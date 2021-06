Tranh số hóa, tranh đính đá và loạt mặt hàng giải trí tại nhà lên ngôi trong mùa dịch

Làn sóng dịch thứ 4 diễn biến phức tạp ngay từ đầu hè 2021 khiến cho mọi hoạt động cộng đồng đều phải tạm dừng. Nhưng cũng nhờ đó, nhiều người đã tận dụng khoảng thời gian ở nhà này để trải nghiệm những thú vui cùng bạn bè, gia đình mà trước đó chưa có thời gian thử.

Tranh sơn dầu số hóa, tranh đính đá lên ngôi

Dù đã xuất hiện cách đây vài năm nhưng dạo gần đây, cơn sốt vẽ tranh sơn dầu số hóa và tranh đính đá trở lại do nhiều người chọn mua để giải trí trong những ngày dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chị Mỹ Anh (nhân viên Marketing, quận Bình Thạnh, TP.HCM) cho hay: "Bình thường vào mùa hè, mình và hội bạn luôn kéo nhau đi du lịch. Nhưng dịch bệnh kéo dài, nghe theo lời cô bạn, chúng mình thử đặt tranh số hóa trên Lazada về vừa để giải trí vừa để thử thách xem ai hoàn thành trước nhằm khuây khỏa tâm trạng. Với các loại tranh này, không cần bạn phải quá khéo tay vẫn có thể tự mình hoàn thiện một bức tranh đẹp để sống ảo, trang trí và giữ được tinh thần thoải mái, lạc quan. Mình mất khoảng 2 tuần cho một bức vẽ đẹp mà giá thành mềm hơn một số tranh treo mua sẵn."

Với loại tranh số hóa, người dùng có thể chọn tô màu theo số định sẵn để hoàn thành tác phẩm đẹp mà không cần năng khiếu hội họa.

Thống kê từ trang thương mại điện tử Lazada cho biết, tầm khoảng 1 tháng trở lại đây, khi quy định giãn cách xã hội được thực hiện tại nhiều tỉnh thành, các mặt hàng dạng DIY (Do - it - yourself) như tranh sơn dầu số hóa, tranh đính đá... tăng trưởng ấn tượng. Ước tính, từ đầu tháng 6 đến nay, lượng đơn hàng trên toàn sàn của các sản phẩm này tăng gấp 2, gấp 3 so với các tháng trước và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Như gian hàng tranh Minh Hiền, chỉ trong vài ngày đầu tháng 6, hơn 500 bức tranh cũng đã được bán ra, góp phần bình ổn kinh doanh thời dịch.

Hàng loạt cửa hàng kinh doanh tranh đính đá đang bán chạy trên Lazada trong thời gian này.

Còn theo chị Mai Phương - Chủ gian hàng Tranh số hóa GAM trên Lazada, từ cuối tháng 5, khi dịch bùng phát kèm trào lưu nhiều người chia sẻ tranh sơn dầu số hóa trên Tiktok khiến mặt hàng này bán chạy ấn tượng. Riêng chỉ trong suốt thời gian diễn ra Lễ Hội Mua Sắm giữa năm 6.6 của Lazada, số lượng đơn hàng đều đặn tăng gấp 2,5 lần, nhiều sản phẩm hết hàng chỉ sau 1 ngày mở ưu đãi và tăng dần trong suốt 1 tháng nay.

Đa dạng mẫu mã để phù hợp với mọi người dùng là chiến lược để gian hàng tranhsố hóa Gam tiếp tục kích cầu trên Lazada

"Lượng đơn hàng tăng đột ngột, cửa hàng thiếu nhân sự, nhưng may nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ Lazada trong khâu quảng bá, vận chuyển nên chúng tôi vẫn đảm bảo không để trải nghiệm mua hàng của khách bị ảnh hưởng", chị Phương chia sẻ thêm.

Các sản phẩm hồ bơi, giải trí tại nhà cùng trẻ cũng tăng cao

Không chỉ riêng các cá nhân, năm nay thay cho tâm lý ráng chờ hết dịch để được đi chơi như năm ngoái, nhiều gia đình đã chủ động tạo không gian giải trí tại nhà để gắn kết các thành viên và cùng con trải nghiệm mùa hè đáng nhớ. Trong đó, do tính chất nóng sớm của mùa hè năm nay, các sản phẩm kích thích vận động thể chất như hồ bơi trong nhà, phao bơi được ưa chuộng hơn cả.

Các sản phẩm giải nhiệt mùa hè, có thể chơi cùng con trong nhà được nhiều người chọn mua trên thương mại điện tử.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, chủ gian hàng Minh Hiếu Kids Toys trên Lazada cho biết: "Vào dịp Lễ hội "Ở nhà săn hàng sale" 6.6, lượng đơn hàng tăng bình quân khoảng 40% so với Lễ hội giữa năm 2020. Đáng chú ý, dù vẫn chưa đến chính hè, sức mua của các sản phẩm này vẫn đang tăng lên liên tục. Tham gia bán hàng trên Lazada được hơn 1 năm, tôi nhận thấy việc ở nhà mùa dịch thúc đẩy trải nghiệm mua sắm trực tuyến, giúp người dùng làm quen, và tin chọn hơn các gian hàng trực tuyến trên nền tảng TMĐT này. Số lượng người mua tăng trưởng là một thực tế tích cực giúp các nhà bán hàng chúng tôi hưởng lợi, đảm bảo tình hình doanh thu khi phải hạn chế hoạt động tại cửa hàng truyền thống."

Lazada hiện cũng liên tục ra chính sách hỗ trợ cụ thể "tiếp sức" cho các gian hàng trong những thời điểm lượng đơn hàng tăng đột biến.

Cũng ngay từ giai đoạn đầu bùng dịch, Lazada đã áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nhà bán hàng và các nhóm nhân viên giao hàng như khuyến khích thanh toán không tiền mặt, dựng các trạm khử khuẩn tại trung tâm xử lý đơn hàng và trung tâm chia chọn hàng hóa, đẩy mạnh dịch vụ nhận hàng tủ khoá thông minh để người dùng có thêm cách thức lấy hàng, hạn chế tiếp xúc. Đồng thời, nền tảng TMĐT này cũng ra mắt nhiều gói hỗ trợ như gói hỗ trợ thúc đẩy doanh số trị giá 11 triệu đồng cho mỗi nhà bán hàng mới để giúp họ vượt dịch thành công.

Với những nỗ lực liên tục, Lazada ngày càng chứng tỏ vài trò tiên phong trong khả năng nắm bắt xu hướng, nguồn lực lớn đáp ứng nhanh và đủ nhu cầu tiêu dùng cùng hệ sinh thái TMĐT hoàn thiện giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa an tâm kinh doanh bền vững, tự tin bứt tốc giữa mùa dịch và trong tương lai.