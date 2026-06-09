TPHCM: Tìm giải pháp đột phá phát triển nhà ở xã hội
TPHCM dự kiến chuyển đổi công năng một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích nhà ở cho thuê.
Chiều 9-6, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp Hội Khoa học - Kỹ thuật Xây dựng thành phố tổ chức Hội nghị triển khai và xúc tiến đầu tư phát triển nhà ở cho thuê trên địa bàn TPHCM.
Tham dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng; về phía thành phố có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được.
Đổi mới tư duy phát triển nhà ở xã hội
Phát biểu định hướng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh cho biết đối với đô thị 14 triệu dân, trung tâm kinh tế lớn như TPHCM, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, công nhân, sinh viên và người lao động ngày càng gia tăng mạnh mẽ.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải ai cũng đủ khả năng sở hữu nhà ở. Một bộ phận rất lớn người lao động đang cần những không gian sống cho thuê ổn định, có chi phí hợp lý và đồng bộ hạ tầng.
Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, vừa qua, thông báo số 64-TB/VPTW ngày 22-5-2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có kết luận mang tính bước ngoặt, yêu cầu phải đổi mới tư duy: Chuyển mạnh từ việc chỉ tập trung phát triển nhà ở để bán sang phát triển đồng thời nhà ở sở hữu và nhà ở cho thuê.
Từ nay đến năm 2030, nhà ở cho thuê phải được xác định là một trụ cột chiến lược của quốc gia. Đồng thời, quán triệt các chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người dân, TPHCM đang hành động với quyết tâm cao nhất.
Giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội. Trong đó, thành phố quyết tâm tạo lập khoảng 50.000 căn nhà ở xã hội cho thuê và cũng dự kiến chuyển đổi công năng một phần quỹ nhà tái định cư và tài sản công dôi dư sang mục đích nhà ở cho thuê để tối ưu hóa nguồn lực.
"Dù đã có những nỗ lực, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận thị trường nhà ở cho thuê hiện nay vẫn thiếu vắng những cơ chế tín dụng đủ dài hạn, chính sách ưu đãi chưa đủ mạnh, khiến nhiều doanh nghiệp còn ngần ngại" – ông Nguyễn Công Vinh nói.
Hội nghị chính là diễn đàn để thành phố, các cơ quan quản lý, các ngân hàng và doanh nghiệp cùng ngồi lại, thảo luận thẳng thắn nhằm tìm ra các giải pháp đột phá về đất đai, nguồn vốn và mô hình quản lý.
1.740 ha đất làm nhà ở xã hội
Ông Khải Quốc Bình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, cho biết theo kết quả khảo sát trong chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030 của TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, dự báo nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố khoảng 1 triệu căn hộ.
Căn cứ chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao cho thành phố và chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được nêu trong chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TPHCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập; chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2030 của TPHCM là 199.400 căn nhà.
Giai đoạn 2021-2025, thành phố hoàn thành 17.902/18.143 căn, đạt 98% chỉ tiêu 5 năm mà Thủ tướng Chính phủ đã giao. Nhưng kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng có nhu cầu.
Giai đoạn 2026-2030, TPHCM phải phát triển thêm 181.257 căn nhà ở xã hội (gấp 10 lần kết quả đạt được của giai đoạn 2021 - 2025). Trong đó, giai đoạn 2026 - 2027 dự kiến phát triển 66.657 căn, giai đoạn 2028 - 2030 dự kiến phát triển 114.600 căn.
Trên cơ sở chỉ tiêu phải thực hiện nêu trên, TPHCM đã chủ động xác định các nhóm chỉ tiêu thực hiện đối với từng loại hình nhà ở.
Trong đó, nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công, xây dựng trên quỹ đất của doanh nghiệp tạo lập là 67.000 căn. Trong đó, dự án nhà ở xã hội độc lập 15.000 căn, dự án nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại 52.000 căn.
Nhà ở xã hội không sử dụng vốn đầu tư công xây dựng trên đất do Nhà nước tạo lập hoặc quản lý 30.000 căn. Nhà ở xã hội đầu tư bằng hình thức đầu tư công 10.000 căn. Nhà ở xã hội để cho thuê 50.000 căn. Nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân 25.000 căn.
Về quy hoạch quỹ đất thực hiện dự án nhà ở xã hội, tổng diện tích đất để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM đến năm 2040 là 1.740 ha.
Người Lao động