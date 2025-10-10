Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tổng thống Trump gửi thư cho Thủ tướng Thái Lan về xung đột biên giới với Campuchia

10-10-2025 - 16:39 PM | Tài chính quốc tế

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư cho Thủ tướng Anutin Charnvirakul với nội dung liên quan đến xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.

Bức thư của Tổng thống Trump được gửi trong bối cảnh tình hình biên giới Thái Lan - Campuchia tiếp tục căng thẳng, sau khi các cuộc giao tranh hồi tháng 7 đã khiến hơn 40 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người phải sơ tán - được xem là cuộc đụng độ đẫm máu nhất giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á trong nhiều thập kỷ.

Theo tuyên bố của ông Anutin ngày 9/10, trong bức thư, ông Trump bày tỏ mong muốn hai quốc gia Thái Lan và Campuchia sớm giải quyết căng thẳng biên giới đang leo thang.

Trước đó, Thái Lan - Campuchia đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 5 ngày, do ông Trump đóng vai trò trung gian hòa giải. Sau khi thỏa thuận được ký kết, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, ca ngợi "nỗ lực ngoại giao sáng tạo" của Tổng thống Mỹ trong việc chấm dứt giao tranh.

Phát biểu tại Bangkok hôm 9/10, ông Anutin cho biết: "Tổng thống Trump đã gửi thư cho tôi, bày tỏ mong muốn hai quốc gia Thái Lan và Campuchia tiếp tục đối thoại để tìm giải pháp hòa bình cho xung đột hiện nay". Ông cho biết thêm: "Tôi sẽ phản hồi với lập trường của Thái Lan, và nếu Campuchia tuân thủ các điều kiện đó, chúng tôi sẵn sàng tiến hành tiến trình đàm phán".

Thái Lan huy động quân đội dọc biên giới giáp Campuchia để bảo đảm an ninh trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết triệt để (Ảnh: The Nation)

Theo Thủ tướng Thái Lan, điều kiện để nối lại đàm phán bao gồm: Campuchia rút toàn bộ vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, gỡ bỏ mìn sát thương, triệt phá các nhóm tội phạm mạng hoạt động dọc biên giới, di dời người dân Campuchia khỏi những khu vực mà Bangkok xem là thuộc lãnh thổ Thái Lan.

Phía Campuchia, ngược lại, khẳng định người dân nước này đã sinh sống tại các làng biên giới tranh chấp trong nhiều thập kỷ.

Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu đề cử giải Nobel Hòa bình cho ông Trump có khiến Phnom Penh được ưu ái trong đàm phán hay không, ông Anutin nhấn mạnh: "Tôi chỉ quan tâm đến lợi ích quốc gia, sự an toàn của người dân Thái Lan và chủ quyền của đất nước. Ai giành giải thưởng là chuyện của họ, điều đó không ảnh hưởng đến quyết định của Thái Lan".

Kết thúc phát biểu, ông Anutin nói thêm: "Thái Lan và Campuchia có chung đường biên giới, nhưng người hòa giải thì ở tận bên kia châu lục".

Bức thư của Tổng thống Trump được xem là nỗ lực ngoại giao mới nhất của Washington tại Đông Nam Á, trong bối cảnh Mỹ tìm cách củng cố vai trò trung gian và bảo vệ ổn định khu vực giữa những biến động địa chính trị phức tạp.

An Khê

VTV

