TP HCM cần khoảng 67.000 - 73.000 lao động

Khảo sát ở 3.917 doanh nghiệp (DN) về tình hình tăng giảm lao động cho thấy tỉ lệ DN giảm lao động chiếm 31% với tổng số lao động giảm là 19.524 người; số DN tăng lao động chiếm 18% với 5.239 người.



Bước vào đầu quý II/2023, khảo sát cho thấy khoảng 71,78% DN sẽ cố gắng duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh, ổn định lực lượng lao động; khoảng 20,95% DN dự kiến tăng lao động. Số DN dự kiến cắt giảm lao động chiếm tỉ lệ thấp với khoảng 7,27%. Nguyên nhân giảm lao động chủ yếu là do thiếu đơn hàng - chiếm khoảng 41,05%, không tái ký hợp đồng lao động do hết hạn - chiếm 46,14% và một số lý do khác.

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP HCM, trong quý II/2023, thành phố cần khoảng 67.000 - 73.000 lao động. Trong đó, nhu cầu nhân lực cao nhất thuộc 9 nhóm ngành dịch vụ với khoảng 38.800 - 42.000 lao động, chiếm 58%.

* Sáng 7-4, tại Công viên 23 Tháng 9 (quận 1), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Du lịch TP HCM đã phối hợp tổ chức "Sàn giao dịch việc làm ngành du lịch". Sàn giao dịch thu hút hơn 25 DN kinh doanh dịch vụ du lịch, các cơ sở lưu trú và 34 trường nghề tham gia. Hơn 1.000 cơ hội việc làm dành cho sinh viên sắp tốt nghiệp, người lao động có nhu cầu với vị trí đa dạng, như: trưởng phòng bán hàng, truyền thông, điều hành tour, chăm sóc khách hàng, hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên, lễ tân, phục vụ bàn, phụ bếp…