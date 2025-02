Trí thức người Việt đầu tiên nhận giải thưởng Cống hiến tại Hội Đột quỵ Thế giới, “bàn tay vàng” trong điều trị đột quỵ và thần kinh

Chuyên gia đầu ngành về thần kinh và đột quỵ

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng là một trong những chuyên gia đầu ngành về thần kinh và đột quỵ tại Việt Nam. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong lĩnh vực điều trị bệnh lý mạch máu não, đặc biệt là đột quỵ, góp phần nâng cao chất lượng cấp cứu, điều trị và hồi phục cho bệnh nhân tại nước ta.

Sinh năm 1970, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng bắt đầu sự nghiệp tại khoa Thần Kinh Bệnh viện Thống Nhất từ năm 1993 đến 1998. Sau đó, ông chuyển sang công tác tại khoa Bệnh Lý Mạch Máu Não – Bệnh viện Nhân Dân 115, nơi ông gắn bó và cống hiến trong phần lớn sự nghiệp của mình. Song song với công tác điều trị, ông tiếp tục học tập, nghiên cứu, hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Thần Kinh (2002) và bảo vệ thành công Tiến sĩ Nội Thần Kinh (2013) tại Đại học Y Dược TP.HCM.

Không ngừng trau dồi chuyên môn, từ năm 2005 đến 2008, ông đã tham gia tu nghiệp tại các cơ sở y khoa hàng đầu thế giới như Đại học Quốc gia Singapore và Đại học Alabama, Birmingham, Hoa Kỳ (UAB). Những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ môi trường quốc tế đã giúp ông phát triển, áp dụng nhiều kỹ thuật điều trị tiên tiến vào thực tế điều trị tại Việt Nam.

Từ năm 2013, ông đảm nhận vai trò Trưởng khoa Bệnh Lý Mạch Máu Não, Bệnh viện Nhân Dân 115, đồng thời là Chủ nhiệm Bộ môn Nội Thần Kinh tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ngoài ra, ông còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Đột Quỵ Việt Nam và Chủ tịch Hội Đột Quỵ TP.HCM từ năm 2015 đến nay.

Người Việt đầu tiên được hiệp hội Đột quỵ Quốc tế vinh danh

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng không chỉ là chuyên gia hàng đầu về đột quỵ và thần kinh tại Việt Nam, mà còn là người Việt đầu tiên vinh dự nhận giải thưởng Cống hiến (Spirit of Excellence Award) do Hội Đột quỵ Thế giới (World Stroke Organization – WSO) trao tặng. Đây là giải thưởng cao quý nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp nổi bật trong phòng ngừa, điều trị và nghiên cứu đột quỵ trên toàn cầu. Giải thưởng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của ông trong việc nâng cao chất lượng điều trị và cứu sống hàng nghìn bệnh nhân đột quỵ tại Việt Nam.

Năm đó, ông là 1 trong 6 cá nhân trên toàn cầu được xướng tên, cùng đại diện từ Brazil, Ấn Độ, Chile, Mexico và Ai Cập.

Bên cạnh các hoạt động điều trị và cấp cứu bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Huy Thắng còn có nhiều thành tựu xuất sắc trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Ông đã hoàn thành 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và công bố tổng cộng 46 bài báo khoa học trên các tạp chí trong nước và quốc tế.

PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng không chỉ là một bác sĩ giỏi mà còn là tác giả và đồng tác giả của hai cuốn sách chuyên khảo có giá trị, góp phần quan trọng vào việc phát triển chuyên môn và đào tạo đội ngũ bác sĩ trong lĩnh vực đột quỵ và thần kinh. Những đóng góp này không chỉ giúp nâng cao chất lượng chuyên môn của các bác sĩ trong nước, mà còn khẳng định vị thế của ông trong cộng đồng y học quốc tế.

Trong số những công trình nghiên cứu nổi bật của ông, Vietnam Thrombolysis Registry (2010) là một nghiên cứu tiên phong tại Việt Nam, công bố hiệu quả và độ an toàn của rtPA trong điều trị nhồi máu não cấp. Đây là kết quả nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam về kỹ thuật tiêu sợi huyết, mở ra cơ hội áp dụng rộng rãi phương pháp này tại các trung tâm đột quỵ trong nước. Công trình này đã được đăng trên European Journal of Neurology, khẳng định uy tín của ông trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Ông cũng tham gia nghiên cứu về điều trị bắc cầu và can thiệp lấy huyết khối ở bệnh nhân nhồi máu não cấp (2019), với kết quả nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Việt Nam. Nghiên cứu này mang lại những bước tiến quan trọng trong điều trị đột quỵ cấp, giúp cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, ông còn tham gia nghiên cứu ENCHANTED B (2019), nghiên cứu đánh giá việc hạ huyết áp tích cực trên bệnh nhân điều trị tiêu sợi huyết, được đăng trên The Lancet. Công trình này mở ra hướng điều trị mới giúp giảm thiểu nguy cơ biến chứng cho bệnh nhân.

Không chỉ sở hữu những công trình nghiên cứu có tầm ảnh hưởng quốc tế, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng còn là đồng tác giả cuốn The Procedural Manual of Neurosonology (2019), cùng tham gia biên soạn chương về điều trị đột quỵ cấp trong cuốn Stroke in Asia (2017). Những công trình này khẳng định vị thế của ông như một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đột quỵ và thần kinh tại Việt Nam.

Tổng hợp

Khánh Ngọc