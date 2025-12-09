Tổng thống Trump ra điều kiện việc Nvidia bán chip AI H200 cho Trung Quốc

Trong thông báo đăng trên Truth Social, ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã “phản hồi tích cực” đối với đề xuất này. Ông nhấn mạnh chính sách mới “sẽ hỗ trợ việc làm tại Mỹ, củng cố sản xuất trong nước và mang lại lợi ích cho người nộp thuế”.

Theo Tổng thống Mỹ, Bộ Thương mại đang hoàn tất các chi tiết của cơ chế chia sẻ doanh thu, và cách làm tương tự sẽ được áp dụng đối với các hãng công nghệ lớn khác như AMD và Intel.

Hồi tháng 8, cả Nvidia và AMD đã đồng ý trích 15% doanh thu từ bán chip tại Trung Quốc cho chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, cùng thời điểm, Trung Quốc lại cảnh báo doanh nghiệp trong nước về việc sử dụng mẫu chip H20, sản phẩm Nvidia thiết kế riêng cho thị trường này với hiệu năng thấp hơn so với các dòng chip cao cấp dành cho Mỹ và các nước phương Tây.

Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ cho phép Nvidia xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo H200 sang Trung Quốc và các thị trường khác. Ảnh: CNBC.

H200 là loại chip được phép bán theo chính sách mới, có hiệu năng vượt trội so với H20, dù không phải dòng sản phẩm mạnh nhất của Nvidia.

Cổ phiếu Nvidia tăng mạnh trong phiên giao dịch sớm sau khi có tin Bộ Thương mại chuẩn bị phê duyệt việc bán chip sang Trung Quốc, nhưng sau đó hạ nhiệt; mã cổ phiếu vẫn tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Nvidia cho biết họ hoan nghênh quyết định của Tổng thống Trump, khẳng định việc cho phép cung cấp H200 cho các khách hàng được Bộ Thương mại thẩm định là sự cân bằng hợp lý và có lợi cho nước Mỹ.

Ngành bán dẫn là yếu tố cốt lõi cho mọi thiết bị điện tử nằm ở trung tâm cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời là tâm điểm căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Bắc Kinh từng áp đặt hạn chế xuất khẩu đất hiếm, nguyên liệu quan trọng cho các chip cao cấp, khiến Washington đe dọa tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng Trung Quốc.

Cuối tháng 10, sau cuộc gặp tại Hàn Quốc, ông Trump và Chủ tịch Tập đạt một thỏa thuận đình chiến thương mại tạm thời, trong đó Trung Quốc cam kết chấm dứt hành động “trả đũa” đối với các nhà sản xuất chip Mỹ. Ông Trump cho biết việc xuất khẩu chip Nvidia đã được ông nêu trực tiếp trong cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Trung Quốc.