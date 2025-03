Top 5 mẫu xe lý tưởng dành cho phái đẹp do THACO AUTO phân phối

Thấu hiểu điều đó, THACO AUTO mang đến 5 mẫu xe tiêu biểu dành cho phái đẹp, không chỉ mang lại trải nghiệm lái thoải mái mà còn trở thành người bạn đồng hành tin cậy, giúp mỗi hành trình trở nên trọn vẹn và đầy cảm hứng.

New Kia Sonet – Cá tính và linh hoạt

Dành cho những cô nàng yêu thích sự trẻ trung, cá tính, New Kia Sonet là lựa chọn lý tưởng với thiết kế năng động, nổi bật cùng dải đèn ban ngày Star-map mang dấu ấn nhận diện đặc trưng. Khoang lái điện đại với vô lăng D-cut bọc da, màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch, điều hòa bàn phím piano và ghế da mềm mại, mang đến trải nghiệm lái thoải mái.

Điểm nhấn dành cho phái đẹp chính là kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây – tính năng "độc nhất" phân khúc, cùng chìa khóa điện tử Smart key hỗ trợ khởi động từ xa. Xe còn trang bị cửa sổ trời, hệ thống vận hành linh hoạt với 3 chế độ lái, 3 chế độ địa hình và các tính năng an toàn như cảm biến đỗ xe, khởi hành ngang dốc. Với những tiện ích vượt trội và giá hấp dẫn từ 525 triệu đồng, Kia New Sonet là lựa chọn đáng cân nhắc cho phái đẹp hiện đại, yêu thích sự tiện nghi và phong cách riêng biệt.

Mazda CX-5 – Sang trọng và tinh tế

Mazda CX-5 là mẫu SUV "quốc dân" với ngôn ngữ thiết kế Artful Design, mang lại vẻ đẹp thanh lịch và hiện đại. Không chỉ sở hữu không gian rộng rãi, mẫu xe này còn được trang bị nhiều tiện nghi được chăm chút đến từng chi tiết như: nội thất bọc da Nappa cao cấp, màn hình hiển thị thông tin HUD, hệ thống loa Bose cho âm thanh sống động.

Được ứng dụng Công nghệ SkyActiv, Mazda CX-5 có khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho phái đẹp hướng đến sự tinh tế nhưng vẫn đề cao tính thực dụng. Với giá từ 729 triệu đồng, Mazda CX-5 không chỉ đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển hàng ngày, mà còn mang đến cảm giác lái đầy hứng khởi.

New Peugeot 2008 – Hiện đại và khác biệt

New Peugeot 2008 mang đậm phong cách châu Âu với thiết kế sắc sảo, cá tính và đậm chất riêng. Điểm nhấn của xe là vô lăng D-Cut nhỏ gọn, cụm màn hình hiển thị 3D độc đáo, ghế massage thư giãn, cốp điện, sạc điện thoại không dây. Với sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến, New Peugeot 2008 là mẫu xe lý tưởng phù hợp cho khách hàng nữ yêu thích sự khác biệt và trải nghiệm công nghệ hiện đại.

BMW X3 – Đẳng cấp và mạnh mẽ

Mẫu SAV (Sport Activity Vehicle) hạng sang BMW X3 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế tinh mỹ và khả năng vận hành vượt trội, mang đến trải nghiệm lái đầy cảm hứng. BMW X3 mang đến sự lựa chọn "đáng tiền" dành cho phái nữ hiện đại với nhu cầu sử dụng đa dụng cả trong phố thị lẫn những chuyến đi xa cùng gia đình.

Điểm nhấn nổi bật của BMW X3 là không gian nội thất rộng rãi, khoang hành lý có thể tích lớn lên đến 1.600 lít giúp chủ nhân mang theo nhiều vật dụng cần thiết trong suốt hành trình dài. Xe còn được trang bị các tính năng hỗ trợ lái an toàn như: hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus, hệ thống kiểm soát hành trình và hệ thống hỗ trợ vào cua linh hoạt Performance Control giúp cho việc điều khiển xe trở nên dễ dàng và an toàn hơn.

Không chỉ tiện nghi, BMW X3 còn mang đến trải nghiệm thư giãn trọn vẹn với hệ thống nước hoa cao cấp và đèn viền nội thất sang trọng, tạo nên không gian tinh tế, giúp các nữ chủ nhân tận hưởng hành trình thoải mái cùng gia đình nhỏ.

MINI Clubman – Phong cách và thời thượng

MINI Clubman là mẫu xe độc đáo nhất trong dải sản phẩm của MINI, đây là mẫu xe duy nhất trong gia đình MINI sở hữu thiết kế 6 cửa khác biệt. Điểm nhấn của xe nằm ở phần cửa kép ở cốp xe, chi tiết này không chỉ tạo điểm nhấn mà còn giúp dễ dàng đóng mở cốp mà không cần phải với tay quá nhiều như các thiết kế cốp sau thông thường.

Các chi tiết ngoại thất mang tính cổ điển của thương hiệu vẫn xuất hiện trên MINI Clubman như lưới tản nhiệt hình thang ngược, đèn pha tròn hay đồ hoạ Union Jack ở đèn hậu tạo nên vẻ ngoài tinh tế và sang trọng cho xe. Không gian nội thất thoáng đãng, đủ rộng cho 5 người ngồi là một ưu điểm để MINI Clubman có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng thường nhật cùng gia đình. Ngoài ra, các nữ chủ nhân luôn có thể cá nhân hoá chiếc xe của mình với nhiều màu sắc khác nhau, nhiều tuỳ biến độc quyền mà chỉ có thể tìm thấy được ở MINI Clubman.

Mỗi hành trình đều trở nên ý nghĩa hơn khi có một người bạn đồng hành lý tưởng. Với đa dạng mẫu xe sở hữu thiết kế thời thượng, tính năng an toàn cao cấp và công nghệ vận hành thông minh, THACO AUTO mong muốn mang đến cho phái đẹp trải nghiệm lái trọn vẹn, thoải mái và an tâm trên mọi cung đường.

Hãy ghé thăm showroom THACO AUTO gần nhất để trải nghiệm lái thử và chọn ngay mẫu xe phù hợp với phong cách của bạn!