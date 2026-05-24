Tổng Lãnh sự Việt Nam livestream bán cà phê trên TikTok Trung Quốc, chốt gần 3.000 đơn chỉ sau thời gian ngắn

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, ngày 20/5/2026, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải ông Trần Huy Hùng đã tham gia hoạt động phát trực tiếp trên nền tảng TikTok Live của Trung Quốc nhằm quảng bá một số sản phẩm của Cà phê Trung Nguyên, hàng Việt Nam tới người tiêu dùng sở tại.

Đây là hoạt động được triển khai trong tinh thần thực hiện chỉ đạo của Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2030. Trong đó, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được giao nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ quảng bá những sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.

Điểm đáng chú ý là thay vì lựa chọn những hình thức quảng bá truyền thống, hoạt động lần này tận dụng chính mô hình livestream, phương thức bán hàng đang phát triển mạnh tại Trung Quốc và được xem là một trong những “cỗ máy” thúc đẩy tiêu dùng hiệu quả nhất trên các nền tảng số.

Kết quả ghi nhận cho thấy buổi phát trực tiếp đã thu hút hơn 55.000 lượt người xem. Trong vòng 30 phút phát sóng, sản phẩm cà phê được quảng bá đã vươn lên vị trí Top 1 trong ngành hàng cà phê trên TikTok Live tại Trung Quốc. Tính trong cả ngày 20/5/2026, sản phẩm tiếp tục giữ vị trí Top 13 toàn quốc trong ngành hàng này trên nền tảng.

Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng truyền thông, buổi livestream còn tạo ra kết quả kinh doanh cụ thể khi ghi nhận 2.963 đơn hàng ngay trong ngày, tương đương khoảng 408.399 ly cà phê được tiêu thụ.

Con số này cho thấy một xu hướng đáng chú ý khi hoạt động ngoại giao kinh tế giờ đây không chỉ dừng ở việc kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội chợ hay xúc tiến thương mại theo cách truyền thống, mà đang dần bước vào không gian số, nơi một phiên livestream cũng có thể trở thành kênh đưa hàng Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng nước ngoài.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng cũng gửi lời cảm ơn tới người tiêu dùng Trung Quốc đã tin tưởng, ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Việt Nam, trong đó có cà phê Trung Nguyên.

Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn để hỗ trợ quảng bá thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm như chỉ đạo của Chính phủ.

Từ một phiên livestream bán cà phê, câu chuyện này cũng cho thấy cách xúc tiến thương mại đang thay đổi. Thay vì chỉ xuất hiện trong các hội nghị hay triển lãm, hàng Việt giờ có thể bước thẳng lên sóng, tiếp cận người tiêu dùng bằng ngôn ngữ của thương mại số, nơi một cú chạm nhẹ vào màn hình là có thể nhanh chóng chuyển thành đơn hàng.

Nguồn: Viet Nam Consulate General in Shanghai