Trận động đất 'kỳ lạ' ở Vịnh Mexico làm rung chuyển Cuba và Florida: Chuyên gia nói điều bất thường

Tạp chí Scientific American đưa tin, theo một bài đăng trên mạng xã hội của văn phòng Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia (NWS) tại Miami (Mỹ), một trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Cuba ở Vịnh Mexico vào ngày 8/6 (giờ địa phương), với "các báo cáo về sự rung lắc trên khắp vùng Tây Nam Florida [Mỹ]".

Trận động đất mạnh 6,1 độ richter đã xảy ra ngoài khơi Mantua (Cuba) vào ngày 8/6. Ảnh: USGS

Theo Robert Garcia - nhà khí tượng học điều phối cảnh báo tại văn phòng NWS Miami, trận động đất xảy ra cách Mantua (Cuba) khoảng 104 km về phía tây bắc. Nó xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều theo giờ EDT (tức 1 giờ đêm theo giờ Việt Nam) và ở độ sâu 26 km dưới lòng đất. “Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại ở Nam Florida”, Garcia nói, đồng thời cho biết hiện tại không có nguy cơ sóng thần từ trận động đất này.

Jeff Berardelli - nhà khí tượng học phụ trách một đài khí tượng có liên kết với đài NBC (Mỹ) ở Tampa, Florida - đã đăng trên mạng xã hội Bluesky rằng trận động đất này nằm trong số những trận động đất lớn nhất trong lịch sử Vịnh Mexico. Ông viết rằng trận động đất năm 1959 với cường độ khoảng 6,4 độ richter xảy ra gần Veracruz (Mexico) có thể là trận động đất "mạnh nhất được biết đến" từng được ghi nhận ở Vịnh.

Theo Wendy Bohon - một nhà địa chất động đất độc lập, trận động đất này "kỳ lạ" vì nó xảy ra ở bên trong một mảng kiến tạo, chứ không phải dọc theo rìa của nó; mặc dù điều này hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng xảy ra. "Trận động đất này xảy ra ở một vị trí khá bất thường, và nó khá lớn", bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng không có trận động đất nào có cường độ trên 5 độ richter được ghi nhận trong phạm vi 250 km quanh tâm chấn của trận động đất này.

Tương tự như "Vành đai lửa" ở Thái Bình Dương, vùng biển Caribbean cũng có "vành đai" động đất nhỏ hơn của riêng mình, Susan Hough - một nhà địa chấn học tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ - cho biết thêm. Ví dụ, ranh giới đó đã gây ra trận động đất năm 2010 ở Haiti. Nhưng trận động đất vào ngày 8/6 xảy ra cách xa ranh giới đó, điều này có thể cần được các nhà khoa học điều tra thêm, Hough nói.

Theo Scientific American, trận động đất ở Cuba xảy ra cùng ngày với một trận động đất khác có cường độ 7,8 độ richter ngoài khơi bờ biển Philippines. Trận động đất ở Philippines xảy ra trong một vùng hút chìm; những khu vực như vậy có khả năng tạo ra những trận động đất mạnh nhất có thể.