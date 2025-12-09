"Tổng tài" Nguyễn Văn Thiên vừa bị bắt: Chuyên bán khoá học làm giàu, từng xuất hiện trên TV

Liên quan vụ việc đánh người, gây rối trật tự tại quán cà phê trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên (SN 1998; trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào chiều ngày 17/9/2025, tại quán cà phê “Góc quán”, địa chỉ ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, Nguyễn Long Vũ (SN 2002; trú tại: xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đã có hành vi hành hung anh N.M.Đ (SN 1997, làm việc tại quán). Nguyên nhân do anh Đ nhắc nhở nhóm của Vũ không được hút thuốc trong quán. Vũ đã dùng tay tát một lần, đấm một lần vào vùng mặt anh Đ khiến anh này bị ngã xuống sàn.

Thiên khi bị bắt. Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 19/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên đã chỉ đạo Vũ ra tát anh Đ. Ngày 04/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Thiên chuyên bán khoá học làm giàu, 6 năm trước từng lên TV

Theo phần giới thiệu cá nhân trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Thiên hiện giữ chức Chủ tịch Công ty CP Đào tạo Win Business Academy – một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỹ năng.

Thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết Win Business Academy được thành lập vào tháng 11/2022, với người đại diện theo pháp luật là chính là Nguyễn Văn Thiên.

Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề giáo dục khá rộng, chủ yếu tập trung vào các loại hình đào tạo không phân cấp: dịch vụ dạy kèm, giáo dục dự bị, các khóa học hỗ trợ học sinh yếu, đào tạo phê bình – đánh giá chuyên môn, dạy ngoại ngữ, kỹ năng đàm thoại, kỹ năng thuyết trình trước công chúng, đọc nhanh và đào tạo tin học.

Win Business Academy được thành lập với vốn điều lệ 3 tỷ đồng, do 5 cá nhân cùng góp vốn. Riêng Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng, tương ứng 61% cổ phần, qua đó giữ vai trò chi phối hoạt động doanh nghiệp.

Theo ghi nhận, vào tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp này từng triển khai khóa đào tạo tài chính gia đình theo hình thức trực tuyến. Khóa học có giá công bố 1 triệu đồng nhưng được giới thiệu ưu đãi còn 299.000 đồng.

Ngoài hoạt động tại doanh nghiệp, Thiên còn xuất hiện với vai trò quản trị viên của nhóm Facebook “Ý tưởng khởi nghiệp”, nơi quy tụ hơn 355.000 thành viên. Tại đây, anh ta thường xuyên đăng tải hình ảnh các buổi họp, chương trình gặp gỡ cộng đồng khởi nghiệp và chia sẻ nội dung hướng đến giới trẻ quan tâm đến khởi nghiệp và phát triển bản thân.

Nguyễn Văn Thiên trên bản tin. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Thiên cũng được giới thiệu là kỳ nhân xuất hiện trên một bản tin truyền hình từ tháng 10/2019, chia sẻ về trò chơi Cờ Ngũ Hành mà mình đã tạo ra.

Tại đây, Thiên chia sẻ về trò chơi lấy cảm hứng từ Âm dương ngũ hành và các vì sao trong vũ trụ, mô phỏng cuộc chiến giữa ngày và đêm của các vì sao trong Thái dương hệ. Cờ Ngũ Hành cũng đã được đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền Tác giả vào tháng 7/2019.