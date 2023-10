Tour tham quan trụ sở HĐNĐ – UBND TP HCM ngày càng hút khách

Ngày 2-10, Sở Du lịch TP HCM cho biết tính đến đầu tháng 10, sau 3 đợt tổ chức, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP HCM đã thu hút gần 5.000 lượt khách tham quan. Trong đó số lượng khách đến từ các địa phương, khách du lịch quốc tế đăng ký tham quan ngày càng tăng.



Mới đây nhất, ngày 30-9, đoàn Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận đã vào tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia này kết hợp chương trình tour Biệt động Sài Gòn. Nhiều cựu chiến binh cho biết lần đầu được tham quan, tìm hiểu về toà nhà xây dựng đã tồn tại hơn 100 năm, còn giữ nguyên giá trị.

Gần 5.000 lượt khách tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP HCM

Theo Sở Du lịch TP HCM, trong đợt tham quan ngày 30-9 và 1-10, người dân, du khách không chỉ được tham quan công trình kiến trúc, hiểu hơn về ý nghĩa, giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của toà nhà hơn 100 năm tuổi mà còn được tham quan triển lãm chuyên đề "Cảnh sắc phố thị Sài Gòn – TP HCM" giới thiệu 20 hình ảnh, tư liệu quý giá của thành phố.

Triển lãm đem lại cho du khách hình ảnh thành phố - một đô thị hiện đại lồng ghép cùng những hồi ức Sài Gòn xưa về di sản kiến trúc, không gian đô thị độc đáo, phong phú, về văn hóa, ẩm thực, những con đường, góc phố, đình chùa… qua nét vẽ tranh và ký họa của họa sĩ Phạm Công Tâm - Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật TP HCM.

Trong các đợt tham quan tiếp theo, người dân và du khách sẽ tiếp tục được tìm hiểu thêm về đặc trưng văn hoá, lối sống và con người thành phố qua các chuyên đề triển lãm với nhiều chủ đề khác nhau.

Trong 9 tháng của năm 2023, ngành du lịch thành phố đón khoảng 3,56 triệu lượt khách quốc tế, tăng 69% so cùng kỳ năm 2022; và đón gần 27 triệu lượt khách nội địa, tăng 24,9% so cùng kỳ năm ngoái. Tổng thu du lịch 9 tháng năm 2023 ước đạt 125.463 tỉ đồng, tăng 35,8% so với cùng kỳ.