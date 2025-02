TP HCM: Một trường quốc tế bất ngờ thông báo đóng cửa, phụ huynh rối bời

Từ ngày 14-2, nhiều phụ huynh của Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl (ISSP) nhận được thông báo nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh trong ngày 15-2. Nội dung thông báo liên quan sự việc trường sẽ đóng cửa và phụ huynh được hỗ trợ chuyển trường...

Trong thông báo của trường, có ghi: "...Chúng tôi sẽ có một đội ngũ chuyên trách hỗ trợ quý phụ huynh trong quá trình chuyển trường về Trường Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ISHCMC), hoặc tìm kiếm các trường quốc tế khác phù hợp với nguyện vọng của các gia đình. Đội ngũ chuyên trách này sẽ hỗ trợ các khía cạnh của quá trình chuyển trường, bao gồm việc tiếp nhận, chương trình học, đời sống học đường.

Chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để ưu tiên chăm lo đến tinh thần của các em học sinh, tạo mọi cơ hội để các em duy trì những tình bạn quý báu đã được xây dựng trong suốt thời gian học tại ISSP...".

Trường ISSP thông báo ngưng nhận học sinh

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, chị C.H, một phụ huynh có con học hệ mầm non tại trường này, cho biết rất bất ngờ khi nhận được thông báo như vậy. Cùng lúc đó, khi truy cập vào website nhà trường, các phụ huynh cũng nhận được thông báo "Nhà trường hiện ngưng nhận hồ sơ đăng ký nhập học".

Một phụ huynh khác có con học tại trường, cho hay đã nhận được thông tin trường sẽ ngưng hoạt động sau khi kết thúc năm học 2024-2025. Học sinh của trường sẽ được hướng dẫn chuyển sang học tại Trường Quốc tế TP HCM (ISHCMC) ở cả hai bậc học là mầm non và tiểu học.

Về vấn đề học phí, theo phụ huynh này, Trường ISSP thông báo, mức học phí tại ISHCMC cao hơn ở ISSP, nhưng nhà trường sẽ hỗ trợ học phí phần chênh lệch (giữa nơi mới và nơi hiện tại) cho phụ huynh trong vòng 2 năm học. "Mặc dù vậy, nhiều phụ huynh cảm thấy rất hoang mang, rối bời. Bởi không chỉ là học phí mà còn liên quan các vấn đề như đưa đón, đi lại, môi trường học tập..."- một phụ huynh lo lắng.

Trường ISSP là một trong số những trường quốc tế có mức học phí đắt đỏ tại TP HCM

Theo tìm hiểu của phóng viên, Trường Quốc tế Sài Gòn Pearl là 1 trong 3 trường nằm trong hệ thống của Cognita School - Anh quốc. Hai trường quốc tế còn lại tại Việt Nam cũng nằm trong hệ thống này là ISHCMC và Trường Trung học Mỹ ISHCMC-American Academy.

Theo bảng giá học phí của năm học 2024-2025 được công khai trên website của nhà trường, mức học phí thấp nhất (học nửa buổi) với trẻ mầm non là hơn 243 triệu đồng/năm, còn cao nhất là mức học phí học nguyên ngày của học sinh lớp 5 là 572,5 triệu đồng.

Ngày 15-2, đại diện bộ phận đối ngoại của nhà trường xác nhận có sự việc như trên.

Vị này xác nhận ngày 14-2, nhà trường đã thông báo toàn bộ thông tin việc này tới phụ huynh, giáo viên và nhân viên của ISSP. Lý do của việc sẽ đóng cửa, ngưng hoạt động vào cuối năm học 2024-2025 là do trường không duy trì đủ số lượng học sinh cần thiết để có thể hoạt động, do những năm gần đây, số lượng học sinh vào trường mỗi năm đều giảm.

Hiện tổng số học sinh của cả 2 bậc học mầm non, tiểu học tại trường là hơn 200 em.

Phương án xử lý vụ việc này của nhà trường sẽ là đề xuất chuyển toàn bộ số học sinh này sang ISHCMC, trường cũng nằm trong hệ thống Cognita và cũng dạy chương trình Tú tài quốc tế IB. Về mặt học phí tại ISHCMC cao hơn, nếu phụ huynh đồng ý chuyển học sinh sang đây, ISSP sẽ vẫn giữ mức học phí như hiện tại của nhà trường trong vòng 2 năm, có nghĩa là không thu phần học phí chênh lệch.

Về giải quyết nhân sự, đối với giáo viên, nhân viên người nước ngoài, trong trường hợp hợp đồng lao động kết thúc vào năm 2025 thì nhà trường sẽ không tiếp tục ký hợp đồng. Nhân sự có hợp đồng lao động hết hạn vào năm 2026 sẽ vẫn được giữ lại làm việc cho đến lúc đó.

Đối với các giáo viên, nhân viên người Việt Nam, nhà trường sẽ xử lý đúng các quy định của pháp luật hiện hành.