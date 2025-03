Toyota tung SUV điện mới: Lớn hơn Corolla Cross, màn 14inch, chạy tới 600km/sạc, hướng tới 'người độc thân đang hẹn hò'

Toyota đã bất ngờ bổ sung một mẫu xe thuần điện mới vào đội hình toàn cầu của mình. Lấy tên C-HR+, mẫu xe điện mới trên thực tế... không liên quan tới C-HR về mặt kỹ thuật.

Cụ thể, dù dùng chung tên với SUV C-HR chạy động cơ đốt trong, Toyota C-HR+ thực tế không dùng khung gầm của dòng xe trên. Thay vào đó, nền tảng bên dưới mẫu SUV mới này là loại e-TNGA 2.0 giống đàn anh bZ4X. Do đó, kích thước xe nằm trên C-HR thường (dài hơn tới 160 mm, tổng 4.520 mm) dù vẫn dưới bZ4X một chút. Chiều dài cơ sở của xe được công bố ở 2.750 mm, trội hơn C-HR 110 mm. Đồng thời, kích thước xe cũng trội hơn Toyota Corolla Cross (4.460 x 1.825 x 1.620 (mm), trục cơ sở 2.640 mm) đang bán ở Việt Nam thay vì nằm giữa Yaris Cross và Corolla Cross như trước.

Toyota C-HR+ lấy tên chung cùng một phần nội, ngoại thất C-HR nhưng thực tế khác biệt hoàn toàn về kỹ thuật. Ảnh: Toyota

Tuy nhiên, thiết kế Toyota C-HR+ lại dựa khá nhiều vào dòng xe cùng tên gọi, dù các điểm lạ của C-HR đã được Toyota bỏ đi toàn bộ, qua đó để lại bộ khung ôn hòa và an toàn hơn. Lấy ví dụ, tay nắm cửa trước là loại truyền thống thay vì dạng ẩn như nguyên bản. Một số khác biệt có thể kể tới tay nắm cửa sau tại cột C, đèn mới, cản trước/sau cải tiến và kính cửa sổ nhỏ tại cột A.

Thiết kế xe loại bỏ các điểm gây tranh cãi của C-HR để có thể tiếp cận tập khách hàng rộng hơn. Ảnh: Toyota

Cách tiếp cận mới hứa hẹn giúp xe thu hút thêm nhiều khách hàng mới so với bản chạy động cơ đốt trong, nhất là khi tính thực tiễn cũng tăng mạnh. Thể tích khoang hành lý phía sau là 416 lít mặc định, trội hơn 52 lít so với bản thường và 106 lít so với bản hybrid sạc điện.

Nội thất Toyota C-HR+ dựa vào C-HR nhưng cũng thay đổi khá nhiều. Tâm điểm táp lô là màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch tích hợp hệ thống điều khiển điều hòa (bản động có có nút bấm điều khiển riêng). Bàn sạc điện thoại không dây kép, cửa sổ trời toàn cảnh, cần số nhỏ nhắn và một số ít nút bấm vật lý được giữ lại là những điểm nhấn khác trong khoang lái Toyota C-HR+.

Nội thất Toyota C-HR+ rành mạch từng vị trí với khá ít đường cong được sử dụng trong thiết kế. Ảnh: Toyota

Ở mảng truyền động, Toyota C-HR+ tái sử dụng những gì bZ4X đang có tại châu Âu. Bản tiêu chuẩn của xe dùng mô-tơ đơn dẫn động cầu trước 165 mã lực đi kèm pin 57,7 kWh cho tầm vận hành 455 km. Bản cầu trước cao cấp hơn có công suất 221 mã lực và tầm vận hành 600 km. Bản 2 cầu cao nhất bổ sung mộ-tơ tại cầu sau cho tổng công suất 338 mã lực và tầm vận hành tổng 525 km.

Toyota C-HR+ sẽ mở bán tại châu Âu trong năm nay và có mặt tại các thị trường quốc tế khác từ năm sau phục vụ tập khách hàng độc thân hoặc các cặp đôi (để tạo khác biệt với bZ4X lớn hơn phục vụ gia đình). Giá xe tạm thời chưa được công bố.

Một số hình ảnh khác của Toyota C-HR+: