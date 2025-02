Tổng thống Trump: Mỹ sẽ tiếp quản Gaza mà không cần đến bất cứ binh sĩ nào

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ nêu rõ: Dải Gaza sẽ được Israel trao trả cho Mỹ sau khi chiến tranh kết thúc. Người Palestine sẽ được tái định cư tại những cộng đồng an toàn và đẹp hơn nhiều, với những ngôi nhà mới và hiện đại trong khu vực. Họ thực sự sẽ có cơ hội được hạnh phúc, an toàn và tự do. Mỹ sẽ hợp tác với các nhóm phát triển từ khắp nơi trên thế giới, sẽ dần dần và cẩn thận bắt đầu xây dựng những dự án phát triển vĩ đại và ngoạn mục nhất tại Gaza mà không cần đến binh lính! Sự ổn định cho khu vực sẽ ngự trị!!!"

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau cuộc hội đàm tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra đề xuất tái định cư người Palestine ở các nước khác - bất kể họ có muốn rời đi hay không. Ông Trump cũng bày tỏ mong muốn Mỹ có thể tiếp quản và sở hữu lâu dài Dải Gaza, giúp tái thiết vùng lãnh thổ này, qua đó mang lại sự ổn định lớn cho khu vực, thậm chí có thể là toàn bộ Trung Đông. Tuyên bố này của Tổng thống Mỹ đã gây sốc đối với dư luận trong và ngoài khu vực.