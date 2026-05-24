Tổng thống Trump nói sắp xong thỏa thuận hoà bình, truyền thông Iran bác bỏ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/5 cho biết thỏa thuận liên quan đến xung đột với Iran, bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz, “phần lớn được đàm phán xong” sau các cuộc điện đàm với Israel và nhiều đồng minh trong khu vực.

“Thỏa thuận giữa Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Cộng hòa Hồi giáo Iran và nhiều quốc gia khác phần lớn được đàm phán xong, chờ hoàn tất” , ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời cho biết các chi tiết cuối cùng vẫn đang được hoàn thiện và một số nội dung vẫn có thể thay đổi.

Tổng thống Trump cho biết ông điện đàm từ Phòng Bầu dục với lãnh đạo nhiều nước vùng Vịnh và khu vực, gồm Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan và Bahrain để thảo luận về các cuộc đàm phán liên quan tới Iran cũng như điều mà ông mô tả là “bản ghi nhớ hướng tới hòa bình”.

Song, hãng thông tấn Fars có liên hệ với chính phủ Iran bác bỏ mô tả của Tổng thống Mỹ. Nguồn tin này cho biết eo biển Hormuz vẫn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Iran theo phiên bản mới nhất của đề xuất được trao đổi giữa Washington và Tehran.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, các phiên bản gần đây của bản ghi nhớ mà ông Trump đang tiến tới hoàn tất sẽ chấm dứt xung đột với Iran, đồng thời từng bước mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng của Iran do Mỹ áp đặt. Thỏa thuận cũng sẽ giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài.

Ngoài ra, văn bản được cho là sẽ mở ra tiến trình đàm phán kéo dài ít nhất 30 ngày nhằm xử lý các bất đồng còn lại liên quan tới chương trình hạt nhân Iran, bao gồm kho uranium làm giàu ở cấp độ gần đủ để chế tạo vũ khí.

Fars khẳng định tuyên bố của ông Trump về việc mở lại eo biển Hormuz là “không đúng sự thật” và "không phù hợp với thực tế”.

Theo hãng tin này, dù Iran đồng ý cho số lượng tàu thuyền qua lại trở về mức trước chiến sự, điều đó “không đồng nghĩa với việc tự do lưu thông như trước xung đột”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei trước đó cũng nhấn mạnh mọi cơ chế liên quan tới eo biển Hormuz phải được thống nhất giữa Iran, Oman và các quốc gia ven tuyến hàng hải này, đồng thời khẳng định Mỹ “không liên quan gì” tới vấn đề đó.

Theo một nguồn tin được cập nhật về cuộc trao đổi, các lãnh đạo khu vực đã khuyến khích ông Trump chấp nhận khuôn khổ đề xuất với Iran. Một nguồn tin khu vực khác mô tả các cuộc thảo luận là tích cực.

“Cuộc điện đàm diễn ra rất tích cực. Đã đạt được tiến triển tốt. Các lãnh đạo khu vực ủng hộ tiến triển và bước đột phá mà Tổng thống Trump đạt được trong đàm phán” , một nhà ngoại giao khu vực tham gia cuộc gọi nói với CNN .

Theo AP , một quan chức khu vực khác nắm trực tiếp các nỗ lực hòa giải do Pakistan dẫn dắt cho biết Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) trao đổi với Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại Tehran, Iran, ngày 23/5/2026. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Iran/AP)

Tuy nhiên, quan chức này cảnh báo rằng “những bất đồng vào phút chót” vẫn có thể khiến nỗ lực đổ vỡ. Đây cũng không phải lần đầu trong vài tuần gần đây các bên cho rằng thỏa thuận đã ở rất gần.

Theo nguồn tin, thỏa thuận dự kiến bao gồm tuyên bố chính thức chấm dứt chiến sự, đồng thời mở các cuộc đàm phán kéo dài hai tháng về chương trình hạt nhân của Iran. Eo biển Hormuz sẽ được mở lại và Mỹ sẽ chấm dứt phong tỏa các cảng của Iran.