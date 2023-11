Trẻ hoá tư duy tiết kiệm?

Thế nhưng giới trẻ hiện nay đang thể hiện tư duy tài chính khác biệt. Tiết kiệm sớm, tiết kiệm linh hoạt, tiết kiệm số, tiết kiệm vì những mục tiêu ngắn hạn,… đang được thế hệ này ưa chuộng hơn cả.



Nắm bắt xu hướng đó, gửi tiết kiệm online cũng được ACB thiết kế để chinh phục thế hệ tiêu dùng trẻ bằng sự tiện lợi, ưu đãi lãi suất, phương thức gửi tiền linh hoạt cộng thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn.

Tự lập sớm và tư duy tài chính coi trọng chất lượng

Báo cáo của Financial Times đã chỉ ra rằng sau tác động của đại dịch người trẻ có xu hướng học hỏi nhiều hơn về tài chính và ưu tiên tiết kiệm hơn là chi tiêu. Thậm chí gen Z tiết kiệm nhiều hơn so với thế hệ trẻ nói chung. Cụ thể nếu có 1000 bảng Anh thì 72% gen Z sẽ chọn gửi tiền vào ngân hàng, so với 55% Millenials có cùng quyết định.

Thực chất điều này là không quá khó hiểu.

Bên cạnh yếu tố ngoại cảnh, tư duy độc lập từ lối sống đến tài chính từ sớm đã khiến họ cẩn trọng hơn trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Nếu như thế hệ lớn tuổi hay có tư duy chi tiêu "dè xẻn" thì giới trẻ (gen Z & Millennials) quan tâm nhiều hơn tên tuổi và giá trị của món đồ mà họ đầu tư, mà theo họ mô tả là lối sống tối giản, mua ít nhưng mà "chất".

Những điểm khác biệt này đã định hình xu hướng tiết kiệm của giới trẻ. Tiết kiệm từ sớm nhưng họ ưu tiên những khoản tiết kiệm linh hoạt dành cho những mục tiêu ngắn hạn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống như mua xe, mua điện thoại hay đi du lịch. Hay thậm chí đối với mục tiêu dài hạn, giới trẻ cũng đang tiết kiệm để có thể nghỉ hưu sớm – trào lưu FIRE, viết tắt cho Financial Independence (Độc lập tài chính) và Retire Early (Về hưu sớm).

Vậy người trẻ mới bắt đầu tiết kiệm cần biết những gì?

Thế hệ tiêu dùng thông minh: lãi suất tiết kiệm không phải yếu tố quyết định duy nhất

Thế hệ trẻ - thế hệ tiêu dùng thông minh - là những người chỉ cần ngồi trước màn hình điện thoại là có thể mua cả thế giới với 3 đặc điểm nổi bật: nhanh nhạy với công nghệ, ưa chuộng sự tiện lợi và cẩn trọng trong chi tiêu. Do đó dù là sản phẩm dịch vụ gì cũng cần đáp ứng 3 tiêu chí này.

Chính vì vậy, đối với sản phẩm gửi tiết kiệm cũng được ACB thiết kế để chinh phục thế hệ tiêu dùng thông minh bằng sự tiện lợi trên nền tảng trực tuyến, ưu đãi lãi suất, phương thức gửi tiền linh hoạt cộng thêm nhiều khuyến mãi hấp dẫn.

Combo gửi tiết kiệm online sinh lời kép cho các bạn trẻ đang được triển khai ngay trên ứng dụng ngân hàng số ACB ONE vô cùng nhanh chóng và an toàn, đồng thời nhận thêm lãi suất 0.1%/năm so với lãi suất tiết kiệm truyền thống tại quầy. Khách hàng chưa có tài khoản ACB chỉ cần tối đa 3 phút để mở mới combo tài khoản và thẻ ghi nợ với phương thức định danh điện tử eKYC và ID check và chọn loại thẻ có tính năng yêu thích, giao dịch hoàn toàn 100% Online. Sau đó đăng nhập ACB ONE để gửi tiết kiệm trực tuyến mọi lúc mọi nơi, linh hoạt chọn thời gian gửi theo nhu cầu cùng phương thức nhận tiền lãi và vốn chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán của khách hàng mà không cần tốn thời gian đến ngân hàng.

Với những ưu điểm này, công thức gửi tiết kiệm sao cho tối ưu khi đó vô cùng dễ dàng. Ví dụ H.A, 25 tuổi, nhân viên sale tại khách sạn R. chia sẻ: "Làm sale nên lương hàng tháng của mình khá hạn chế, thu nhập chủ yếu đến từ thưởng KPI hàng quý, khó mà để dành cố định một khoản hàng tháng. Do đó mình ưu tiên khi nhận được phần tiền thưởng này là sẽ gửi ngân hàng để tiết kiệm ngay. Việc gửi một khoản tiền lớn thế này cũng giúp mình hưởng lãi suất tốt hơn, sinh lợi nhuận nhiều hơn. Khoản này mình để dành để đổi một chiếc xe máy mới trước khi Tết đến."

Trong trường hợp này giả sử chiếc xe máy có giá trị 40 triệu, tiền thưởng là 30 triệu thì H.A nên có ít nhất 2 khoản tiết kiệm: khoản 1 là tiền thưởng quý 3 - kỳ hạn 1 hoặc 2 tháng và tiền thưởng quý 4 - kỳ hạn 1 tháng. H.A sẽ có 1 khoản 60 triệu trước Tết (chưa kể tiền lãi) để hoàn thành mục tiêu này.

ACB cũng vô cùng "tâm lý" khi mang đến cho các bạn trẻ cơ hội quay số trúng thưởng vô cùng hấp dẫn với những phần quà lên đến hàng tỷ đồng, đánh đúng nhu cầu du lịch hay sở thích mua sắm trên các trang thương mại điện tử, cụ thể giải thưởng như 02 chuyến du lịch khám phá nước Úc, 09 chiếc iPhone 15 ProMax 256 GB và hàng trăm ngàn E-voucher đến từ Traveloka, Shoppee, Grab,… Chương trình được triển khai từ nay đến hết 09.12.2023

Vừa sinh lời tối đa với kênh gửi tiền nhanh chóng qua ACB ONE, vừa trúng thêm các quà tặng giá trị, gửi tiết kiệm tại ACB được xem là một lựa chọn "chất lượng" của giới trẻ.

Khách hàng chưa có tài khoản ACB có thể trải nghiệm gửi tiết kiệm online ngay trên ứng dụng ngân hàng số ACB ONE với 2 bước đơn giản:

Bước 1: Tải app ACB ONE và mở combo tài khoản & thẻ ACB UrBox Visa Debit chỉ trong 3 phút, nhận ngay gói quà tặng e-vouchers cực hấp dẫn.

Bước 2: Gửi tiết kiệm online trên ACB ONE, nhận ngay cơ hội quay số trúng thưởng vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng: 02 chuyến du lịch khám phá nước Úc, 09 chiếc iPhone 15 ProMax 256 GB và hàng trăm ngàn E-voucher đến từ Traveloka, Shoppee, Grab,…