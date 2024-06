TP HCM tạm ngưng cấp căn cước công dân 1 tuần

Ngày 24-6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội (PC06) - Công an TP HCM cho biết thực hiện chủ trương của Bộ Công an, để chuẩn bị điều kiện tổ chức cấp căn cước cho công dân theo Luật Căn cước năm 2023, Công an TP HCM thông báo tạm ngưng việc cấp thẻ Căn cước công dân, định danh điện tử trên địa bàn.

Người dân làm thủ tục cấp căn cước công dân tại Công an TP HCM

Thời gian tạm ngưng cấp căn cước công dân là từ ngày 25 đến 30-6 tại PC06; Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội công an các quận, huyện và TP Thủ Đức; bộ phận một cửa ở các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Thượng tá Hồ Thị Lãnh, Phó Trưởng phòng PC06, cho biết từ ngày 1-7, việc cấp căn cước công dân, định danh điện tử sẽ tiếp tục theo quy định.