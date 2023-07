Triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn RosyStyle hơn 1.800 tỉ đồng

Ngày 27-7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương triệt phá thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tài chính do một số người gốc Trung Quốc cầm đầu.



2 đối tượng gốc Trung Quốc mang quốc tịch Malaysia

Theo đó, từ cuối năm 2021, nhiều người tại Quảng Bình bị một số người dụ dỗ chuyển tiền đầu tư tài chính qua sàn RosyStyle. Sau đó, những người này mới phát hiện bị lừa và bị chiếm đoạt hết số tiền đầu tư.

Công an tỉnh Quảng Bình đã vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra cho thấy đường dây này là tổ chức tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài và xuyên quốc gia, do nhóm người gốc Trung Quốc lập ra.

Được một số người Việt Nam giúp sức, nhóm này đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên người Việt Nam qua làm việc tại Campuchia để phục vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những người cầm đầu tuyển người từ Việt Nam sang Campuchia, huấn luyện cách dùng các thiết bị máy tính, điện thoại, sim rác, tài khoản mạng xã hội do chúng cung cấp, chuẩn bị các đoạn văn mẫu hướng dẫn cách nói chuyện, dụ dỗ, lôi kéo nhà đầu tư nộp tiền.

3 đối tượng Khương Thuận Phát, Phạm Thùy Dung và Hồ Thanh Tiền

Đường dây này chia thành 3 bộ phận gồm: bộ phận gọi điện chạy quảng cáo tìm khách hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng và bộ phận hướng dẫn khách nạp tiền đầu tư, hướng dẫn khách chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng Việt Nam do các đối tượng gốc Trung Quốc chỉ định.

Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định có 24/44 tài khoản ngân hàng được nhóm sử dụng để nhận tiền của bị hại. Các tài khoản này đều do những người gốc Trung Quốc quản lý, sử dụng.

Qua phân tích, xác định tổng số tiền chuyển vào 24 tài khoản này là hơn 1.800 tỉ đồng. Trong đó có hơn 5.500 tài khoản có giao dịch chuyển số tiền từ 11 triệu đồng trở lên.

Đối tượng Hồng, Thiện, Dương, Chi, Thành và Ngọc tại trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình

Đầu tháng 7 vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 6 người gồm: Bùi Thị Bích Ngọc (46 tuổi, trú huyện Kiến Xương, Thái Bình), Châu Văn Thành (39 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên, Nghệ An), Huỳnh Chí Dương (20 tuổi, trú huyện Đông Hải, Bạc Liêu), Nguyễn Thị Kim Chi (27 tuổi, trú huyện Củ Chi, TP HCM), Đỗ Thị Hồng (30 tuổi, trú TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Trần Minh Thiện (28 tuổi, trú thị xã Hòa Thành, Tây Ninh) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mở rộng chuyên án, đến cuối tháng 7, cơ quan điều tra đã đến 14 tỉnh, thành để tiếp tục xác minh, triệu tập 21 người liên quan khác.

Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giữ hình sự thêm 5 người, trong đó có Hồ Thanh Tiền (31 tuổi, trú xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM), Khương Thuận Phát (29 tuổi, trú phường 12, quận 6, TP HCM), Phạm Thùy Dung (29 tuổi, trú TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). 2 đối tượng còn lại là người gốc Trung Quốc nhưng mang quốc tịch Malaysia.

Những người này đang bị tạm giữ để điều tra về các hành vi "thu thập, tàng trữ, mua bán, công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".