TỔNG THUẬT: Khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền

Các Phó Thủ tướng Chính phủ cùng một số thành viên Chính phủ dự và chỉ đạo lễ khởi công tại các điểm cầu. Cụ thể, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự tại điểm cầu Lai Châu; Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự tại điểm cầu Sơn La; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng dự tại điểm cầu Quảng Trị; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dự tại điểm cầu Cao Bằng; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự tại điểm cầu Nghệ An.

Lễ khởi công là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc nhằm thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới; Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, chiến sĩ, đặc biệt là các cháu học sinh tại vùng phên dậu của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Yên Khương là xã biên giới vùng cao của tỉnh Thanh Hoá. Những năm qua, được Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư, đời sống Nhân dân đã từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giáo dục vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, đặc biệt là cơ sở vật chất trường lớp, khu nội trú và bán trú.

Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương sẽ được đầu tư xây dựng ở bản Bôn (xã Yên Khương), với tổng diện tích khoảng 1,5ha; trong đó, diện tích khu đất cơ sở hiện hữu khoảng 1,25ha; diện tích khu đất dự kiến mở rộng 0,25ha. Tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sáng 9/11, điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng bày tỏ vui mừng dự lễ khởi công trong không khí phấn khởi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; khẳng định đây một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "Cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc".

Nhân dịp lễ khởi công và Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/2025), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng gửi tới các đồng chí Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng, hình thành và phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực của con người, là yếu tố quyết định đảm bảo sự thành công trong thực hiện đột phá phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng khẳng định, con người là vốn quý nhất, con người vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực, vừa là động lực cho sự phát triển. Đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển; đầu tư cho sự nghiệp giáo dục là đầu tư cho sự phát triển; đầu tư cho con người phải đầu tư toàn diện, đầu tư ngay từ đầu, để phát triển toàn diện của con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của đất nước, phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, hạnh phúc và vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sáng 9/11, điểm cầu Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ chuyển đổi tư duy từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; với quan điểm nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm và thầy cô giáo là động lực.

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền; trong đó xác định rõ đây là một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc địa phương và nơi vùng sâu, vùng xa để góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào ở biên giới và góp phần củng cố quốc phòng, an ninh. Trước mắt, thí điểm đầu tư và hoàn thành xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2 - 3 năm tới.

Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan chức năng và các địa phương biên giới khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, đảm bảo học sinh ở xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp; xây dựng phương án bố trí giáo viên, đào tạo giáo viên tiếng dân tộc, duy trì hoạt động của các nhà trường và chế độ phụ cấp cho giáo viên; có phương án để các trường học trên toàn quốc kết nghĩa với các trường tại các xã biên giới.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì xây dựng các thiết kế mẫu, chuẩn bị trường nội trú liên cấp để các địa phương có căn cứ tham khảo, triển khai thực hiện phù hợp với địa phương, với văn hóa vùng miền, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các nhu cầu dạy và học, sinh hoạt của học sinh và các thầy cô giáo.

Bộ Tài chính được giao chủ trì cân đối ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác, trong đó có ngân sách Trung ương là chính.

UBND các tỉnh biên giới rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, chịu trách nhiệm bố trí quỹ đất xây dựng trường học, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến việc xây dựng nhà trường, điện, nước sạch, viễn thông, nước thải, giao thông, bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; huy động lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên trên địa bàn triển khai chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo trường học, đồng thời giám sát chặt chẽ về thực hiện, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực và có phương án khai thác hiệu quả sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng nhà trường.

Nhờ sự nỗ lực, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện Kết luận 81 của Bộ Chính trị, đến nay đã có 28 trường được khởi công. Trong đó, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp chỉ đạo và dự lễ khởi công ở hai trường tại tỉnh Điện Biên và tỉnh Nghệ An.

