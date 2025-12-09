“Tổng tài” Nguyễn Văn Thiên vừa bị bắt là ai?

Sau thời gian mở rộng điều tra vụ hành hung tại quán cà phê ở Khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội, cơ quan chức năng đã có thông tin mới nhất. Ngoài đối tượng Nguyễn Long Vũ (sinh năm 2002) đã bị tạm giam, cơ quan điều tra thu thập được các tài liệu, chứng cứ xác định đối tượng Nguyễn Văn Thiên (sinh năm 1998) chỉ đạo Vũ thực hiện hành vi.

Ngày 4/12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiên về tội Gây rối trật tự công cộng. Đây cũng chính là nhân vật được cư dân mạng gọi là “tổng tài” trong thời gian qua.

Hình ảnh Nguyễn Văn Thiên tại cơ quan chức năng

Chủ tịch công ty bán khoá học đào tạo tài chính

Nguyễn Văn Thiên sinh năm 1998, trú tại xã Ô Diên, TP. Hà Nội. Theo thông tin tự giới thiệu, Nguyễn Văn Thiên đang là Chủ tịch của Công ty cổ phần đào tạo Win Business Academy.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Win Business Academy được thành lập từ tháng 11/2022, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn Thiên.

Theo đăng ký, doanh nghiệp có trụ sở chính tại số14B Phạm Văn Đồng, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội. Tuy nhiên tình trạng hiện tại của công ty này là: Không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông tin về doanh nghiệp của Văn Thiên trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Ảnh chụp màn hình)

Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp này là Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Giáo dục dự bị; Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; Các khoá dạy về phê bình, đánh giá chuyên môn; Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; Dạy đọc nhanh; Đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; Dạy máy tính.

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 3 tỷ đồng do 5 cá nhân góp vốn thành lập. Cá nhân Nguyễn Văn Thiên góp 1,83 tỷ đồng (tương đương 61% vốn).

Theo tìm hiểu, Win Business Academy từng mở khóa đào tạo tài chính gia đình online hồi tháng 7. Một khóa học có giá 1 triệu đồng nhưng được giảm còn 299.000 đồng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu Thiên còn là 1 trong các admin của nhóm Facebook mang tên Ý tưởng khởi nghiệp thu hút hơn 355k thành viên và thường xuyên đăng tải hình ảnh những buổi họp, gặp gỡ cùng nhiều bạn trẻ.

Trước đó, Thiên tự giới thiệu mình là tác giả trò chơi Cờ Ngũ Hành. Thông tin này được Thiên chia sẻ khi xuất hiện trên một bản tin vào năm 2019.

Nguyễn Văn Thiên trên bản tin (Ảnh chụp màn hình)

Ồn ào từ thiện và bị tố phông bạt

Sau vụ “tổng tài chỉ đạo đánh người”, tài khoản Facebook của Nguyễn Văn Thiên có lượng người theo dõi tăng liên tục, tính đến ngày 9/12 là 144k người theo dõi.

Bản thân Nguyễn Văn Thiên tiếp tục vướng ồn ào khi đăng tải loạt hình ảnh, thông tin về việc tham gia hoạt động cứu trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ, cụ thể là bão số 10. Theo chia sẻ, đây là chuyến đi thiện nguyện nhằm hỗ trợ người dân vùng bị thiệt hại.

Sau vụ hành hung, Nguyễn Văn Thiên vướng ồn ào phông bạt từ thiện

Trong bài đăng, người này cho biết đoàn từ thiện đã trao 50 suất quà cùng 50 triệu đồng tiền mặt, số tiền được cho là đến từ các nhà tài trợ, tới bà con tại xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Những hình ảnh phát quà, ghi lại hoạt động cứu trợ nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, thay vì nhận được sự đồng cảm rộng rãi, hoạt động từ thiện này lại vấp phải nhiều phản ứng tiêu cực. Không ít ý kiến cho rằng việc làm thiện nguyện diễn ra ngay sau lùm xùm đánh người là quá nhạy cảm, dễ tạo cảm giác nhằm “chữa cháy” hình ảnh. Cách xuất hiện với phong thái “tổng tài”, kèm nhiều hình ảnh quay phim, chụp ảnh, cũng bị cho là mang màu sắc phô trương, “phông bạt” nhiều hơn là tập trung vào ý nghĩa hỗ trợ người gặp khó khăn.

Một số ý kiến khác còn cho rằng bài đăng ban đầu của Nguyễn Văn Thiên thiếu thông tin rõ ràng, dễ gây hiểu lầm đây là hoạt động từ thiện cá nhân, trong khi thực tế là đi cùng một đoàn hoặc tổ chức. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và mục đích thực sự của việc chia sẻ hình ảnh từ thiện.

Trước làn sóng chỉ trích, Thiên đã chỉnh sửa nội dung bài đăng, bổ sung thông tin về công ty tổ chức chuyến đi và các cá nhân tham gia. Đồng thời, trong những chia sẻ sau đó, anh khẳng định bản thân không có ý khoe mẽ hay đánh bóng tên tuổi, cho rằng việc đăng tải chỉ nhằm ghi lại hành trình thiện nguyện và nhấn mạnh rằng “sự thật không sợ ánh sáng”. Dù vậy, tranh cãi xung quanh hoạt động từ thiện này vẫn tiếp tục gây nhiều ý kiến trái chiều.