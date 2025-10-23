Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh nhắc tên HIEUTHUHAI, B Ray và rất nhiều rapper khác

23-10-2025 - 20:22 PM | Sống

Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh nhắc tên HIEUTHUHAI, B Ray và rất nhiều rapper khác

Dòng trạng thái mới của Trang thông tin Phòng, chống ma túy đã thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng mạng.

Sáng 23/10, Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải bài viết đề cập đến một số ca khúc bị cho là có ngôn từ phản cảm hoặc mang yếu tố cổ xúy tệ nạn xã hội. Thông tin này được trích từ một bài báo phân tích hiện tượng ca từ “độc hại” trong nhạc Việt, có dẫn nguồn từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04).

Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh nhắc tên HIEUTHUHAI, B Ray và rất nhiều rapper khác- Ảnh 1.

Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM đăng tải bài viết đề cập đến một số ca khúc bị cho là có ngôn từ phản cảm hoặc mang yếu tố cổ xúy tệ nạn xã hội

Danh sách gồm 6 bài hát được nhắc tên: TRÌNH (HIEUTHUHAI) với lyrics "Hay anh phải ngưng làm nhạc tình. Chuyển qua làm nhạc mai thúy bật cho mấy thằng nhõi nghiến”; Em Iu (Andree x Bình Gold) với lyrics "Ôi giời, anh biết là hôm đó em rất mệt. Nhưng anh biết chắc chắn em muốn ph… Sáng em đi spa, tối đi club, chiều làm đường k..."; Miền Mộng Mị (GDUCKY) với lyrics "Châm cho anh một điếu sà cân, để anh quên đi nỗi nhớ em”; Chưa Bao Giờ (DSK) với lyrics "Và tao vẫn cứ hút c… như chưa bao giờ bị cấm đoán, gọi những thằng hút cùng là anh em”;

Kẹo (Andree) với lyrics "Order cho anh điếu shisa, chút cỏ vào đấy”; Cao Ốc 20 (B Ray x Đạt G) với lyrics "Đứng trên lầu 20 chỉ để hút... và ăn tối với những cô gái nói lời yêu thương chỉ gặp vài lần là chăn gối”; CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle) với lyrics "Pha vào chai nước chút MDMA... chỉ có giấy bạc và một ít Coca”.

Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh nhắc tên HIEUTHUHAI, B Ray và rất nhiều rapper khác- Ảnh 2.

HIEUTHUHAI

Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh nhắc tên HIEUTHUHAI, B Ray và rất nhiều rapper khác- Ảnh 3.

B Ray và nhiều rapper khác bị gọi tên

Trước động thái này, nhiều khán giả bày tỏ sự đồng tình với việc lên tiếng về nội dung âm nhạc lệch chuẩn, cho rằng việc cảnh báo là cần thiết nhưng không nên mang tính công kích cá nhân. Một số ý kiến cũng đặt câu hỏi về biện pháp quản lý trong thời gian tới để ngăn chặn xu hướng ca từ phản cảm đang ngày càng phổ biến, nhất là khi nhiều trong số những ca khúc kể trên có lượng người nghe lớn và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Theo Trang thông tin Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM, lực lượng chức năng khuyến nghị các nghệ sĩ và nhà sản xuất âm nhạc cần cẩn trọng trong việc lựa chọn lời ca, hình ảnh và thông điệp, đảm bảo phù hợp với chuẩn mực văn hóa, pháp luật và thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Trước đó, nhiều cơ quan báo chí và kênh truyền thông cũng từng lên tiếng về xu hướng một số ca khúc nhạc Việt ngày nay có ca từ mang yếu tố phản cảm, đề cập chất kích thích, lối sống buông thả và thái độ coi thường giá trị lao động.

Vì sao Lương Bằng Quang bị khởi tố?

Theo PV

Đời sống pháp luật

Từ Khóa:
Hieuthuhai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu!

Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu! Nổi bật

Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii

Madam Pang viết tâm thư 3.000 chữ, công bố tân HLV tuyển Thái Lan, hé lộ lý do sa thải ông Ishii Nổi bật

Haidilao trao 500 triệu đồng cho nhân viên múa mì xuất sắc nhất

Haidilao trao 500 triệu đồng cho nhân viên múa mì xuất sắc nhất

20:29 , 23/10/2025
Không phải thịt bò, đây mới là loại thịt nhiều protein nhất: Cực bổ não, tăng cường miễn dịch

Không phải thịt bò, đây mới là loại thịt nhiều protein nhất: Cực bổ não, tăng cường miễn dịch

20:17 , 23/10/2025
Vì sao Lương Bằng Quang bị khởi tố?

Vì sao Lương Bằng Quang bị khởi tố?

20:08 , 23/10/2025
Bàn chân biến dạng của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao

Bàn chân biến dạng của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan gây xôn xao

19:39 , 23/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên