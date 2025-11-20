TPHCM phát hiện hơn 372.000 sản phẩm vi phạm trong gần một tháng

Trong giai đoạn kiểm tra 20/10 - 18/11/2025, Chi cục Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện hơn 372.000 sản phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc - Ảnh minh họa

Ngày 19/11, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TPHCM thông tin chi tiết về Kế hoạch số 622 ngày 20/10/2025 về việc tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong các tháng cuối năm 2025 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thời gian triển khai từ ngày 20/10/2025 đến hết ngày 10/4/2026.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, chỉ trong gần một tháng, lực lượng quản lý thị trường TPHCM đã kiểm tra 348 vụ, tạm giữ 529.694 đơn vị sản phẩm. Trong đó, có 32 vụ hàng nhập lậu với hơn 31.000 sản phẩm, trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, ghi nhận tới 181 vụ vi phạm hàng không rõ nguồn gốc, tạm giữ hơn 341.000 sản phẩm, trị giá hơn 6,3 tỷ đồng. Đây là 2 nhóm vi phạm chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng số 338 vụ vi phạm được phát hiện trong đợt cao điểm.

Hàng hóa vi phạm chủ yếu tập trung tại các kho chứa, điểm kinh doanh nhỏ lẻ, kho phân phối phục vụ bán hàng online và các điểm tập kết sử dụng để cung ứng cho các sàn thương mại điện tử.

Nhiều vụ việc có quy mô lớn, điển hình như đợt kiểm tra ngày 12/11 tại phường Hòa Lợi và phường Lái Thiêu (khu vực Bình Dương), lực lượng quản lý thị trường phát hiện 25.459 sản phẩm điện gia dụng, thực phẩm, văn phòng phẩm… không chứng từ, trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, được ghi nhận là hàng phục vụ bán trên thương mại điện tử.

Ở nhóm thực phẩm và thực phẩm chức năng (lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân), lực lượng quản lý thị trường cũng liên tục ghi nhận các hành vi vi phạm. Tính đến ngày 18/11, đã có 57 vụ vi phạm về thực phẩm, tạm giữ 3,1 tấn và hơn 200.000 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu; cùng với 18.119 hộp thực phẩm chức năng nhập lậu, trị giá hơn 800 triệu đồng, bị tạm giữ tại một doanh nghiệp ở phường Phú Định và một điểm kinh doanh ở phường An Lạc.

Theo ông Nguyễn Quang Huy, đặc điểm chung của các vụ vi phạm trong đợt cao điểm năm nay là hàng hóa thường được tập kết tại nhiều kho nhỏ, phân tán, sau đó phân phối cho các điểm bán hàng online hoặc chuyển tiếp đi các tỉnh.

Trong đó, nhiều mặt hàng không có nhãn phụ, không hóa đơn chứng từ, thậm chí không có thông tin cơ bản về nhà sản xuất. Với các nhóm hàng thực phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… điều này tiềm ẩn rủi ro lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, ông Nguyễn Quang Huy cho biết Chi cục Quản lý thị trường TPHCM tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch, tăng cường lực lượng, tổ chức quản lý địa bàn, phân công công chức trực, đặc biệt là từ đầu tháng 12 đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, với yêu cầu chủ động, quyết liệt và liên tục.

Chi cục sẽ tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết, lễ cuối năm nhằm kịp thời phát hiện và xử lý thật nghiêm các sai phạm, nhất là những sai phạm có tính phổ biến trong sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chú trọng kiểm tra, xử lý các sai phạm tại các địa bàn trọng điểm và trong các ngành hàng thiết yếu như: xăng dầu, phân bón; các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc lá (nhất là thuốc lá thế hệ mới); thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh, mỹ phẩm, hàng thời trang, hàng điện tử...