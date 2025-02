TPHCM sắp có nắng nóng diện rộng, có thể trên 35 độ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa có thông tin phân tích, đánh giá thời tiết tháng 2/2025 tại TPHCM .

Theo đó, cơ quan này cho biết, trong 10 ngày đầu tháng 2, khu vực TPHCM chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam áp cao lạnh lục địa (không khí lạnh) với một đợt tăng cường vào khoảng ngày 2 - 3/2 và đợt tăng cường sau khoảng ngày 10/2, kéo dài cho đến đầu tuần giữa tháng.

Tuần giữa và tuần cuối tháng 2, không khí lạnh còn hoạt động khá mạnh nhưng những đợt tăng cường thưa dần và chủ yếu là tăng cường lệch đông. Do đó, nhiệt độ tăng đáng kể và một vài ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Gió Đông Bắc trên các khu vực biển cũng có xu hướng giảm dần.

Trong tuần giữa và cuối tháng 2, nhiệt độ tại TPHCM tăng đáng kể và một vài ngày có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C. Ảnh minh họa: Hữu Huy

Ngoài ra, áp thấp Ấn - Miến có xu hướng hoạt động mạnh dần; đợt mạnh lên đầu tiên của áp thấp nóng này trong tháng 2/2025 là vào khoảng từ ngày 4 đến ngày 6/2 nhưng gần như không ảnh hưởng đến thời tiết khu vực. Những đợt mạnh lên trong tuần giữa và cuối tháng 2 kéo dài hơn và có xu hướng mở rộng về phía nam và những sóng nhiệt sinh ra từ vùng áp thấp này bắt đầu có ảnh hưởng đến thời tiết khu vực và gây nắng nóng cho khu vực trung tâm thành phố trong một vài ngày.

Trong tháng 2/2025, nhiệt độ có xu hướng tăng dần. Nửa đầu tháng, thời tiết vẫn còn khá mát, chỉ một vài ngày có nắng nóng cục bộ ở khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên chỉ sau 1-2 ngày có nhiệt độ 35 C và trên 35 độ C, sau đó nhiệt độ lại giảm ngay. Nửa cuối tháng, nắng nóng hầu hết vẫn chỉ xảy ra cục bộ nhưng thời gian kéo dài hơn. Một vài ngày cuối tháng có khả năng xuất hiện nắng nóng diện rộng ở khu vực trung tâm thành phố.

Nhiệt độ trung bình của tháng 2/2025 tại TPHCM phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm nhưng không nhiều, kể cả nhiệt độ trung bình, nhiệt độ cao nhất và thấp nhất. Cụ thể, nhiệt độ trung bình phổ biến từ 26,8 - 28 độ C; cao nhất phổ biến từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C.

Dự báo chi tiết nhiệt độ trung bình và lượng mưa tháng 2/2025 tại các điểm trên khu vực TPHCM. Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong đó, tuần giữa và tuần cuối có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 20 - 50%; tuần đầu có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng, mưa chủ yếu gây ra bởi những nhiễu động gió đông. Một vài ngày cuối tháng có khả năng có mưa do đối lưu nhiệt nên mưa rào và dông xuất hiện vào lúc chiều tối và có thể kèm theo dông, lốc, sét.

“Cần đề phòng những đợt gió mùa đông bắc mạnh và sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động trên biển. Đề phòng lốc, sét, gió giật trong những cơn mưa dông có khả năng xảy ra trong khoảng một vài ngày cuối tháng. Mưa trái mùa có thể có ảnh hưởng xấu đến một vài loại hoa màu, cây trồng”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ khuyến cáo.