Trấn Thành lại vướng tranh cãi "ép các Em Xinh tặng quà"

Sau khi thành công trong việc dẫn dắt, kết nối 30 sao nam ở Anh Trai Say Hi thì Trấn Thành tiếp tục "cầm trịch" chương trình Em Xinh Say Hi quy tụ 30 cô gái đến từ nhiều lĩnh vực, độ tuổi. Trong chương trình, những màn tương tác hài hước, "quăng miếng" của Trấn Thành và các Em Xinh khiến không khí trở nên vui vẻ, bớt căng thẳng hơn. Trên mạng xã hội, nam MC dạo này thường xuyên khoe được các Em Xinh "hối lộ" tặng quà, còn công khai nhắc nhở những nhân vật khác phải biết học hỏi.



Mới đây nhất, Trấn Thành hào hứng khi được nhận chiếc mắt kính từ Em Xinh Quỳnh Anh Shyn. Nam MC dành hết lời khen cho chị tinh tế và kinh tế của Quỳnh Anh Shyn, đồng thời "trách" chuyện chưa nhận được quà từ rapper Pháo. Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây là "content" hài hước, vừa tạo sự chú ý cho các Em xinh, vừa thể hiện sự thân thiện của nam MC thì lại có góp ý trái chiều.

Trấn Thành hào hứng khoe được Quỳnh Anh Shyn tặng mắt kính

Nam MC cũng hào hứng đăng bài khi được Vũ Thảo My tặng bộ massage

Một lần khác, Trấn Thành được Phương Mỹ Chi "hối lộ" mắm chưng

Theo đó, 1 khán giả đã bình luận: "Làm vậy hơi kỳ Thành ơi. Nhận quà rồi PR trắng trợn trong khi mình đang là MC của chương trình. Làm vậy là ép những người khác phải tặng quà cho mình à?". Ngay lập tức, Trấn Thành đáp lại: "Sống hài hước lên bạn ơi! Không ai ép ai hết. Mấy cái này mấy em đó tự tặng và cũng chẳng bao nhiêu với tụi nó cả. Tặng tôi bịch bánh tráng tôi cũng đăng bài cảm ơn! Thoáng lên, sống thoáng lên, cho vui hen. Đừng căng bạn nhé!".

Ngoài ra, trước những bình luận nói rằng sau những bài đăng này thì không còn thích Trấn Thành nữa thì nam MC cũng dùng giọng điệu vui vẻ, hài hước để "năn nỉ" netizen đừng ghét mình.

Thời gian gần đây, Trấn Thành nhận được nhiều lời khen vì cách ứng xử mềm mại hơn trước những ý kiến trái chiều. Từ việc nói chuyện nhẹ nhàng, giải thích cụ thể khi vướng thị phi, đến việc chọn cách phản hồi có kiểm soát thay vì đáp trả căng đét, nam MC cho thấy anh đang dần "lên tay" trong việc xử lý khủng hoảng từ những ồn ào trên trời rơi xuống.

Trấn Thành đáp trả với thái độ vui vẻ, nhẹ nhàng chứ không "xù lông" khi nhận ý kiến tiêu cực

Trấn Thành cũng là 1 trong các là nhân tố làm nên sức hút của Em Xinh Say Hi. Nhưng cũng chính vì cá tính dẫn dắt mạnh, Trấn Thành dễ rơi vào vùng tranh luận. Có thời điểm, anh khiến khán giả xúc động vì đặt câu hỏi đầy thấu cảm, nhưng cũng có lúc lại bị cho là biểu cảm quá lố. Điều này khiến dư luận chia hai luồng, người yêu thích vì cho rằng anh giúp tăng cảm xúc cho show, người lại thấy nên tiết chế để không lấn át câu chuyện của người trong cuộc.

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Trấn Thành vẫn đang là một trong những cái tên giữ nhịp chương trình tốt nhất hiện nay, với khả năng kết nối, xử lý tình huống và cảm nhận tâm lý người chơi ở mức khó ai thay thế được. Sắp tới, Trấn Thành còn gây chú ý khi trở lại với Running Man Việt mùa 3.