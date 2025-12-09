TPHCM: Dừng hỗ trợ BHYT đối với một số nhóm đối tượng

UBND TPHCM vừa trình HĐND TPHCM dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người bệnh phong tại Bệnh viện Bến Sắn, trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo dự thảo, TPHCM sẽ ngừng hỗ trợ BHYT đối với một số nhóm từng được thụ hưởng tại các địa phương trước khi sáp nhập, do không còn phù hợp thực tế.

Người cao tuổi đã được bao phủ bởi các chính sách hiện hành ở cả cấp địa phương và trung ương

Cụ thể, nhóm bà mẹ đơn thân trong thời gian chờ sinh hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tại cơ sở trợ giúp xã hội công lập được xác định không còn phát sinh trên thực tế, đồng thời đây là nhóm cần hỗ trợ khẩn cấp ngắn hạn chứ không phải đối tượng có hoàn cảnh khó khăn kéo dài.

Nhóm người cao tuổi 70-79 tuổi, người dân tộc thiểu số và người lao động thất nghiệp quá ba tháng cũng không tiếp tục được đưa vào diện hỗ trợ. Người cao tuổi đã được bao phủ bởi các chính sách hiện hành ở cả cấp địa phương và trung ương; người từ 75 tuổi trở lên được hỗ trợ BHYT.

Đối với nhóm người dân tộc thiểu số, tiêu chí phân loại vùng đặc thù không còn áp dụng sau sáp nhập.

Riêng nhóm lao động thất nghiệp, chính sách cũ xuất phát từ giai đoạn thị trường lao động chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Tuy nhiên, hiện nay, sản xuất đã ổn định nên có nhiều cơ hội việc làm. Do đó, thất nghiệp là người lao động chủ động tìm việc khác, không phải đóng BHXH.