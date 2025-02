TP.HCM dự kiến đấu giá 49 lô 'đất vàng' Thủ Thiêm, cổ phiếu 'ông trùm' đất khu vực này tăng hết biên độ

Ngay đầu phiên giao dịch ngày 7/2, thị trường chứng khoán đã chứng kiến gần 40 cổ phiếu tăng trần. Trên sàn HOSE, cổ phiếu CII của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đón dòng tiền mua vào "ồ ạt".

Trong vòng một tiếng giao dịch, cổ phiếu CII liên tục biến động quanh mức giá trần 14.450 đồng/cp. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 7,4 triệu đơn vị, gần gấp 3 lần khối lượng giao dịch trung bình trong 10 phiên trở lại đây.

Cổ phiếu CII bứt phá ngay sau thông tin thành phố Thủ Đức (thuộc TP. HCM) sẽ đấu giá quyền sử dụng đất với 239 ha trên địa bàn, trong đó 49 lô đất rộng 49 ha thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm và 189 ha của 10 dự án khác. Các khu đất đấu giá này sẽ phát triển dự án dân cư đa chức năng, thương mại - dịch vụ, giáo dục, công trình văn hóa...

Việc đấu giá đất được kỳ vọng mang lại lợi ích lớn cho các doanh nghiệp niêm yết sở hữu nhiều quỹ đất tại Thủ Thiêm. Trong đó, CII được xem là "ông trùm" đất Thủ Thiêm, từng hưởng lợi lớn từ đợt đấu giá năm 2021 nhờ quỹ đất rộng. CII là chủ đầu tư của dự án Thủ Thiêm River Park, The Riverin, Thủ Thiêm Lake View hay Marina Bay Thủ Thiêm...

Về tình hình kinh doanh, CII công bố BCTC hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu thuần đạt 757 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023. Biên lợi nhuận gộp đạt 51,4%, giảm so với mức 53,8% của cùng kỳ.

Kết quả, doanh nghiệp lãi trước thuế 31 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ. Nhờ được hoàn nhập 84 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại nên lãi sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng (lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ) chỉ đạt gần 6 tỷ đồng, so với quý 4 năm trước đạt 114 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh quý 4/2024 ổn định do CTCP BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã hợp nhất vào hoạt động kinh doanh công ty từ quý 4/2023. Lợi nhuận tài chính giảm do khoản lãi chuyển nhượng đầu tư tài chính lớn được ghi nhận trong cùng kỳ năm trước.

Luỹ kế cả năm 2024 , doanh thu thuần của CII đạt 3.041 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 639 tỷ đồng, tăng 73%; lãi ròng đạt 277 tỷ đồng, tăng 56%.