Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng thống Mỹ Trump nói sẽ đạt thoả thuận với Iran trong 'hai, ba ngày tới'

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên, rằng thoả thuận nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể đạt được “trong hai hoặc ba ngày tới”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Getty Images)

Trả lời báo giới sau khi xem trận chung kết NBA tại Madison Square Garden, Tổng thống Trump cho biết Iran và Israel đã đồng ý dừng tấn công đối phương sau đợt leo thang căng thẳng tồi tệ nhất giữa hai nước, kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh có hiệu lực vào đầu tháng 4.

“Họ đã tấn công qua lại, và giờ cả hai bên đều đã đồng ý, thông qua tôi, là sẽ dừng lại”, ông Trump nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một.

“Chúng ta đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất, rất tốt. Thỏa thuận này sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào”. “Eo biển sẽ mở cửa ngay lập tức ngay sau khi thoả thuận được ký kết, có thể là trong hai hoặc ba ngày nữa”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Trump nhấn mạnh, rằng ông không nghĩ có bất kỳ điểm bế tắc nào, và tất cả các bên đều “rất gần” với một thỏa thuận.

Theo thống kê của CNN , tính cả giai đoạn trước khi lệnh ngừng bắn được ban hành, Tổng thống Trump đã tuyên bố “các bên sắp đạt được lệnh ngừng bắn” ít nhất 37 lần. Nhưng đến nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sắp thành hiện thực.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Trump khẳng định “các phi công đều ổn” khi được hỏi về thông tin một máy bay trực thăng của quân đội Mỹ rơi gần eo biển Hormuz.

Trước đó, tờ New York Times đưa tin, một máy bay trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz hôm 8/6, và hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống.

“Các phi công đều ổn, không ai bị thương”, ông Trump nói với các phóng viên. “Chúng tôi sẽ đưa ra báo cáo vào ngày mai”.

Ông không cung cấp thêm thông tin về những gì đã xảy ra. Bản tin của New York Times cho biết, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay trực thăng bị rơi.

Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần Hormuz, ông Donald Trump lên tiếng

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

Từ Khóa:
trump, mỹ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một nước châu Âu muốn giới hạn dân số ở 10 triệu người

Một nước châu Âu muốn giới hạn dân số ở 10 triệu người Nổi bật

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga "vắng mặt bí ẩn" suốt nhiều tuần qua

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga "vắng mặt bí ẩn" suốt nhiều tuần qua Nổi bật

Singapore ra mắt siêu máy tính

Singapore ra mắt siêu máy tính

17:14 , 09/06/2026
Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần Hormuz, ông Donald Trump lên tiếng

Trực thăng Apache của Mỹ rơi gần Hormuz, ông Donald Trump lên tiếng

16:12 , 09/06/2026
200 máy bay NATO đang vây quanh biên giới Nga

200 máy bay NATO đang vây quanh biên giới Nga

15:48 , 09/06/2026
Nén bi thương, Nga "hồi sinh" kỳ quan thủy điện lớn nhất lịch sử: Kiêu hãnh tạo 24 tỷ kWh điện sạch/năm

Nén bi thương, Nga "hồi sinh" kỳ quan thủy điện lớn nhất lịch sử: Kiêu hãnh tạo 24 tỷ kWh điện sạch/năm

14:50 , 09/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên