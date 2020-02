TP HCM sẽ có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vốn trên 100 tỉ đồng

Sáng nay (22-2), tại UBND TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM đã chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Thành Phong nhìn nhận từ năm 2000, bất động sản đã được xác định là ngành chủ đạo của TP, tuy có những thăng trầm nhưng bất động sản vẫn là lĩnh vực thu hút dòng tiền, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của TP.

Năm 2019, có 415.000 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó 15.000 doanh nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Xét về cơ cấu có 9.000 doanh nghiệp lớn, trong đó 30% doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy chỉ chiếm 2% tổng số doanh nghiệp nhưng các doanh nghiệp lớn (có vốn đăng ký trên 100 tỉ đồng) lại chiếm 70% số vốn đăng ký kinh doanh.

Lãnh đạo TP HCM dự hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp bất động trên địa bàn.

Tuy vậy, năm 2019 ngành xây dựng chỉ tăng trưởng 1%. Tỉ trọng đóng góp cho GDP của ngành bất động sản thuộc hàng thấp nhất trong 9 ngành dịch vụ. "Chúng tôi biết được hầu hết doanh nghiệp đều khó khăn, giảm doanh thu, không đạt chỉ tiêu. Với tư cách là lãnh đạo TP, chúng tôi đã lắng nghe và muốn đồng hành, tháo gỡ cho doanh nghiệp nhưng trong thực tế đã có sự trì trệ trong thực thi pháp luật ở các sở, ngành" – ông Nguyễn Thành Phong nói và dẫn chứng năm 2019, TP chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại được phê duyệt đầu tư, giảm 24 dự án so với cùng kỳ; 16 dự án được chấp thuận, giảm 64 dự án so năm 2018. Nguyên nhân do các quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở đất đai chưa phù hợp, các dự án đang bị rà soát thủ tục pháp lý, chưa liên thông, chưa đồng bộ, đã gây khó khăn nhiều hơn cho doanh nghiệp. Dẫn đến thất thu cho doanh nghiệp, giảm nguồn thu cho ngân sách.

"Các sở ngành phải thấy được rằng sự vất vả, khó khăn của doanh nghiệp bất động sản là sự vất vả của TP. Doanh nghiệp có phát triển được thì đó là sự thành công của TP. Theo đó, doanh nghiệp gặp khó khăn sở ban ngành phải chia sẻ, gặp khó khăn không nên càng tạo khó khăn hơn. Với tư cách là phục vụ doanh nghiệp, phục vụ nhân dân, tôi đề nghị các sở ban ngành phải có giải pháp quyết liệt hơn trên cơ sở làm đúng quy định của pháp luật. Tôi nói thẳng nếu ai sợ thì xin mời đứng qua một bên, vì nếu không theo kịp thì sẽ dẫn đến ách tắc, khó khăn. Cần có những câu trả lời chứ không thể kéo dài mãi, gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp"- chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định TP luôn đồng hành và hợp tác với doanh nghiệp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển theo hướng tốt đẹp, xây dựng TP trở thành trung tâm dịch vụ, bất động sản của cả nước. Đồng thời, tập trung phát triển doanh nghiệp đầu ngành thành những tập đoàn lớn để nâng tính cạnh tranh, đòi hỏi TP cần có cơ chế, chính sách đặc biệt đối với doanh nghiệp lớn (đặc biệt là với các doanh nghiệp bất động sản). Đây là một trong những định hướng lớn trong thời gian tới.

Dự kiến trong quý 1 này, TP sẽ ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có vốn trên 100 tỉ đồng, đồng thời cam kết là sẽ làm mọi cách để đảm bảo ổn định kinh tế, chính trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp trên địa bàn làm ăn.