"Chúng ta rất vui mừng chứng kiến niềm vui chung lan tỏa dọc chiều dài biên giới của Tổ quốc. Nơi đâu cũng có ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, các em học sinh, các bậc phụ huynh và nhân dân được chứng kiến các trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở được khởi công, góp phần lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, trách nhiệm xã hội trong hành trình gieo chữ nơi biên cương của chúng ta", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan, đặc biệt là các địa phương, các đơn vị thi công, các thầy cô giáo, các em học sinh và người dân vùng biên cương đã nỗ lực, chung sức, đồng lòng triển khai thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này. Đồng thời, Thủ tướng trân trọng cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước luôn đồng hành, đóng góp, hỗ trợ thực hiện chương trình.

Để đảm bảo đưa các ngôi trường mới vào hoạt động, phục vụ năm học 2026-2027 (chậm nhất vào tháng 8/2026), Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, người đứng đầu các bộ, cơ quan liên quan, đặc biệt là các đồng chí Bí thư, Chủ tịch các tỉnh biên giới, lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp chỉ đạo, sâu sát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thất thoát, không để đội vốn một cách vô lý, bất hợp lý; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường trên địa bàn biên giới.

Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có sản phẩm cân, đong, đo, đếm, lượng hóa được" và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, chương trình xây dựng các trường nội trú phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sẽ thành công tốt đẹp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị cần tập trung đầu tư cho các trường nội trú đã được khởi công, thi công với tinh thần "3 ca 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", " làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ"; với tinh thần thần tốc và táo bạo, tuân thủ quy định, bảo đảm đúng chất lượng và hoàn thành đúng thời hạn.

"Từng ngôi trường mới sẽ là nơi gieo con chữ, ươm mầm tri thức, thắp sáng ước mơ, hiện thực hóa khát vọng; là biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tình cảm, trách nhiệm của Đảng, nhà nước, của nhân dân đối với đồng bào, với vùng phên dậu của Tổ quốc", Thủ tướng phát biểu và đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị thi công, các cơ quan liên quan cần tuân thủ "5 bảo đảm".

"5 bảo đảm" gồm: Chất lượng, tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó, mang lại lợi ích thiết thực cho các cháu học sinh, cho các thầy, cô giáo, cho các bậc phụ huynh và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa bàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quà tặng cùng áo ấm cho các em học sinh tại lễ khởi công - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng trân trọng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi toàn thể các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay tham gia hỗ trợ việc xây dựng, cải tạo trường học trong các xã biên giới với tinh thần "ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít, ai có công thì góp công, ai có của thì góp của, tiện ở đâu góp ở đấy", tất cả vì các cháu học sinh thân yêu.

Đặc biệt nhân dịp này, Thủ tướng bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến đội ngũ thầy cô giáo đang công tác ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người chiến sĩ thầm lặng mang con chữ đến những nơi xa nhất, gieo hạt giống của niềm tin và khát vọng, những người đã bền bỉ cắm bản, gieo chữ, giữ nước, với sứ mệnh rất quan trọng, cao cả và vinh quang, bằng tất cả tấm lòng và tinh thần trách nhiệm của mình.

