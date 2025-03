Triệt căn K trực tràng ngay trong nội soi, không cần phẫu thuật

May mắn phát hiện sớm, bệnh nhân 51 tuổi "thoát" ung thư chỉ với 1 lần nội soi

Bệnh nhân N.T.T, 51 tuổi, tình cờ phát hiện ung thư sớm kích thước tới 4cm tại trực tràng trong một lần khám sức khỏe tổng quát tại BVĐK Hồng Ngọc. Đáng nói, trước đó bệnh nhân không mệt mỏi, không đau bụng, không đại tiện ra máu hay có triệu chứng bất thường nào.

"Mấy năm nay tôi chưa bao giờ bị đau bụng, rất ít khi rối loạn tiêu hóa, đi ngoài bình thường, ăn uống cũng rất tốt nên không hề nghĩ mình có bệnh. Lúc bác sĩ bảo ung thư sớm trực tràng mới giật mình, đúng là không nội soi thì không thể biết được." - Bệnh nhân T chia sẻ.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn - Phó khoa Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh - Bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân T cho biết đây là một trường hợp rất may mắn khi phát hiện ung thư trực tràng từ giai đoạn rất sớm, khi chưa biểu hiện triệu chứng. Do vậy, bệnh nhân hoàn toàn có thể được điều trị triệt căn mà không cần phẫu thuật phức tạp.

"Tổn thương 4cm là u tuyến ống nhú, độ loạn sản cao, được chẩn đoán là ung thư tại chỗ trực tràng, vị trí gần hậu môn. Nếu phát hiện muộn bệnh nhân sẽ phải thực hiện phẫu thuật cắt đoạn trực tràng và làm hậu môn nhân tạo, như vậy sức khỏe và chất lượng cuộc sống sau này sẽ bị ảnh hưởng. May mắn bệnh nhân phát hiện sớm nên sau khi hội chẩn, bác sĩ quyết định lựa chọn cắt tách dưới niêm mạc (ESD) qua nội soi tiêu hóa để điều trị cho bệnh nhân" - Bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn cho biết thêm.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn, nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD là phương pháp điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa an toàn, khối u có thể được loại bỏ hoàn toàn ngay trong nội soi mà không cần phẫu thuật, do đó, người người bệnh ít đau và phục hồi nhanh chóng.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn và ekip thực hiện nội soi cắt tách dưới niêm mạc ESD cho bệnh nhân T (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc)

Chỉ với hơn 1 giờ can thiệp, ekip bác sĩ - đứng đầu là bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn đã thành công lấy được toàn bộ khối tổn thương ung thư 4cm ra khỏi trực tràng, điều trị triệt căn ung thư, đồng thời bảo tồn toàn vẹn đường tiêu hóa cho bệnh nhân T.

"Kiểm tra sau can thiệp, diện cắt đẹp, không chảy máu, không còn tế bào ung thư. Đến nay bệnh nhân cũng hồi phục rất nhanh, không có biến chứng. Do đó, đây có thể coi là một trường hợp được điều trị ung thư triệt căn qua nội soi. Bệnh nhân T sẽ không cần phải làm thêm các phương pháp điều trị bổ sung nào khác nữa." - Bác sĩ Sơn cho biết.

Theo dõi sau can thiệp, bệnh nhân T phục hồi tốt, có thể đi lại, ăn uống, sinh hoạt bình thường và ra viện sau 2 ngày.

"Bác sĩ Sơn bảo nếu để muộn 1 năm nữa thôi là không làm gì được, nên tôi quá may mắn. Tỉnh dậy thấy nhẹ bẫng, không đau đớn, không khó chịu gì, bác sĩ bảo kết quả rất tốt là tôi mừng lắm. Gặp được bác sĩ giỏi nên tôi rất yên tâm." - Bệnh nhân T vui mừng chia sẻ vào ngày ra viện.

Bệnh nhân T sau 1 ngày can thiệp (Ảnh: BVĐK Hồng Ngọc)

Nội soi sớm giúp tầm soát chính xác 95% ung thư đường tiêu hóa

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Sơn, ung thư đường tiêu hóa giai đoạn sớm thường không có triệu chứng, hoặc triệu chứng rất mờ nhạt, không rõ ràng. Chỉ khi đến giai đoạn muộn, kích thước khối u lớn hơn gây ra tình trạng hẹp lòng ruột, tình trạng đau bụng, rối loạn phân, đi ngoài ra máu, mệt mỏi, sút cân mới diễn ra nghiêm trọng. Hầu hết người mắc ung thư thường phát hiện ở giai đoạn này, khiến việc điều trị tốn kém, phức tạp, tỉ lệ tử vong cao.

Tầm soát, sàng lọc ung thư sớm đường tiêu hóa có vai trò rất quan trọng trong điều trị. Nếu được phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi bệnh sẽ cao hơn, chi phí điều trị thấp hơn, đồng thời giảm thiểu các biến chứng nguy hiểm như di căn,... Nội soi tiêu hóa được xem là tiêu chuẩn vàng trong tầm soát, sàng lọc ung thư sớm đường tiêu hóa, mang lại hiệu quả chẩn đoán chính xác cao.

"Nội soi tiêu hóa có thể giúp phát hiện chính xác tới 95% ung thư sớm đường tiêu hóa, bao gồm ung thư thực quản, dạ dày, đại - trực tràng từ khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Trong trường hợp phát hiện sớm, người bệnh có thể được điều trị triệt căn ngay trong nội soi như bệnh nhân T. Quá trình điều trị nhẹ nhàng, hồi phục nhanh, không tốn kém, không cần điều trị bổ trợ" - Bác sĩ Sơn khẳng định.

Nội soi tiêu hóa phát hiện sớm ung thư dạ dày, thực quản, đại - trực tràng (Ảnh - BVĐK Hồng Ngọc)

Theo đó, bác sĩ Sơn khuyến cáo, người trên 40 tuổi, dù có hoặc không có các triệu chứng như đau bụng kéo dài, gầy sút cân, đại tiện phân đen, đại tiện ra máu,... thì cũng nên đi nội soi tầm soát ung thư tiêu hóa ít nhất 1 lần/năm. Đặc biệt, với những người thường xuyên sử dụng rượu bia, hút thuốc lá, có tiền sử bệnh lý tiêu hóa hoặc có người thân trong gia đình mắc ung thư tiêu hóa thì nên đi nội soi để tầm soát, phát hiện sớm và điều trị bệnh kịp thời.

BVĐK Hồng Ngọc đạt chứng chỉ ACHSI International – Hội đồng Úc về Tiêu chuẩn Chăm sóc Sức khỏe (Australian Council on Healthcare Standards), đem đến dịch vụ nội soi tiêu hóa - nội soi can thiệp an toàn, hiệu quả cao.

