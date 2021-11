Chia sẻ về thị trường BĐS mới đây, ông David Jackson, Tổng giám đốc Colliers Việt Nam cho rằng, đối với người mua nhà, các tiêu chí lựa chọn bất động sản đã và sẽ thay đổi rất nhiều sau những gì họ đã trải qua trong đại dịch. Theo đó, các sản phẩm với tiện ích cao cấp, không gian sống thoáng đãng và có kết nối với thiên nhiên sẽ được ưa chuộng.



"Dự báo năm 2022, nguồn cung mới dồi dào sẽ đến từ các dự án khu đô thị lớn từ khu vực ngoại thành nhờ quỹ đất lớn. Điểm mạnh của thị trường nhà ở ven Tp.HCM hay Hà Nội là hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển mạnh, tăng sự kết giữa vùng trung tâm và các khu vực lân cận. Nhờ đó, các chủ đầu tư đã tự tin hơn trong việc phát triển các dự án quy mô lớn ngoài trung tâm với tiện ích đa dạng và không gian xanh rộng lớn", ông David Jackson nhấn mạnh.

Thực tế cho thấy, thời gian gần đây, BĐS tại khu vực ven trung tâm Tp.HCM và tỉnh lân cận đang là lực đẩy về nguồn cung tương lai cho thị trường BĐS nói chung. Nhất là sau thời điểm Tp.HCM và các tỉnh phía Nam nới giãn cách xã hội, hoạt động dự án cũng rục rịch trở lại. Trong đó, những dự án mang đến nhiều giá trị về sức khoẻ, có không gian sống, tiện ích cao cấp… nằm tại các KĐT quy mô được người mua quan tâm.

Trải nghiệm sống quyết định việc chọn mua nhà hậu Covid-19.

Chẳng hạn như, mới đây, Nam Long Group tung 2 toà tháp căn hộ với 166 căn hộ biệt lập tại dự án KĐT Mizuki Park 26 ha (Bình Chánh, Tp.HCM). KĐT này có mật độ xây dựng chỉ 29%, 71% còn lại được tập trung xây dựng 17.000m2 kênh đào, 103.000m2 mảng xanh đa dạng công viên chủ đề, 40.000m2 đất giáo dục, 15.000m2 thương mại dịch vụ. Điều này đã tạo sức hút riêng với người mua, nhất là sau đại dịch Covid-19. Tại Bến Lức Long An, đơn vị này cũng từng gây chú ý với KĐT Waterpoint quy mô 355 ha KĐT theo mô hình khu đô thị tích hợp với hệ thống tiện ích thỏa mãn 5 nhu cầu trụ cột thiết yếu: Sống - làm việc - thì tại Bến tập - vui chơi - giải trí - mua sắm.

Trong khi đó, tại thị trường phía Đông Tp.HCM, các dự án BĐS đáp ứng được câu chuyện về tiện ích sống, an ninh và dân trí khu vực cũng đang được người mua quan tâm hậu Covid-19. Chẳng hạn như, tại Biên Hoà (Đồng Nai) loạt dự án KĐT như Izumi City (170ha), Aqua City (1.000ha), Long Hưng City (277ha), Sơn Tiên (380ha), Swan Bay (200ha), Angel Island (205ha)...đang tạo ra quần thể "xanh" tại thị trường phía Đông.

Theo ông Lê Minh Hoàng, Quản lý cấp cao bộ phận định giá Propzy, trong các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị căn nhà và quyết định "xuống tiền" thì tiện ích sống, an ninh và dân trí khu vực đang được người mua nhà đề cao. Như vậy để thấy, trải nghiệm và tiện ích sống quyết định rất nhiều đến việc chọn mua nhà hậu Covid-19.

Chưa kể, yếu tố này còn giúp giá trị BĐS được đẩy lên cao. Trong 5 yếu tố mà vị chuyên gia này chỉ ra ảnh hưởng đến giá trị căn nhà thì yếu tố tiện ích và an ninh, dân trí khu vực có tác động rất rõ nét. Theo ông Hoàng, yếu tố an ninh – dân trí khu vực ngoài ảnh hưởng tới giá trị thì còn ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm cuộc sống khi quyết định chọn mua nhà. Trong khi đó, yếu tố tiện ích như Công viên, siêu thị, trường học, nhà hàng… cũng quan trọng không kém khi bất động sản có được yếu tố này sẽ giúp giá trị của bất động sản được đẩy lên so với các bất động sản không có tiện ích.

Còn theo chuyên gia Colliers Việt Nam, dịch bệnh đã đảo lộn thói quen sinh hoạt thông thường của rất nhiều gia đình. Họ dành nhiều thời gian ở nhà hơn. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, một căn nhà không chỉ là nơi để nghỉ ngơi cuối ngày mà còn là văn phòng làm việc, lớp học, khu vui chơi, nhà hàng, phòng gym… Với sự đa dạng trong mục đích sử dụng không gian sống, họ hướng đến một không gian rộng và riêng tư hơn. Một số gia đình cũng có xu hướng dịch chuyển ra khỏi những trung tâm đông đúc sang khu vực rìa trung tâm, nơi vẫn đảm bảo các dịch vụ, cơ sở hạ tầng xã hội chất lượng cao, nhiều không gian xanh và thời gian di chuyển về trung tâm khoảng từ 20-45 phút.

"Nhiều người đang sẵn sàng di chuyển xa hơn, miễn là họ có được không gian sống như mong muốn và tận hưởng thêm nhiều tiện ích. Nắm bắt tâm lý này, các chủ đầu tư do có được giá đất rẻ hơn tại các khu vực xa trung tâm, sẵn sàng phát triển thêm các tiện ích đa dạng để đáp ứng tốt hơn mong đợi từ khách hàng. Ngoài ra còn phải kể đến kết nối giao thông ngày càng thuận tiện, nên việc sinh sống ở các khu vực ngoài trung tâm không phải là trở ngại quá lớn về mặt di chuyển", ông David Jackson nhấn mạnh.