Thủ tướng thân ái gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các em học sinh thân yêu ở vùng biên giới; mong các em hãy học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, chăm chỉ, nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, luôn giữ gìn bản sắc dân tộc, sống có ước mơ, có hoài bão lớn lớn, khát vọng vươn lên, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của các bậc phụ huynh cũng như của nhân dân cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà lưu niệm cho Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng nêu rõ: Chúng ta mong muốn và tin tưởng rằng với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện là phải có sản phẩm cân, đong, đo, đếm, lượng hóa được" và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân, nhất là các địa phương biên giới, chương trình xây dựng các trường nội trú phổ thông liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sẽ thành công tốt đẹp; với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, có sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, của các doanh nghiệp, doanh nhân, các bậc phụ huynh học sinh, lực lượng vũ trang và cả các lực lượng khác nữa, chúng ta sẽ đạt được kết quả, đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, để mọi trẻ em vùng biên cương đều được học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt đẹp và góp phần thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững các vùng biên cương thân yêu của Tổ quốc, góp phần phát triển đất nước ta nhanh và bền vững.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng chúc toàn thể ngành giáo dục và đào tạo, các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, tiếp tục cống hiến, đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp "trăm năm trồng người" của chúng ta; chúc các em học sinh chăm ngoan, học giỏi, không ngừng nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và khát vọng để trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, đóng góp xây dựng cho cộng đồng, cho quê hương, cho đất nước ngày càng giàu đẹp; chúc các bậc phụ huynh học sinh thân mến luôn dành tình yêu thương trọn vẹn, đầy đủ nhất, toàn diện nhất cho các cháu học sinh, cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước chúng ta.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự lễ khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh (một trong 22 tỉnh có biên giới đất liền với 7 xã biên giới) đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền cơ sở hoàn thành khảo sát, lập danh mục và đề xuất đầu tư 7 công trình trường học trong giai đoạn 2025 – 2026 với tổng mức đầu tư hơn 740 tỷ đồng. Trong đó, 2 công trình khởi công năm 2025 với tổng mức gần 300 tỷ đồng, gồm Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1 và Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Hương Khê; 5 công trình còn lại dự kiến triển khai trong năm 2026 với tổng mức đầu tư hơn 440 tỷ đồng, tại các xã Sơn Kim 2, Sơn Hồng, Vũ Quang, Hương Xuân, Hương Bình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và các đại biểu ấn nút khởi công dự án Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Dự án xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 được triển khai tại thôn Trưng trên diện tích hơn 5 ha với quy mô 40 lớp học cho hơn 1.300 học sinh. Kinh phí đầu tư xây dựng ước tính khoảng 140 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tặng quà các em học sinh Trường nội trú liên cấp Tiểu học – THCS Sơn Kim 1 - Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Với địa phương còn nhiều khó khăn, đời sống của người dân chưa cao, trong khi thu ngân sách của xã mỗi năm chỉ khoảng 1 tỷ đồng, việc đầu tư xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Sơn Kim 1 - một công trình hiện đại, quy mô lớn đã mở ra cơ hội thay đổi mạnh mẽ cho giáo dục địa phương, thắp lên niềm tin và hy vọng về tương lai tươi sáng hơn cho sự nghiệp giáo dục trên dải đất biên cương còn nhiều khó khăn này.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Trường được xây dựng tại thôn Pắn Pé với quy mô 36 lớp học, đáp ứng khoảng 1.281 học sinh, trong đó bậc Tiểu học 414 học sinh và THCS 867 học sinh. Dự án gồm đầy đủ các hạng mục khối phòng học, phòng bộ môn, khu hành chính, ký túc xá học sinh và giáo viên, nhà ăn, nhà đa năng, sân thể thao, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà lưu niệm cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Khuất Xá - Ảnh: VGP/Minh Khôi

Tổng mức đầu tư công trình khoảng 265,5 tỷ đồng, tổng diện tích xây dựng hơn 10.600 m², diện tích sàn hơn 24.100 m², cao tối đa 4 tầng. Công trình là một trong số 11 trường phổ thông nội trú liên cấp dự kiến xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn, nhằm tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tập trung, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh vùng biên giới, góp phần phát triển nguồn nhân lực địa phương và củng cố an ninh khu vực.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Tại bản Phai Đin, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Lê Thành Long dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa tại xã biên giới nằm ở phía tây lòng chảo Điện Biên.

Thanh Nưa là xã biên giới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã (Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn) với tổng diện tích tự nhiên hơn 17.695 ha; tổng số hộ dân là 7.150 hộ, với 29.029 nhân khẩu, 73 thôn/bản, gồm 6 dân tộc chính cùng sinh sống; xã có 10 thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa mang ý nghĩa chiến lược trong phát triển giáo dục cho đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực phía Tây lòng chảo Điện Biên, góp phần giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nguồn cán bộ tương lai cho tỉnh Điện Biên. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân vì một nền giáo dục bình đẳng, tiến bộ.

