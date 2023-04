Trào lưu ăn uống khiến cây nhà lá vườn bỗng trở "sốt xình xịch": Từ đọt đu đủ, quả mồng tơi đến cả hoa cau non cũng thành món ngon mới lạ

Phải công nhận TikTok quả thực là nơi xuất hiện vô cùng nhiều những trào lưu hay ho và độc đáo. Nhất là về ẩm thực, không ít trend món ngon món lạ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ người xem. Đặc biệt còn là món ăn tận dụng được cây nhà lá vườn khiến dân tình cứ thi nhau săn lùng tìm kiếm.

Nếu thời thời gian qua dân tình rần rần với món đọt đu đủ chấm muối ớt hay quả mồng tơi đem đi xào thì chắc hẳn món ăn với hoa cau non sẽ là món mới trong trào lưu ăn uống này.

Hoa cau hot rần rần trên mạng xã hội. (Ảnh: @utvevuon99)

Mới đây, một clip chế biến món ăn từ hoa cau non xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo đó, công đoạn hái hoa cau khá kỳ công nhưng thành phẩm lại vô cùng mới lạ mà cũng không kém phần hấp dẫn.

Công đoạn hái hoa cau khá kỳ công. (Ảnh: @utvevuon99)

Hoa cau non sẽ nằm ẩn trong một bẹ non ở vị trí khá cao trên thân cây. Khi lấy xuống chỉ cần tách phần bẹt cau sẽ để lộ ra nhánh hoa màu trắng ngà vô cùng bắt mắt. Những nụ hoa non nhỏ như hạt gạo. Hoa cau có thể đem đi xào hoặc làm gỏi, khi ăn mang đến hương vị ngọt nhẹ và có tính mát giúp thanh nhiệt rất tốt. Tuy nhiên hoa cau cũng giống như trái cau, nhiều sẽ người ăn không quen sẽ có hiện tượng hơi say say.

Bên cạnh hoa cau thì đọt cau hay còn gọi là củ hủ cau cũng có thể dùng chế biến thành các món ăn ngon. Phần củ hủ cau cũng sở hữu màu trắng đục, là phần dưới của bẹ non. Nó vừa mềm mà cũng rất giòn. Thường cũng được chế biến thành củ hũ xóc tỏi, luộc, cầu kì thêm chút xíu thì xào tôm thịt đều ngon.

Sau khi đoạn video được đăng tải đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Có thể rước đây, nhiều người chỉ mới nghe đến chè hoa cau chứ hoa cau non đem đi chế biến thành món ăn thì lại khá mới lạ nên ai cũng bất ngờ, thậm chí nhiều người còn không nghĩ rằng hoa của cây này còn có thể chế biến thành nhiều món ngon như vậy.

Nhiều người đã từng nếm thử hương vị hoa cau khá ngon, ngọt. (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến còn ngờ vực thì cũng có không ít người hào hứng tìm kiếm hay còn rủ nhau hái hoa cau để ăn thử.

Đặc biệt nhiều người còn bông đùa dự đoán rằng món hoa cau non này sẽ soán ngôi các trend ăn đọt đu đủ hay quả mồng tơi xào trước đó. Và cũng chẳng mấy bữa mà ngọn cau ngoài vườn nhà nhiều người sẽ trở nên "gầy" hơn nữa đó.

Hoa cau chuẩn bị "tới số" với rất nhiều người rồi đây. (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Hiện tại đoạn clip vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều sự chú ý cũng như nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Bạn đã thử ăn món hoa cau non này bao giờ chưa?