doanh nghiệp không ngừng đầu tư về công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. BM Windows là nhà máy tiên phong trong lĩnh vực nhôm kính ở Việt Nam có chứng chỉ LEED (Thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về năng lượng và môi trường). Nhà máy BM Windows hướng đến tiêu chuẩn toàn cầu và phát triển bền vững theo xu hướng "low carbon".

BM Windows tham gia hội thảo quốc tế Zak World of Façade New York

Không dừng lại ở Canada, BM Windows đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới tại thị trường Bắc Mỹ, từng bước kết nối, làm việc với các đối tác quốc tế, tiến đến vai trò của một công ty toàn cầu. Đầu tháng 10, doanh nghiệp là đại diện hiếm hoi của khu vực có mặt tại hội thảo quốc tế Zak World of Façade New York. Tại đây, BM Windows đã giới thiệu những bước phát triển của ngành mặt dựng Việt Nam đến chuyên gia quốc tế, cùng hướng đến mặt dựng bền vững, công nghệ giảm thiểu phát thải carbon và tối ưu hoá hiệu suất lớp vỏ bao che công trình.

Theo các chuyên gia, việc đẩy mạnh chuyển hướng sang xuất khẩu là bước đi cần thiết trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn. Việc tiến sân chơi toàn cầu không dễ dàng bởi hàng loạt tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe tại từng quốc gia hay khu vực, nhưng là cách giúp doanh nghiệp Việt chứng tỏ năng lực trên thị trường quốc tế.