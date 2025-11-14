TPHCM chi hơn 17.000 tỉ đồng cải tạo 2 rạch Bà Lớn, Ông Bé
Cùng dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi đang triển khai, 2 dự án này sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng sống người dân.
- 14-11-2025Siêu đô thị TP.HCM ưu tiên đầu tư sớm 9 tuyến metro hơn 37 tỷ USD, dài 374 km: Có 6 tuyến ở khu vực trung tâm, 2 tuyến tại Bình Dương (cũ) và 1 tuyến hướng Vũng Tàu (cũ)
- 14-11-2025Sau hơn 1 tháng khởi công "siêu" cầu vượt sông Hồng 16.200 tỷ đồng nối khu phố cổ với Long Biên, giá bất động sản xung quanh có sóng
- 14-11-2025Chung cư Hà Nội diễn biến "lạ": Loạt dự án điểm tên giảm giá, liệu có giảm thật?
Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn.
Đây là dự án nhóm A với tổng mức đầu tư 9.228 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.
Dự án giúp khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước mưa từ khu vực trung tâm thành phố; đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước cho lưu vực rạch phụ trách với diện tích khoảng 920 ha.
Đồng thời, chỉnh trang đô thị, xây dựng bờ kè chống sạt lở, di dời nhà trên và ven kênh rạch, góp phần vào mục tiêu chỉnh trang đô thị trên toàn thành phố đến năm 2030.
Tuyến đường dọc rạch Bà Lớn sẽ kết nối tuyến đường Tạ Quang Bửu hiện hữu và đồng bộ với dự án cầu, đường Tạ Quang Bửu dự kiến triển khai trong thời gian sắp tới.
Rạch Bà Lớn xuất phát từ rạch Kênh Đôi thuộc Phường Bình Đông và kết thúc tại ngã tư rạch Bà Lớn và rạch Bà Lào thuộc Xã Bình Hưng; tổng chiều dài tuyến khoảng 7,4 km.
Quy mô đầu tư gồm nạo vét rạch, chiều dài khoảng 7,4km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng 9,9 km. Xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-18m, chiều dài khoảng 0,62 km. Xây dựng mới cầu Bà Lớn 2 qua Quốc lộ 50, chiều rộng cầu 40m, chiều dài khoảng 58 m.
HĐND TPHCM cũng thông qua nghị quyết dự án nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh. Đây là dự án nhóm A, tổng mức đầu tư 7,785 tỉ đồng.
Dự án kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh trên địa bàn Phường Chánh Hưng và Xã Bình Hưng nhằm tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực dự án với diện tích khoảng 470 ha.
Dự án cũng hướng tới cải tạo môi trường, kết hợp chỉnh trang đô thị ven sông rạch, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội khu vực và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Nạo vét, xây dựng bờ kè hai bên bờ rạch để hạn chế sạt lở, góp phần chỉnh trang đô thị và cải tạo môi trường nước.
Dự án sẽ hỗ trợ tiêu thoát nước cho kênh Đôi và góp phần cùng với dự án giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 để tiêu thoát nước, giảm ngập cho khu vực trung tâm thành phố.
Phạm vi dự án rạch Ông Bé (từ Kênh Đôi đến sông Ông Lớn) và nhánh rạch Xáng (từ rạch Ông Bé đến sông Ông Lớn). Tổng chiều dài tuyến khoảng 4,3 km. Địa điểm thực hiện là phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030.
Quy mô đầu tư dự án: Nạo vét rạch, chiều dài khoảng gần 4,3 km; xây kè bảo vệ bờ chiều dài khoảng gần 4,6 km. Cùng với đó, xây dựng mới tuyến đường theo quy hoạch, bề rộng nền đường 12-16m, chiều dài khoảng 2,4 km; xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến gồm lan can, vỉa hè, hệ thống thoát nước, bến lên xuống, cây xanh, chiếu sáng dọc bờ kè.
Thông qua 43 nghị quyết quan trọng
Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND TPHCM thông qua 43 nghị quyết quan trọng, bao quát nhiều lĩnh vực trọng yếu: An sinh xã hội, giáo dục, y tế, môi trường, cải cách hành chính, phân cấp nguồn lực, đầu tư công, phát triển đô thị, nâng cao chất lượng quản trị…
Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: "Mỗi nghị quyết được thông qua tại kỳ họp không chỉ là văn bản mang tính pháp lý mà còn là lời kết cam kết chính trị, là lời hứa với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thúc đẩy sự phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời đảm bảo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau sắp xếp vận hành ngày càng hiệu quả".
Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị UBND TPHCM và các sở, ngành, phường, xã, đặc khu nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động, rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm và rõ kết quả.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc từ cơ sở, không để nghị quyết đã ban hành nhưng không đi vào thực tiễn. Đồng thời, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, nhất là trong quy hoạch, hạ tầng giao thông, đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nghị quyết HĐND TPHCM.
Người Lao động