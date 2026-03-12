TPHCM: Dự án mở rộng quốc lộ 50 bao giờ về đích?
Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đang được các đơn vị đẩy nhanh thi công, hiện đạt hơn 92% khối lượng. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ phía Nam TPHCM và tăng cường kết nối với tỉnh Tây Ninh.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 gồm hai hạng mục chính: mở rộng đoạn quốc lộ 50 hiện hữu dài gần 3 km và xây dựng tuyến song hành dài hơn 4 km, nâng quy mô toàn tuyến lên 34m với sáu làn xe.
Dự án cũng xây dựng cầu Ông Thìn mới dài 240 m vượt sông Cần Giuộc, đồng thời gia cường và mở rộng cầu hiện hữu để đạt chiều rộng 25-26,5 m, đủ sáu làn xe và lề bộ hành hai bên.
Ban Giao thông TPHCM cho biết đến nay, hơn 4 km trên tuyến đã hoàn thành toàn bộ, trong khi hơn 2 km còn lại đang tiếp tục hoàn thiện tuyến chính và vỉa hè dù vẫn gặp một số vướng mắc về mặt bằng.
Chủ đầu tư dự án cho biết đang phối hợp với địa phương để tập trung giải quyết phần mặt bằng còn lại trong tháng 3/2026 nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2026 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.
Trước khi được nâng cấp, quốc lộ 50 chỉ rộng khoảng 7-8 m, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông do lưu lượng phương tiện lớn, mặt đường chật hẹp.
Khi hoàn thành, tuyến quốc lộ 50 sẽ đạt quy mô sáu làn xe, kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TPHCM và tăng cường liên kết vùng giữa TPHCM với tỉnh Tây Ninh.
TPHCM thúc tiến độ các dự án giao thông kết nối Tây Ninh
Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành và đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, thần tốc các dự án hạ tầng liên vùng, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ thông qua TPHCM.
Các mốc tiến độ chính được đặt ra với loạt dự án gồm:
Hoàn thành trước 30/6/2026: Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50.
Hoàn thành quý IV/2027: Cao tốc TPHCM - Mộc Bài.
Khởi công quý II/2026, hoàn thành quý IV/2027: Vành đai 4, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (riêng Vành đai 4 dự kiến hoàn thành năm 2029).
Hoàn tất chủ trương đầu tư trong tháng 4/2026: đường mở mới Tây Bắc, đường Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 50B, Lê Văn Lương - ĐT.826C, đường nối cao tốc TPHCM - Trung Lương.
