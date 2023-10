Tràn lan hàng nhái sản phẩm Việt

Hàng giả, hàng hái khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng sẽ mất đi lòng tin, còn nhà sản xuất mất uy tín và thiệt hại về kinh tế. Một trong những mặt hàng đang gặp phải tình trạng này là mặt hàng khoá. Khoá giả nhưng dẫn đến hiểm họa thật, nhiều người lo lắng.



Hai lần mua khoá tay tròn ở một khu vực, 2 lần anh Thìn (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đều mua phải các sản phẩm khoá kém chất lượng. Các sản phẩm chỉ sử dụng được từ 3 - 6 tháng là gặp vấn đề về chìa và bị lỏng. Dù hàng mà anh mua luôn là hàng thương hiệu Việt có thể check QR Code ra trang web của công ty.

Mang sản phẩm anh Thìn mới mua đến đối chiếu tại nhà sản xuất là Công ty cổ phần khoá Việt Tiệp, kết quả cho thấy đây là sản phẩm nhái, không phải hàng chính hãng của doanh nghiệp. Mặc dù sản phẩm có kiểu dáng và tem nhãn không khác gì hàng của công ty.

Đại diện doanh nghiệp cho biết cấu tạo bên trong, lõi khóa - bộ phận quan trọng nhất quyết định độ bền và tính năng an toàn của khóa nếu nhìn bằng mắt thường sẽ thấy lõi của khóa thật được chế tạo to hơn, chắc chắn hơn lõi khóa giả.

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều sản phẩm nhái được người tiêu dùng phát hiện và mang đến so sánh tại doanh nghiệp. Trong năm 2022, Công ty cổ phần khoá Việt Tiệp đã tiếp nhận gần 600 trường hợp kiến nghị về hàng giả hàng nhái sản phẩm của đơn vị.

Khó ngăn chặn hàng nhái

Trên thị trường, khóa giả, khóa nhái được bày bán tràn lan. Người mua cũng rất khó có thể phân biệt được hàng thật, hàng nhái. Chỉ khi người tiêu dùng thực sự tìm hiểu cũng như có sự vào cuộc mạnh mẽ từ các cơ quan chức năng thì trạng này mới có thể giảm đi. Tuy nhiên, thực tế việc này đang gặp rất nhiều khó khăn.

Hàng nghìn ổ khoá làm giả thương hiệu Việt Tiệp đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Một lô hàng 3.300 ổ khoá đã bj lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh tiêu huỷ từ năm ngoái. Hành vi làm giả, làm nhái nhiều năm nay đang khiến doanh nghiệp thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

Với cơ quan quản lý thị trường, hiện nay cơ chế trong xử phạt hàng giả và hàng nhái cũng đang có nhiều bất cập, khiến việc xử phạt các đơn vị kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay không chỉ các đơn vị trong nước làm giả thương hiệu Việt Nam, mà ngay cả nước ngoài cũng làm giả hàng Việt Nam rồi tuồn vào tiêu thụ trong nước. Việc phát hiện và xử lý cũng không hề đơn giản khi với sản phẩm nhái được phát hiện là tinh vi và có giống so với hàng thật do các doanh nghiệp nổi tiếng trong nước sản xuất.

Tiêu hủy các sản phẩm hàng giả, hàng nhái.

Cách phân biệt chìa khó thật - giả

Chìa khoá là sản phẩm quan trọng nhất của một bộ khoá. Với các sản phẩm chính hãng, chìa khoá sẽ được sản xuất bằng những thiết bị máy móc hiện đại.



Chìa khoá thật sẽ được làm bằng đồng, có độ hoàn thiện và hình dáng khác hẳn so với hàng nhái. Bên trong, lõi khóa - bộ phận quan trọng quyết định độ bền và tính năng an toàn của khóa nếu nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy lõi của khóa thật được chế tạo to hơn, chắc chắn hơn lõi khóa giả.

Lõi khóa thật được đúc liền khối bằng hợp kim, mạ chống gỉ, còn lõi khóa giả nhỏ hơn, không được mạ và có cấu tạo hết sức lỏng lẻo, độ rơ của các chi tiết rất lớn. Khóa thật có phần vỏ bên ngoài được chế tạo từ vật liệu inox, còn khóa giả được làm bằng inox pha sắt nên để thử nghiệm rất đơn giản vì chỉ cần dùng nam châm.

Không chỉ có phần vỏ bên ngoài mà các lõi bi bên trong của khóa giả cũng dễ dàng bị hút bởi nam châm do làm bằng kim loại kém chất lượng, còn bi khóa chính hãng được làm bằng đồng nguyên chất, tránh mài mòn khi cắm chìa khóa vào ổ nhiều lần.