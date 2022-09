Top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước cao nhất 8 tháng đầu năm 2022

Vốn đầu tư từ nguồn NSNN tháng 8 được các Bộ, ngành và địa phương nỗ lực tập trung triển khai, thực hiện và giải ngân trong bối cảnh dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi mạnh.



Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN trong tháng 8 ước đạt 48,3 nghìn tỷ đồng, tăng 51,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn Trung ương quản lý đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, tăng 36,8%; vốn địa phương quản lý 39,4 nghìn tỷ đồng, tăng 55,2%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN ước đạt 285,4 nghìn tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch năm và tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 48,6% và giảm 0,7%).

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cụ thể, Vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 50,4 nghìn tỷ đồng, bằng 47,7% kế hoạch năm và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Bộ Giao thông vận tải là Bộ có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN cao nhất với gần 26.000 tỷ đồng, ước đạt 57,1% kế hoạch và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2021. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao thứ 2 với 2,7 nghìn tỷ đồng, đạt 42% kế hoạch. Tiếp theo là Bộ Tài nguyên và Môi trường với 771 tỷ đồng, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 235 nghìn tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch năm và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó:

- Vốn NSNN cấp tỉnh đạt 154,4 nghìn tỷ đồng, bằng 49,2% và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2021.

- Vốn NSNN cấp huyện đạt 69,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,4% và tăng 26,1%.

- Vốn NSNN cấp xã đạt 11,3 nghìn tỷ đồng, bằng 65,2% và tăng 9,9%.

Xét theo từng địa phương, Hà Nội là địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao nhất cả nước với gần 27,9 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm, bằng 54,7% kế hoạch năm và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

TP. HCM là địa phương xếp thứ 2 với vốn NSNN đạt hơn 3,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 8 và 17,3 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm. Vốn NSNN của thành phố trong 8 tháng đã đạt 42,5% kế hoạch năm và tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Quảng Ninh là địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ NSNN cao thứ 3 trên cả nước với gần 10,4 nghìn tỷ đồng, đạt 62,9% so với kế hoạch nhưng giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là địa phương có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch cao nhất cả nước. Tiếp theo là Hải Phòng và Thanh Hóa với vốn NSNN lần lượt đạt 8.212 tỷ đồng và 6.488 tỷ đồng.

Các tỉnh khác cũng nằm trong top 10 địa phương có vốn đầu tư thực hiện từ nguồn NSNN cao trong 8 tháng đầu năm 2022 là Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Nghệ An, Đồng Nai và Bình Dương.