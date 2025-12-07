Trấn Thành cố nói trong nước mắt

Chung kết 1 của “Anh trai say hi” mang đến nhiều cung bậc cảm xúc trái ngược. Bước vào Anh trai say hi, B Ray lần đầu thử thách bản thân ở những lĩnh vực ngoài vùng an toàn, từ hát live đến vũ đạo. Anh gọi trải nghiệm này là “tự nhiên và vui hết nấc”, đặc biệt là khoảng thời gian tập luyện và biểu diễn trong đội Đoạn kịch câm.

Nam rapper cũng tâm sự ca khúc giống như lời gửi đến những người từng kiên nhẫn chờ đợi anh, nhất là người hâm mộ. Anh tự nhận mình “hay bay”, đôi khi rời xa âm nhạc một chút, nhưng luôn muốn tìm về, và bài hát này chính là lời nhắc rằng “B Ray sẽ luôn quay trở lại”. Anh nói tham gia chương trình khiến bản thân “hạnh phúc như một đứa trẻ”.

Ảnh: Anh trai say hi

Sau chia sẻ của B Ray, Trấn Thành không giấu được sự xúc động. Anh cho rằng phía sau phần lớn những người đạt được thành tựu đều tồn tại một phiên bản “đứa trẻ bên trong”. Đó là một phiên bản ngây thơ, trong sáng và không vướng bận toan tính, nhưng lại chính là nguồn cảm hứng, động lực để họ tiếp tục theo đuổi đam mê.

Anh nghẹn ngào nói: “Gần như nghệ sĩ nào cũng có đứa trẻ ở bên trong mình. Nó ít khi có cơ hội cất tiếng nói, mãi mãi chỉ ở hình hài của một đứa trẻ. Nhưng đó là món quà, bởi nó không bon chen, không tranh hơn thua, chỉ đơn giản là tận hưởng thế giới theo cách thuần khiết nhất. Chúng tôi biết ơn vì đứa trẻ ấy đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường qua.”

Ở phần trình diễn solo nối tiếp từ vòng trước, B Ray xuất hiện với ca khúc “Chờ anh về”, khẳng định mong muốn quay lại với hình ảnh một rapper thuần túy. Anh cho biết nguồn cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ sự nghiêm khắc của cha trong quá trình trưởng thành — điều vừa là áp lực, vừa là động lực với anh.

Đồng hành cùng B Ray trong tiết mục lần này là Amee, người sở hữu chất giọng nhẹ nhàng, đặc trưng. Cả hai chia sẻ rằng mỗi lần kết hợp cùng nhau và với Masew đều tạo ra những bản hit được yêu thích, vì vậy họ kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch duyên âm nhạc qua sân khấu này.