Dự án có diện tích hơn 5,3 ha, tổng vốn đầu tư 224,4 tỷ đồng. Quy mô đáp ứng cho khoảng 1.050 học sinh, là một tổ hợp công trình đồng bộ, hiện đại, được đầu tư xây dựng mới toàn bộ thiết kế áp dụng theo mẫu thiết kế số 3 và số 4 do Bộ Xây dựng ban hành. Các hạng mục chính gồm Khối phòng học tập với 30 phòng học văn hóa, phòng học bộ môn. Khối phục vụ sinh hoạt gồm 99 phòng ở nội trú cho học sinh và 15 phòng công vụ cho giáo viên, nhà ăn, nhà bếp.

Các hạng mục phụ trợ gồm khu thể thao, bể bơi, sân đường cùng toàn bộ trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Cũng trong ngày 9/11, Điện Biên tổ chức khởi công đồng loạt 6 trường tại các xã Thanh Nưa, Sín Thầu, Quảng Lâm, Nậm Kè, Thanh Yên, Mường Nhà.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: VGP/Đức Tuân

Trước đó, ngày 2/11, tỉnh đã khởi công 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Sam Mứn, Nà Bủng, Núa Ngam.

Đối với 9 trường phổ thông nội trú liên cấp nêu trên, Tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các chủ đầu tư đủ năng lực, áp dụng cơ chế đặc thù, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Tỉnh Điện Biên là địa phương đi đầu triển khai xây dựng trường học vùng biên với công trình đầu tiên (Trường Nội trú Liên cấp xã Si Pa Phìn, khởi công ngày 27/7/2025) được thực hiện theo chủ trương mới của Bộ Chính trị về đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An, tỉnh Lâm Đồng - Ảnh: VGP/Trần Mạnh

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc dự Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Thuận An là một xã biên giới thuộc diện khó khăn của tỉnh Lâm Đồng. Từ ngày 1/7, xã được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích và dân số của hai xã Thuận An và Đăk Lao (cũ), với diện tích tự nhiên khoảng 315,8 km2, có đường biên giới dài 60,125 km, tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Toàn xã có hơn 22.000 nhân khẩu với 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 20%. Trong những năm qua, dù được Đảng và nhà nước rất quan tâm, tuy nhiên cơ sở vật chất phục công tác giáo dục vẫn còn thiếu thốn, chưa đảm bảo nhu cầu dạy và học.

Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Thuận An sẽ được xây dựng tại thôn Đắk Thủy với diện tích 5 hecta, quy mô hơn 1.000 học sinh, trong đó 36 lớp gồm 21 lớp tiểu học, 15 lớp THCS. Tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Hải Minh

Tại xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn dự Lễ khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia.

Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường tiểu học B Lương An và Trường THCS Lương An Trà.

Trường được xây dựng trên diện tích 4,29 ha, quy mô đầu tư 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 học sinh, nội trú khoảng 600 học sinh.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học-THCS Vĩnh Gia, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang - Ảnh: VGP/Hải Minh

Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư xây dựng mới kết hợp cải tạo, nâng cấp một số hạng mục hiện hữu, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 186 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự kiến quy mô học sinh ở cả hai cấp học sẽ tăng khoảng 20-30% so với mức 1.069 học sinh trong năm học 2025-2026.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: VGP/Thu Sa

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự Lễ Khởi công xây dựng dựng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân tại thôn Tân Sơn, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Cùng dự sự kiện có Bí thư Tỉnh uỷ Hầu A Lềnh; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trịnh Mạnh Linh.

