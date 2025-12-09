TPHCM: Nguồn cung nhà ở dưới 5 tỷ đồng vẫn dồi dào

Theo dữ liệu của hệ thống Nhà Tốt, từ cuối năm 2024, thị trường bất động sản TP.HCM đã và đang chứng kiến một hiện trạng đáng báo động khi căn hộ giá rẻ có giá tầm 3 tỷ đồng trở lại ngày càng khan hiếm. Sự tăng cao của giá đất, chi phí xây dựng và nhu cầu nhà ở ngày càng lớn đã khiến phân khúc này trở nên xa xỉ.

Hiện tượng này đang gây áp lực lớn lên thị trường bất động sản TP.HCM. Bước sang năm 2025, với sự hồi phục của thị trường đi cùng “cơn sốt” giá nhà đất, nhà chung cư từ đầu năm đến nay, nhà dưới 5 tỷ đồng gần như cũng đã khan hiếm. Do đó, dù tín dụng được nới lỏng với những gói cho vay ưu đãi, song giới quan sát ghi nhận việc người trẻ khó mua được nhà chủ yếu vẫn do giá cao quá so với “túi tiền”.

Dẫn chứng các báo cáo thị trường gần đây trong quý III, tình trạng lệch pha cung cầu đang diễn ra gay gắt, khiến giá nhà tăng cao. Cụ thể, số liệu từ VARS IRE và HoREA, cho thấy các dự án mới có giá trên 50 triệu đồng/m² chiếm tới 63% tổng nguồn cung, thậm chí một gia đình thu nhập 50 triệu đồng/tháng được ước tính cần tới 25 năm tích lũy mới đủ khả năng sở hữu nhà.

Những con số này phản ánh chính xác thách thức tại thị trường sơ cấp, nơi nguồn cung phù hợp với người mua tầm giá vừa phải không còn dồi dào như trước. Trong bối cảnh tâm lý chung hiện nay của thị trường đang thiếu hụt nguồn cung nhà ở vừa túi tiền.

Tuy nhiên, dữ liệu mới từ nền tảng bất động sản Nhà Tốt lại cho thấy những tín hiệu tích cực khi ghi nhận hàng chục ngàn tin đăng nhà ở giá dưới 5 tỷ đồng đang hiện hữu. Cụ thể, tại thời điểm tháng 11/2025 ghi nhận hơn 20.000 tin đăng rao bán nhà đất và căn hộ có giá dưới 5 tỷ đồng tại TP.HCM.

Đại diện Nhà Tốt cho rằng, con số này cho thấy nguồn cung nhà vừa túi tiền vẫn hiện diện nhưng phân tán, đòi hỏi các giải pháp tìm kiếm và kết nối hiệu quả hơn để đến được với người mua có nhu cầu thực.

"Khi xét đến nguồn nhà ở tại các khu dân cư hiện hữu, dữ liệu từ nền cho thấy phân khúc này vẫn duy trì một lượng cung đáng kể. Những con số này cho thấy nguồn hàng không biến mất mà đang phân tán rộng, đòi hỏi các giải pháp hỗ trợ tìm kiếm hiệu quả hơn để người mua tiếp cận đúng sản phẩm phù hợp nhu cầu", đại diện Nhà Tốt nhấn mạnh.