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Trận động đất mạnh nhất trong gần 150 năm ảnh hưởng tới đại bản doanh của Ronaldo và ĐT Bồ Đào Nha ở World Cup 2026

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Chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, đội tuyển Bồ Đào Nha bất ngờ chịu ảnh hưởng gián tiếp từ một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp.

Một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter xảy ra ngoài khơi Cuba đã gây rung chấn trên diện rộng, lan tới bang Florida (Mỹ) - nơi Cristiano Ronaldo và các đồng đội đang đóng quân chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm cách thị trấn Mantua của Cuba khoảng 104 km về phía tây bắc, ở độ sâu khoảng 26 km. Các chuyên gia đánh giá đây là trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trong phạm vi khoảng 322 km quanh khu vực này kể từ năm 1880.

Mặc dù không gây ra cảnh báo sóng thần, rung chấn đã được cảm nhận tại nhiều khu vực thuộc Florida, bao gồm cả vùng Palm Beach Gardens - nơi tuyển Bồ Đào Nha chọn làm đại bản doanh trong thời gian tham dự World Cup 2026.

Nhiều người dân tại Florida cho biết họ cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc kéo dài. Một số tòa nhà tại Miami thậm chí đã được sơ tán để đảm bảo an toàn sau khi động đất xảy ra. Giới chức địa phương cũng theo dõi sát tình hình do khả năng xuất hiện các dư chấn trong những ngày tiếp theo.

Ronaldo đang tích cực cùng ĐT Bồ Đào Nha chuẩn bị cho World Cup 2026

Trận động đất mạnh nhất 150 qua gây dư chấn tại nơi đóng quân của ĐT Bồ Đào Nha

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể hay thương vong liên quan đến trận động đất. Các hoạt động chuẩn bị của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn diễn ra bình thường và không có báo cáo nào cho thấy kế hoạch tập luyện của thầy trò HLV Roberto Martínez bị gián đoạn.

Đối với người hâm mộ Bồ Đào Nha, vụ động đất này gây nên lo lắng trước thềm World Cup. Ronaldo cùng các đồng đội đang tập trung tối đa cho mục tiêu chinh phục chiếc cúp vàng thế giới đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này, và chắc chắn họ hy vọng những rung chấn vừa qua chỉ là một sự cố thiên nhiên thoáng qua thay vì điềm báo cho hành trình đầy thử thách sắp tới.

World Cup 2026 sẽ là giải đấu đặc biệt với Ronaldo khi đây nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao 41 tuổi. Bởi vậy, mọi diễn biến xung quanh tuyển Bồ Đào Nha lúc này đều nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông và người hâm mộ trên toàn thế giới.

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Theo Tú Tú

Đời sống & pháp luật

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