Trường có quy mô 45 lớp (gồm 25 lớp Tiểu học và 20 lớp Trung học cơ sở), đáp ứng 1.574 học sinh, với tổng diện tích xây dựng dự kiến: 41.651m2. Điều kiện kết nối hạ tầng như giao thông, điện, nước sinh hoạt, thông tin...của công trình được đánh giá là đảm bảo và khả năng có nguy cơ mất an toàn, tiềm ẩn về sạt trượt, lũ quét rất thấp.

Hình thức đầu tư xây dựng là mở rộng, cải tạo từ Trường Tiểu học Minh Tân. Thời gian dự kiến hoàn thành là trước ngày 30/8/2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân - Ảnh: VGP/Thu Sa

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân hướng tới mô hình giáo dục tiên tiến, hiện đại, bảo đảm chuẩn chất lượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhà trường được tổ chức theo hướng liên thông, ổn định và thống nhất giữa hai cấp học trong cùng một môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Tân - Ảnh: VGP/Thu Sa

Việc thành lập trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, hình thành lớp học sinh có năng lực, kỹ năng hội nhập, trở thành công dân có ích, thích ứng với yêu cầu của thời đại. Đồng thời, mô hình này là điểm nhấn trong công tác xã hội hóa giáo dục, tạo động lực phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Tuyên Quang, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Cùng với đó là bảo đảm đội ngũ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về trình độ, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và quản lý theo quy định; đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục toàn diện; Xây dựng môi trường học tập tiên tiến, liên thông, thân thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển toàn diện và hội nhập.

Trong sáng 9/11, tỉnh Tuyên Quang khởi công xây dựng tổng cộng 05 trường học tại các xã biên giới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH – THCS) tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Tại điểm cầu Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH – THCS) tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk.

Trường được nâng cấp, mở rộng từ Trường THCS Nguyễn Thị Định có diện tích đất hiện tại là 14.500 m2 (một mặt giáp với Quốc lộ 14C, một mặt giáp với UBND xã Ia Rvê, bên cạnh là khu đất trống được quy hoạch bán đấu giá, diện tích 30.280 m2, diện tích có thể điều chỉnh quy hoạch thành đất giáo dục để xây dựng trường và không phải đền bù, giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích đất để xây dựng trường sau khi điều chỉnh sẽ là 44.780 m2; phía sau hiện tại cũng là đất trống, quy hoạch đường giao thông và đất ở nông thôn nên vẫn có thể mở rộng để đảm bảo diện tích lớn hơn 50.000m2. Tổng mức đầu tư của dự án là 185 tỷ đồng.



Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở (TH – THCS) tại xã Ia Rvê, Đắk Lắk - Ảnh: VGP/Giang Thanh

Quy mô hơn 990 học sinh, 37 lớp học; trong đó: Bậc tiểu học là 550 học sinh, với 25 (625 học sinh) lớp học, bậc trung học cơ sở là 440 học sinh, với 12 (420) lớp học; số học sinh ở nội trú tại trường là khoảng 240 học sinh, số sinh còn lại là ở bán trú; tổ chức ăn trưa tại trường cho toàn bộ học sinh của trường và nghỉ trưa cho học sinh bán trú.

Nội dung đầu tư bao gồm các hạng mục: Khu học tập và hỗ trợ học tập: xây dựng mới 25 phòng học bậc tiểu học, 12 phòng học bậc THCS, 11 phòng học bộ môn, các phòng giáo viên, thiết bị giáo dục và các khu vệ sinh; khu hành chính quản trị và phụ trợ; khu nội trú học sinh, công vụ giáo viên; khu rèn luyện thể chất, hoạt động văn hóa, nghệ thuật; khu phục vụ sinh hoạt; khu hoạt động trải nghiệm, tăng gia sản xuất: xây dựng mới khu vườn trường, vườn thực nghiệm để phục vụ các hoạt động trải nghiệm, tăng gia, sản xuất cho học sinh.

Sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, xã sẽ đưa toàn bộ học sinh, giáo viên của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu và Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An về dạy, học tại trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học - trung học cơ sở.



Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Thu Giang

Tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ Khởi công xây dựng 4 Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Lào Cai.

Trước đó, nhằm triển khai Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 của Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 phê duyệt danh mục các dự án đầu tư công đặc biệt đối với 4 trường Phổ thông nội trú TH&THCS tại các xã A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long.

Theo dự án được duyệt, quy mô các trường được đầu tư xây dựng trên quỹ đất từ 6,2 ha- 8,6ha đảm bảo điều kiện giảng dạy và học tập từ 1000 -1.200 học sinh/trường, với tổng mức đầu tư của 4 trường là 945 tỷ đồng.

Toàn bộ cả 4 trường nội trú đều được thiết kế hiện đại, nhưng vẫn mang đậm dấu ấn bản sắc dân tộc của địa phương, được đầu tư đồng bộ từ nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà ăn, nhà ở nội trú, nhà ở công vụ cho giáo viên, nhà đa năng và các hạ tầng thiết yếu khác.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông Nội trú Liên cấp tại xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Ảnh: VGP/Thu Giang

Đặc biệt, tất cả các trường đều được nghiên cứu đầu tư hệ thống nước nóng phục vụ thầy cô giáo và học sinh trong mùa rét. Các nhà thầu được lựa chọn để thi công đều là những nhà thầu có năng lực tốt, có nhiều kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao 200 suất quà cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Mường Khương, Pha Long, Y Tý và A Mú Sung, động viên các em vượt khó, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Cũng nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, Phó Thủ tướng trao tặng quà tới Trường Mầm non Mường Khương, xã Mường Khương, thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới đội ngũ giáo viên và học sinh vùng cao.

Cùng với đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã trao tặng 4 phòng máy tính trị giá 1 tỷ đồng cho 4 trường trên địa bàn các xã Mường Khương, Y Tý, Pha Long và A Mú Sung.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Lễ khởi công đồng loạt xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền, điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp Hua Bum, xã Dào San, tỉnh Lai Châu - Ảnh: VGP

Dự và phát biểu tại Lễ khởi công ở điểm cầu Trường phổ thông nội trú liên cấp Hua Bum, xã Dào San, tỉnh Lai Châu, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết:

Ngày 18/7/2025, Bộ Chính trị có Kết luận số 81-TB/TW về chủ trương đầu tư xây dựng các trường học nội trú tại các xã biên giới. Đây là một quyết sách lớn, có ý nghĩa chính trị - xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở vùng biên giới của Tổ quốc, đặc biệt là đối với thầy cô giáo và học sinh. Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người địa phương ở vùng biên giới, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng biên giới, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh.

Được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương các cấp; sự ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân; sự quyết tâm của Bộ GDĐT và sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Dân tộc và Tôn giáo, nhiệm vụ xây dựng trường học cho các xã biên giới đã được triển khai nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả và đang vận hành đúng hướng, đáp ứng chủ trương của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ GDĐT đã chủ động, phối hợp, hướng dẫn 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền tổ chức rà soát, xác định nhu cầu, lựa chọn, xây dựng phương án đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện để đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp. Đến nay, danh mục đầu tư 100 trường đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bố trí và phân bổ vốn; các địa phương đã rất tích cực triển khai nhằm hoàn thành nhiệm vụ trước khai giảng năm học 2026-2027.

Trong danh sách 100 trường khởi công năm nay, đến thời điểm hiện tại đã có 28 trường khởi công và đang khẩn trương thi công. Hôm nay, chúng ta cùng tham dự Lễ khởi công xây dựng đồng loạt các trường còn lại. Đây không chỉ là môt sự kiện rất lớn của ngành, của các tỉnh, thành phố biên giới, mà còn là một sự kiện mang tính quốc gia, sự kiện có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc.

