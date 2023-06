Trang bị nổi bật hơn các đối thủ, được giảm giá cả trăm triệu nhưng mẫu xe này vẫn 'ế khách', tại sao vậy?

Volkswagen Virtus chính thức trình làng thị trường Việt Nam hồi tháng 3 năm nay. Hãng xe đến từ Đức định vị thương hiệu ở mức "tiệm cận sang" và bán 2 phiên bản là Elegance và Luxury, giá bán tương ứng 949 triệu đồng và 1,069 tỷ đồng.

Trong tháng 6 này, Volkswagen Virtus được nhiều đại lý ưu đãi mạnh với chính sách khuyến mại 100% lệ phí trước bạ. Chương trình này cho phép trừ thẳng vào giá bán, tương đương với mức giảm 95 - 128 triệu đồng. Sau ưu đãi, giá bán thực tế của mẫu xe này còn từ 854 triệu đồng cho bản Elegance và 941 triệu đồng cho bản Luxury.

Cùng với đó, có những đại lý còn tặng thêm cho khách mua xe lệ phí đăng ký biển số (tối đa 20 triệu đồng) và bảo hiểm thân vỏ, nâng tổng giá trị ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Dù được ưu đãi mạnh nhưng trên thực tế, mẫu xe này không nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Nguyên nhân là do xe thuộc phân khúc sedan hạng B nhưng giá bán lại cao hơn tất cả các mẫu xe hạng B phổ thông. Thậm chí, với mức giá này, Virtus còn đắt hơn hơn một mẫu crossover cỡ C như Mazda CX-5 và ngang xe cỡ D như Toyota Camry và Mazda6. Tuy nhiên, phải nói công bằng rằng, so với Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent thì Virtus vẫn có một số trang bị cao cấp hơn.

Volkswagen Virtus có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.561 x 1.752 x 1.507 mm, chiều dài cơ sở 2.651mm. Xe sở hữu khoảng sáng gầm 179mm, cao nhất trong phân khúc.

Đèn pha nối liền lưới tản nhiệt theo phương ngang. Đèn pha và đèn định ban ngày LED có chức năng tự động bật/tắt, điều chỉnh khoảng sáng và coming/leaving home (bản Luxury). Đèn hậu LED phía sau sử dụng đồ họa chiếu sáng hình chữ T.

Phía bên trong nội thất, xe có vô lăng tương tự Teramont và Touareg, tích hợp các nút điều khiển, lẫy chuyển số và chức năng ga tự động (Cruise Control).

Màn hình thông tin giải trí cảm ứng 10 inch, dàn âm thanh 8 loa, kết nối điện thoại di động, sạc không dây, điều hòa tự động điều khiển cảm ứng có bộ lọc không khí. Ghế ngồi bọc da và hàng ghế sau có tựa tay trung tâm. Bản Luxury được trang bị thêm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch có thể điều chỉnh hoặc thay đổi giao diện, cửa sổ trời chỉnh điện. Khoang hành lý dung tích 521 lít.

Virtus được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, cho công suất 115 mã lực tại 5.500v/ph và mô-men xoắn 178 Nm tại 1.750 - 4.500 v/ph, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 178Nm.

Theo Volkswagen Việt Nam, ở điều kiện hỗn hợp, phiên bản Elegance tiêu thụ 6,64 lít/100km, còn phiên bản Luxury tiêu thụ 7,56 lít/ 100km.

Một số công nghệ an toàn đáng chú ý có thể kể đến cân bằng điện tử, chống trượt khi tăng tốc, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ trả lái thông minh, kiểm soát cự ly đỗ xe, khóa vi sai điện tử và camera lùi. Bên cạnh đó là danh sách các trang bị an toàn cơ bản như ABS, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí (phiên bản Luxury).