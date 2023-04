Triển khai quyết định khai trừ Đảng đối với ông Đỗ Hữu Ca tại nơi cư trú

Theo quyết định này, căn cứ Quy chế của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Căn cứ các quy định, hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xét tờ trình số 157-TTr/UBKTTW, ngày 23-3-2023 của Ủy Ban kiểm tra Trung ương, về đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy ông Đỗ Hữu Ca đã nhận số tiền 35 tỉ đồng của các bị can trong vụ án hình sự "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng tờ, thu nộp ngân sách nhà nước", vi phạm Bộ luật Hình sự.

Ông Đỗ Hữu Ca khi còn đương nhiệm

Vi phạm của ông Đỗ Hữu Ca là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội và uy tín cá nhân. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật ông Đỗ Hữu Ca bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca, thiếu tướng, nguyên giám đốc Công an TP Hải Phòng, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, ông Ca đã nhận tiền "chạy án" cho "trùm" bán hóa đơn Trương Xuân Đước (SN 1971, quê ở xã Đại Bản, huyện An Dương; hiện trú tại khu Lũng Đông, phường Đằng Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng) và một số đối tượng khác.

Lực lượng chức năng khám xét nhà riêng ông Đỗ Hữu Ca.

Quá trình xét hỏi, ông Đỗ Hữu Ca hợp tác với cơ quan điều tra, khai nhận nhận tiền của một doanh nhân, nhưng chưa tác động đến cá nhân, cơ quan chức năng nào để thực hiện việc "chạy án". Ông Ca đã nộp lại số tiền 35 tỉ đồng cho cơ quan điều tra.

Căn cứ quy định của Đảng, thông báo của cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Quận ủy Hải An đã chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hải An thực hiện đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên bị cơ quan pháp luật có thẩm quyền ra quyết định tạm tạm giam theo quy định.

Lực lượng chức năng tới tham dự lễ công bố tại nhà văn hóa Kiều Sơn

Ngày 24-2, Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hải An đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối ông Đỗ Hữu Ca (SN 1958), đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Kiều Sơn, Đảng bộ phường Đằng Lâm.