TPBank nâng tầm trải nghiệm tài chính toàn cầu cho công dân thế hệ mới

Trong hành trình học tập và khám phá thế giới, các tiện ích tài chính luôn là "người bạn đồng hành" không thể thiếu của người trẻ hiện đại. Thanh toán dễ dàng khi ngao du thế giới, ưu đãi du lịch hấp dẫn, hay tiện ích chuyển tiền quốc tế … trở thành những tiêu chuẩn cần có để giới trẻ lựa chọn ngân hàng. Hiểu rõ điều đó, TPBank xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi tốc độ, sự an toàn và trải nghiệm liền mạch được đặt lên hàng đầu. Đây chính là nền tảng giúp TPBank tạo dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường và được Visa ghi nhận với hai giải thưởng quan trọng trong năm 2025.

Chuyển tiền quốc tế trong "một chạm"

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao dịch xuyên biên giới ngày càng đa dạng và đòi hỏi tốc độ cao, TPBank là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tích hợp Visa Direct – Giải pháp chuyển tiền quốc tế thời gian thực toàn cầu của Visa vào tháng 4 năm nay. Giờ đây, với sự kết hợp từ TPBank và Visa, giao dịch chuyển tiền quốc tế tới Singapore hoặc Vương quốc Anh được xử lý gần như theo thời gian thực, và đến 36 quốc gia châu Âu chỉ trong vòng 24 giờ. Kênh chuyển tiền mới này không chỉ giúp việc giao dịch xuyên biên giới trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết, mà còn khiến khách hàng an tâm với dịch vụ uy tín của Visa.

TPBank là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam tích hợp Visa Direct – Giải pháp chuyển tiền quốc tế thời gian thực toàn cầu của Visa.

Từ tháng 10, TPBank tiếp tục đưa trải nghiệm này lên một tầm cao mới khi tích hợp tính năng chuyển tiền quốc tế ngay trên App TPBank. Giao dịch trở nên đơn giản hơn bao giờ hết chỉ với một lần chạm màn hình, đi kèm loạt ưu đãi áp dụng đến hết năm 2025 như: miễn điện phí; miễn phí chuyển tiền cho các nhu cầu phổ biến như chuyển tiền du học, khám chữa bệnh, trợ cấp thân nhân…

Sự tiện lợi này đã nhanh chóng được đón nhận, thể hiện qua doanh số chuyển tiền của TPBank đạt xấp xỉ 13,5 tỷ đồng chỉ sau vài tháng triển khai kênh mới. Đây chính là lý do TPBank được Visa vinh danh là "Ngân hàng hàng đầu về giải pháp chuyển tiền 2025".

TPBank cùng Visa mang tới trải nghiệm "sống toàn cầu" đúng nghĩa

Song song với chuyển tiền quốc tế, TPBank xây dựng một hệ sinh thái thẻ Visa đa dạng, thiết kế riêng cho từng phong cách sống. Mỗi sản phẩm thẻ, từ thẻ tín dụng cho đến thẻ thanh toán đa năng Flash 2in1, đều mang một bộ đặc quyền cá nhân hóa để phục vụ sát sườn những nhu cầu và phong cách sống riêng của các nhóm khách hàng mục tiêu.

Thẻ cao cấp TPBank Visa Signature nổi bật như một "tấm hộ chiếu tài chính" toàn cầu.

Trong số đó, thẻ cao cấp TPBank Visa Signature nổi bật như một "tấm hộ chiếu tài chính" toàn cầu, không chỉ mang đến đặc quyền sử dụng phòng chờ sân bay quốc tế và nội địa, thẻ còn hoàn tiền đến 8% (tối đa 60 triệu đồng mỗi năm) khi chi tiêu khách sạn, vé máy bay và có mức phí chuyển đổi ngoại tệ cực thấp trên thị trường - chỉ 0,95%. Đây là những đặc quyền cực kỳ phù hợp với các khách hàng thường xuyên di chuyển giữa các quốc gia. Bên cạnh đó thẻ TPBank Visa Signature cũng thường xuyên dành tặng các khách hàng những ưu đãi du lịch, nhập cảnh ưu tiên, và trải nghiệm ẩm thực tinh hoa khắp thế giới.

Sản phẩm thẻ mới của Visa như thẻ thanh toán đa năng Flash 2in1 cũng là một ngôi sao tăng trưởng mới khi mang lại nhiều ưu đãi hấp dẫn trên các lĩnh vực di chuyển, ăn uống, giải trí… và cho phép khách hàng linh hoạt lựa chọn nguồn tiền, từ tài khoản thanh toán hoặc từ hạn mức tín dụng (với các khách hàng được đề nghị cấp hạn mức tín dụng).

Mở thẻ thanh toán đa năng TPBank Visa Flash 2in1 trên App TPBank.

Khi kết hợp với các tiện ích trên App TPBank cho phép mở thẻ và quản lý thẻ 100% online, chi tiêu với Apple Pay,… hệ sinh thái thẻ TPBank Visa trở thành công cụ chi tiêu vừa mạnh mẽ, vừa "đã tay". Nhiều khách hàng chia sẻ sự hài lòng khi nhận được khoản hoàn tiền lớn sau chuyến du lịch, hay cảm nhận được sự tiện lợi khi xuyên suốt hành trình đều có thẻ TPBank Visa đồng hành.

Doanh số giao dịch tại nước ngoài bằng thẻ Visa của TPBank tăng gần 150%, đồng thời số lượng khách hàng TPBank có chi tiêu quốc tế tăng gần 140% so với năm trước. Chính cú bứt phá này đã mang về cho TPBank giải thưởng "Dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thanh toán tại nước ngoài 2025" do Visa trao tặng.

Những bước đi của TPBank cùng Visa trong năm qua cho thấy ngân hàng đang định hình một hệ sinh thái tài chính toàn cầu dành cho người Việt: số hóa toàn diện, ưu đãi cá nhân hóa tới từng nhóm khách hàng và nâng cấp liên tục về công nghệ thanh toán. Hai giải thưởng liên tiếp từ Visa trong năm không chỉ là lời ghi nhận cho những nỗ lực này, mà còn là động lực để TPBank tiếp tục sáng tạo, mang đến trải nghiệm tài chính tiện lợi, an toàn và đẳng cấp quốc tế cho thế hệ "công dân toàn cầu" đang ngày càng lớn mạnh tại Việt Nam. Với TPBank, mỗi chuyến đi, mỗi giao dịch và mỗi lần chạm đều trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn bao giờ hết.