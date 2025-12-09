TPHCM: Tin cực vui cho hàng nghìn người dân tại 5 dự án sau thời gian dài chờ đợi

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Theo đó, Tổ công tác 1645 đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc cho 5 dự án nhà ở trên địa bàn thành phố.

Với dự án 39-41-43 Võ Văn Kiệt (phường Sài Gòn) do Tập đoàn Dệt may Việt Nam đầu tư. Dự án có quy mô 35 căn hộ chung cư, 7 căn văn phòng, 1 sàn thương mại dịch vụ, công trình gồm 24 tầng và 1 hầm.

Dự án này, văn phòng đăng ký đất đai làm rõ một số vướng mắc như: Điều tiết nhà ở xã hội tại dự án; đầu tư xây dựng khu sinh hoạt cộng đồng bàn giao Ban quản trị; xây dựng nhà giữ trẻ tại tầng trệt phục vụ dân cư và việc bàn giao hạ tầng, công viên cây xanh;…Dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Tổ công tác yêu cầu chủ đầu tư báo cáo trách nhiệm về quỹ nhà ở xã hội trước khi tiến hành cấp sổ.

Tại chung cư Lô H1-09 tại phường Cát Lái có 3 khối công trình, 88% căn hộ đã có sổ hồng. Hiện chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận chỗ để xe ô tô tầng hầm cho chính chủ đầu tư có diện tích 938 m2, tương ứng 63 xe theo bản vẽ mặt bằng hầm.

Tại dự án khu chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại Lô Z2 (chung cư DEFINE) tại phường Cát Lái. Quy mô dự án bao gồm 88 căn hộ, chiều cao 26 tầng (không có tầng hầm). Một trong những vướng mắc của dự án là việc bàn giao cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bàn giao quỹ bảo trì 2% của dự án. Tổ công tác thống nhất cấp sổ hồng. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải cam kết tháo dỡ công trình tạm và bàn giao quỹ bảo trì 2% của dự án.

Dự án khu nhà ở thấp tầng Công ty Bình Trưng Mới, phường Bình Trưng do Công ty TNHH Bất động sản Bình Trưng Mới làm chủ đầu tư có 159 căn nhà, đều đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và khu công trình công cộng (trường mầm non).

Cuối cùng là dự án khu dân cư Sonadezi Hữu Phước (thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Dự án có quy mô quy mô khoảng 1.870 căn nhà ở và căn hộ, trong đó có 657 căn nhà nhà liên kế, 1.213 căn hộ nhà chung cư. Ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư chuyển tất cả các hồ sơ liên quan về Sở Xây dựng, sau đó Sở sẽ có ý kiến phản hồi để có cơ sở cấp sổ hồng cho 75 căn nhà ở thuộc hạng mục công trình nhà ở thương mại.

Trước đó, ngày 26/11 Tổ Công tác 1645 đã làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ, xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho người mua tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.