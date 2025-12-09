TPHCM: Dừng hỗ trợ BHYT đối với một số nhóm đối tượng
Sau khi sáp nhập, một số nhóm đối tượng được BHYT trước đây không còn phù hợp với thực tế, TPHCM quyết định dừng hỗ trợ
- 09-12-2025Hết năm 2025, cả nước sẽ có 3.345 km tuyến chính cao tốc
- 09-12-2025Chính thức có quy định riêng về giá điện cho xe sạc điện
- 09-12-2025Đúng 10 ngày nữa, Việt Nam sẽ đón một sân bay quốc tế hoạt động trở lại sau hơn 6 tháng tạm đóng cửa
UBND TPHCM vừa trình HĐND TPHCM dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.
Theo dự thảo, TPHCM sẽ ngừng hỗ trợ BHYT đối với một số nhóm từng được thụ hưởng tại các địa phương trước khi sáp nhập, do không còn phù hợp thực tế.
Cụ thể, nhóm bà mẹ đơn thân trong thời gian chờ sinh hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập được xác định không còn phát sinh trên thực tế, đồng thời đây là nhóm cần hỗ trợ khẩn cấp ngắn hạn chứ không phải đối tượng có hoàn cảnh khó khăn kéo dài.
Nhóm người cao tuổi 70-79 tuổi, người dân tộc thiểu số và người lao động thất nghiệp quá ba tháng cũng không tiếp tục được đưa vào diện hỗ trợ. Người cao tuổi đã được bao phủ bởi các chính sách hiện hành ở cả cấp địa phương và trung ương; người từ 75 tuổi trở lên được hỗ trợ BHYT.
Đối với nhóm người dân tộc thiểu số, tiêu chí phân loại vùng đặc thù không còn áp dụng sau sáp nhập.
Riêng nhóm lao động thất nghiệp, chính sách cũ xuất phát từ giai đoạn thị trường lao động chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay, sản xuất đã ổn định nên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, thất nghiệp là người lao động chủ động tìm việc khác, không phải đóng BHXH.
Người lao động