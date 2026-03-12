Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"

12-03-2026 - 12:02 PM | Xã hội

Thực hiện đúng phương châm "không chỉ đánh khúc giữa", Phòng Cảnh sát ma tuý Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam. Với "kho hàng" hơn 17kg ma túy, 1.000 viên thuốc lắc… băng nhóm do Võ Minh Thịnh cầm đầu đã thiết lập mạng lưới tiêu thụ chằng chịt khắp c

Ngày 11/3, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) của đơn vị đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ trên các địa bàn: Tây Ninh, TP.HCM, Trà Vinh, Đắk Lắk...với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 2/3, Tổ công tác thuộc Đội 4 - PC04 phối hợp Công an xã Thái Mỹ kiểm tra một ô tô lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (SN 1993) cùng tang vật hơn 7kg ma túy các loại được cất giấu trong xe.

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"- Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ

Vụ việc được cơ quan điều tra nhanh chóng mở rộng bắt giữ các đối tượng: Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh giữ vai trò chủ chốt cùng hơn 26 đối tượng khác trong đường dây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh; sau đó mang về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp TP.HCM cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"- Ảnh 2.

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"- Ảnh 3.

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"- Ảnh 4.

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"- Ảnh 5.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Trong đó, Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy; Từ Thanh Thiện Tân; Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma tuý giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"- Ảnh 6.

Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"- Ảnh 7.

Đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ trên các địa bàn: Tây Ninh, TP.HCM, Trà Vinh, Đắk Lắk...với số lượng lớn.

Hiện Phòng PC04 đã bắt, mời làm việc 30 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói nước vui, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét với phương châm “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”…

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về vụ nổ nhà máy Phốt pho vàng Nổi bật

Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe" khi đi chúc Tết ngày mùng 2 ở Hà Tĩnh?

Vì sao công an xử phạt tài xế bị 'khoá đầu, khóa đuôi xe" khi đi chúc Tết ngày mùng 2 ở Hà Tĩnh? Nổi bật

Bắt Nguyễn Phước Thịnh và gần 30 người khác trong một chuyên án quy mô lớn

Bắt Nguyễn Phước Thịnh và gần 30 người khác trong một chuyên án quy mô lớn

11:39 , 12/03/2026
Chân dung “lương y” Hoàng Văn Toàn và đường dây lừa đảo 80.000 người từ bài thuốc xương khớp 3 đời

Chân dung “lương y” Hoàng Văn Toàn và đường dây lừa đảo 80.000 người từ bài thuốc xương khớp 3 đời

11:15 , 12/03/2026
Phạt 5 triệu đồng tài xế container lấn làn ngược chiều trên cao tốc

Phạt 5 triệu đồng tài xế container lấn làn ngược chiều trên cao tốc

10:59 , 12/03/2026
Ai làm hộ chiếu trong năm 2026 nhớ kỹ những điều sau

Ai làm hộ chiếu trong năm 2026 nhớ kỹ những điều sau

10:33 , 12/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên