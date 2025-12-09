TP.HCM hỗ trợ đoàn khách đến thành phố du lịch, cao nhất 20 triệu đồng

Tại kỳ họp thứ 6, HĐND TP.HCM đã thông qua chính sách hỗ trợ thu hút khách đoàn tham dự hội nghị, hội thảo kết hợp du lịch tại thành phố.

Đối tượng được hỗ trợ gồm doanh nghiệp lữ hành, đơn vị tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo, triển lãm kết hợp tham quan du lịch… trực tiếp đưa khách đến TP.HCM.

Theo quy định, mỗi đoàn phải từ 100 khách trở lên, lưu trú tối thiểu 3 đêm và ngoài chương trình hội nghị, hội thảo hoặc triển lãm, đoàn phải có lịch trình tham quan TP.HCM ít nhất 2 ngày.

Khách tìm hiểu cơ hội du lịch tại Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM tháng 8 vừa qua.

Mức hỗ trợ 1 lần tối đa 20 triệu đồng/đoàn, bao gồm hỗ trợ vé vào cổng các điểm tham quan du lịch.

Cụ thể, đoàn khách từ 100 – 450 khách sẽ được hỗ trợ 15% giá vé vào cổng; đoàn khách từ 451 – 750 khách được hỗ trợ 20% giá vé vào cổng; đoàn 751 trở lên được hỗ trợ 25% giá...

Các đoàn cũng được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng cho kinh phí thuê hội trường, phòng họp tại trung tâm hội nghị hoặc tại cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn TP, với mức hỗ trợ tính vào giá thuê giảm 15-30% áp dụng cho số lượng khách cụ thể của từng đoàn.

Cùng với đó, TP.HCM cũng hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/chương trình, đoàn khách cho kinh phí chương trình biểu diễn nghệ thuật và hỗ trợ 1 triệu đồng/phần quà/đoàn với quà lưu niệm. Quà lưu niệm ưu tiên các sản phẩm của thành phố.

Mức hỗ trợ này áp dụng từ ngày ban hành Nghị quyết đến hết tháng 12/2030.

Theo lý giải của UBND TP.HCM, thành phố mới sau sáp nhập có tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch, với khoảng 681 tài nguyên có khả năng trở thành điểm đến hấp dẫn, tập trung cả khu trung tâm, Vũng Tàu và Bình Dương.

TP.HCM hiện là một "tam giác bản sắc" hiếm có tại Đông Nam Bộ, có đủ điều kiện để trở thành một điểm đến toàn diện, phục vụ được nhiều loại hình du lịch.

TP.HCM được đánh giá sở hữu cấu trúc du lịch “tam giác bản sắc”, gồm khu trung tâm đô thị hiện đại, Bình Dương với lợi thế công nghiệp và làng nghề, cùng Bà Rịa – Vũng Tàu giữ vai trò không gian nghỉ dưỡng biển. Ba khu vực bổ trợ lẫn nhau, tạo hệ sinh thái điểm đến đa dạng.

Với vị thế trung tâm kinh tế – văn hóa lớn nhất cả nước, TP.HCM hiện có điều kiện để phát triển thành điểm đến toàn diện, phục vụ nhiều loại hình du lịch từ nghỉ dưỡng, MICE, văn hóa – ẩm thực, mua sắm đến du lịch sinh thái và khám phá.

Hiện TP.HCM có nhiều tuyến sản phẩm liên kết 3 khu vực có thể khai thác ngay, đặc biệt với khách ngắn ngày. Từ trung tâm, du khách dễ dàng nối tour tới Hồ Tràm, Long Hải, Bình Châu, Côn Đảo hoặc tham quan làng nghề, vườn trái cây, khu sinh thái ven sông tại Bình Dương trong ngày.

Với lợi thế du lịch MICE, TP.HCM có thể thu hút khách công vụ tham dự hội nghị, hội thảo, kết hợp nghỉ dưỡng biển hoặc trải nghiệm sinh thái tại các địa phương lân cận, góp phần tăng thời gian lưu trú và chi tiêu của du khách.

Để nhận hỗ trợ, các đoàn khách phải có tối thiểu 100 người, có chương trình hội nghị và thời gian lưu trú, lịch tham quan theo quy định.

Hiện TP.HCM có hơn 242 cơ sở đủ khả năng tổ chức hội nghị, trong đó 66 đơn vị có thể phục vụ trên 200 khách, phân bổ tại trung tâm thành phố, Bình Dương và Hồ Tràm.

Theo khảo sát, khách quốc tế lưu trú tại TP.HCM trung bình 4,04 ngày, chi tiêu khoảng 167,2 USD/ngày; khách nội địa lưu trú 3,34 ngày, chi tiêu 85,2 USD/ngày.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút 270 đoàn khách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ, với tổng chi ngân sách dự kiến 11,75 tỷ đồng, nhưng ước mang lại hơn 2.365 tỷ đồng chi tiêu du lịch và khoảng 342 tỷ đồng đóng góp ngân sách.