100 trường phổ thông nội trú liên cấp được đầu tư xây dựng là các dự án thực hiện trong giai đoạn đầu trong tổng số 248 trường tại 248 xã biên giới. Đây là dự án có quy mô lớn, được xây dựng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các nhu cầu học tập, sinh hoạt ăn ở nội trú, bán trú cho học sinh và nhà ở công vụ cho giáo viên; có môi trường giáo dục và rèn luyện toàn diện. Tổng mức đầu tư gần 20 nghìn tỷ đồng, từ ngân sách Trung ương.

Các trường được đầu tư theo hướng có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng đồng thời các hoạt động giáo dục, sinh hoạt, rèn luyện đức, trí, thể, mỹ, với mục tiêu phát triển toàn diện cho người học; có hệ thống cơ sở vật chất đạt mức độ cao nhất (mức độ 2 theo quy định hiện hành, một số tiêu chí vượt mức độ 2 như không gian, diện tích). Hiện còn nhiều trường phổ thông khác trên cả nước chưa đạt được các tiêu chuẩn này.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn tặng quà cho các em học sinh Trường phổ thông nội trú liên cấp Hua Bum, xã Dào San, tỉnh Lai Châu - Ảnh: VGP

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, cùng với việc đầu tư xây dựng trường, hiện nay Bộ GD&ĐT đang chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng các văn bản quy định về chế độ chính sách cho học sinh, giáo viên; quy định về quy chế hoạt động trường phổ thông nội trú liên cấp; chính sách ưu đãi, tuyển dụng, trọng dụng giáo viên; chính sách hướng nghiệp, tuyển chọn cán bộ là người địa phương xuất phát từ học sinh học tập tại các trường phổ thông nội trú liên cấp và nhiều chính sách đồng bộ khác, bảo đảm các trường là hình mẫu, là niềm hi vọng lớn của Đảng, Nhà nước, các địa phương và nhân dân tại các xã biên giới.



Chủ trương xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là đáp ứng tốt nhất, đầy đủ nhất cho việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện của học sinh, với kỳ vọng, các em sẽ trở thành những chủ nhân có đủ năng lực và phẩm chất, để quyết định trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, mà trực tiếp, hơn ai hết là tại khu vực biên giới, quê hương của chính các em.

Các trường được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt nội trú, bán trú của học sinh phổ thông trên địa bàn các xã biên giới, không phân biệt đối tượng. Đã là học sinh phổ thông tại các xã biên giới thì đều được hưởng chính sách học nội trú, bán trú.

Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đồng bộ, hiện đại, bền vững và an toàn cao, Đảng, Nhà nước và Bộ GD&ĐT kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá, thay đổi căn bản, toàn diện, đối với giáo dục vùng biên giới; khẳng định sự quan tâm, chăm lo đặc biệt của Đảng, Nhà nước cho những vùng còn nhiều khó khăn, thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục tại Việt Nam.

Hiện nay, việc xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền đang được đẩy mạnh, trong thời gian ngắn, bước đầu, chúng ta đã đạt được những kết quả nhất định. Để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng mục tiêu, kế hoạch đã đặt ra, Bộ GD&ĐT đề nghị: các Bộ, ngành tiếp tục tích cực phối hợp với Bộ GD&ĐT trong quá trình triển khai thực hiện; tiếp tục bố trí đủ vốn đầu tư trong năm 2026; các địa phương tập trung tổ chức triển khai thi công xây dựng bảo đảm an toàn, chất lượng, hoàn thành đúng kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất, triển khai thực hiện việc tuyển sinh để vận hành, sử dụng ngay sau khi đầu tư hoàn thành trước năm học.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cảm ơn Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm chỉ đạo việc xây trường học cho các xã biên giới; cảm ơn lãnh đạo địa phương, bà con nhân dân đã tích cực chuẩn bị, ủng hộ cho việc xây trường học; cảm ơn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay, đồng hành, ủng hộ sự nghiệp phát triển giáo dục nói chung và việc tổ chức Lễ khởi công ngày hôm nay.