Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TPHCM: Dự án mở rộng quốc lộ 50 bao giờ về đích?

12-03-2026 - 16:57 PM | Bất động sản

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng đang được các đơn vị đẩy nhanh thi công, hiện đạt hơn 92% khối lượng. Công trình được kỳ vọng góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài nhiều năm tại cửa ngõ phía Nam TPHCM và tăng cường kết nối với tỉnh Tây Ninh.

Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông, chủ đầu tư), dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 gồm hai hạng mục chính: mở rộng đoạn quốc lộ 50 hiện hữu dài gần 3 km và xây dựng tuyến song hành dài hơn 4 km, nâng quy mô toàn tuyến lên 34m với sáu làn xe.

Dự án cũng xây dựng cầu Ông Thìn mới dài 240 m vượt sông Cần Giuộc, đồng thời gia cường và mở rộng cầu hiện hữu để đạt chiều rộng 25-26,5 m, đủ sáu làn xe và lề bộ hành hai bên.

Ban Giao thông TPHCM cho biết đến nay, hơn 4 km trên tuyến đã hoàn thành toàn bộ, trong khi hơn 2 km còn lại đang tiếp tục hoàn thiện tuyến chính và vỉa hè dù vẫn gặp một số vướng mắc về mặt bằng.

Đoạn Song hành quốc lộ 50 đã hoàn thiện. Ảnh: T.A.

Chủ đầu tư dự án cho biết đang phối hợp với địa phương để tập trung giải quyết phần mặt bằng còn lại trong tháng 3/2026 nhằm bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 30/6/2026 theo chỉ đạo của UBND TPHCM.

Trước khi được nâng cấp, quốc lộ 50 chỉ rộng khoảng 7-8 m, thường xuyên xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông do lưu lượng phương tiện lớn, mặt đường chật hẹp.

Khi hoàn thành, tuyến quốc lộ 50 sẽ đạt quy mô sáu làn xe, kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 và Vành đai 4, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TPHCM và tăng cường liên kết vùng giữa TPHCM với tỉnh Tây Ninh.

TPHCM thúc tiến độ các dự án giao thông kết nối Tây Ninh

Văn phòng UBND TPHCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại cuộc họp về tiến độ các dự án giao thông trọng điểm kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ban ngành và đơn vị liên quan triển khai quyết liệt, thần tốc các dự án hạ tầng liên vùng, coi đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ thông qua TPHCM.

Các mốc tiến độ chính được đặt ra với loạt dự án gồm:

Hoàn thành trước 30/6/2026: Dự án đường Vành đai 3 TPHCM, nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50.

Hoàn thành quý IV/2027: Cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Khởi công quý II/2026, hoàn thành quý IV/2027: Vành đai 4, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, trục động lực Bình Dương - Tây Ninh (riêng Vành đai 4 dự kiến hoàn thành năm 2029).

Hoàn tất chủ trương đầu tư trong tháng 4/2026: đường mở mới Tây Bắc, đường Võ Văn Kiệt nối dài, Nguyễn Văn Bứa, quốc lộ 50B, Lê Văn Lương - ĐT.826C, đường nối cao tốc TPHCM - Trung Lương.

Theo Hữu Huy

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
TS. Nguyễn Văn Đính chỉ thẳng lý do một số khu vực có nguy cơ “kẹt” thanh khoản

TS. Nguyễn Văn Đính chỉ thẳng lý do một số khu vực có nguy cơ “kẹt” thanh khoản Nổi bật

Khung cảnh khó tin chưa từng thấy tại công trình 18 tỷ USD "khủng" nhất lịch sử của Vingroup

Khung cảnh khó tin chưa từng thấy tại công trình 18 tỷ USD "khủng" nhất lịch sử của Vingroup Nổi bật

Cận cảnh Khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam sau di dời

Cận cảnh Khu công nghiệp lâu đời nhất Việt Nam sau di dời

16:18 , 12/03/2026
Nhiều kết luận thanh tra liên quan đến Chủ tịch quận Hoàng Mai cũ chưa được giải quyết

Nhiều kết luận thanh tra liên quan đến Chủ tịch quận Hoàng Mai cũ chưa được giải quyết

16:17 , 12/03/2026
Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giảm một nửa thời gian làm thủ tục cho nhà ở xã hội

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Giảm một nửa thời gian làm thủ tục cho nhà ở xã hội

16:06 , 12/03/2026
Hiệp hội BĐS Việt Nam: Tư vấn, phản biện chính sách là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong năm 2026

Hiệp hội BĐS Việt Nam: Tư vấn, phản biện chính sách là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu trong năm 2026

15:28 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên