Tổng thống Trump: Nghiêm túc sáp nhập Canada, chỉ thị Mỹ dừng đúc đồng 1 xu

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 9/2 tuyên bố chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngừng sản xuất đồng xu 1 cent (1 USD = 100 cent), với lý do chi phí sản xuất đồng này quá cao.

"Trong một thời gian quá dài, Mỹ đã đúc những đồng xu (1 cent) tốn kém hơn 2 cent. Thật lãng phí! Tôi đã chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính Mỹ ngừng sản xuất những đồng xu mới này. Hãy loại bỏ sự lãng phí khỏi ngân sách quốc gia vĩ đại của chúng ta, dù chỉ là từng cent một" , ông Trump nói trong bài đăng trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng 1 cent đã bị chỉ trích trong nhiều năm. Phong trào loại bỏ đồng xu này gia tăng vào tháng trước sau khi Ủy ban Hiệu suất chính phủ (DOGE) của Elon Musk đăng trên X kêu gọi sự chú ý đến chi phí sản xuất nó.

Năm ngoái, một bài báo trên New York Times cũng lập luận về việc bãi bỏ đồng xu. Bài báo lưu ý rằng, "việc cần phải bỏ đồng một cent đã quá rõ ràng đối với những người nắm quyền trong một thời gian dài, đến nỗi việc không thể thực hiện được điều này càng biến đồng xu trở thành biểu tượng của sự mục nát sâu sắc".

CNN đưa tin, US Mint (cơ quan thuộc Bộ Tài Chính Mỹ phụ trách đúc tiền xu) năm 2023 báo cáo rằng, họ đang lưu hành khoảng 4,1 tỷ xu. Trong năm tài chính 2024, US Mint cho biết trong báo cáo thường niên rằng để sản xuất và phân phối 1 đồng 1 cent tiêu tốn mất 3,7 cent, tăng hơn 20% so với năm trước. Chi phí kim loại tăng cao, bao gồm kẽm và đồng, là một phần lý do khiến việc sản xuất đồng xu này trở nên đắt đỏ hơn.

Năm 2013, một bài bình luận trên trang web của Viện Brooking còn lập luận rằng Mỹ không chỉ nên ngừng sản xuất đồng 1 cent mà còn ngừng sản xuất đồng niken (5 cent).

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông nghiêm túc muốn Canada trở thành tiểu bang thứ 51.

"Tôi nghĩ Canada sẽ tốt hơn nhiều nếu trở thành tiểu bang thứ 51 vì chúng ta mất 200 tỷ USD mỗi năm với Canada. Và tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tại sao chúng ta phải trả 200 tỷ USD mỗi năm, về cơ bản là trợ cấp cho Canada?"

Theo AP, Mỹ không trợ cấp cho Canada nhưng mua các sản phẩm từ quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên này, bao gồm các mặt hàng như dầu mỏ. Thâm hụt thương mại hàng hóa giữa hai bên tăng vọt trong những năm gần đây, lên 72 tỷ USD vào năm 2023, phần lớn phản ánh lượng năng lượng Mỹ nhập khẩu từ Canada.

Ông Trump nhiều lần gợi ý rằng Canada sẽ tốt hơn nếu đồng ý trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ — một viễn cảnh không được người dân Canada ủng hộ.

Thủ tướng Canada Justin Trudeau trước đó cho biết trong một phiên họp kín với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và lao động rằng lời nói của ông Trump là "một điều có thật" và gắn liền với mong muốn tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên của nước này.