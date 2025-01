Triệt phá nhóm tội phạm xuyên quốc gia giết người đánh bạc tại Campuchia, bắt 'ông trùm' Ngô Phi Long

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với các đơn vị có liên quan triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia “Giết người; cướp tài sản; bắt, giữ người trái pháp luật”.

Theo đó, khoảng 06h30’ ngày 02/12/2024, người dân tại ấp Tà Chan, phường Ba Tì, thành phố BaVet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia, phát hiện trên sông 01 tử thi nam giới chết trong tư thế bị trói 02 tay, 02 chân (nghi là người Việt Nam).

Sau khi nhận được thông tin, Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã báo cáo, xin ý kiến của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh tiến hành rà soát, xác minh.

Qua đó, xác định nạn nhân là anh Trương Văn Hoan (sinh ngày 10/6/1983, quê quán huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; trú tại thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương) là người thường xuyên sang Campuchia tham gia đánh bạc.

Đối tượng Hoàng Long tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Phòng Trọng án nắm được thông tin các băng nhóm người Việt Nam tại Campuchia chuyên cho các con bạc là người Việt Nam vay tiền với lãi suất cao để tham gia đánh bạc tại các Casino ở Campuchia. Sau khi các con bạc tham gia đánh bạc thua hết tiền thì bị các băng nhóm này bắt giữ, gọi điện cho người thân yêu cầu trả tiền, nếu không trả tiền thì bị các băng nhóm này tra tấn hoặc giết hại.

Trước tình hình trên, lực lượng trinh sát Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ động nắm, thu thập thông tin, dựng mối quan hệ, quá trình hoạt động các băng nhóm đối tượng người Việt Nam cho các con bạc vay tiền sới bạc tại Campuchia.

Qua đó phát hiện thông tin về đối tượng Ngô Phi Long (sinh năm 1994, trú tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội), là đối tượng cầm đầu. Phi Long đứng ra cung cấp tiền để các đối tượng đàn em phân công nhiệm vụ hoạt động phạm tội tại Campuchia đứng ra cho các con bạc vay tiền tham gia đánh bạc tại Casino.

Căn cứ vào kết quả công tác xác minh, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an có liên quan, Công an TP.HCM, Công an thành phố Hà Nội, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Dương, Khánh Hòa, Nghệ An, Tây Ninh... và lực lượng Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã tiến hành truy xét, bắt giữ 07 đối tượng cùng trú tại huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội gồm:

Ngô Phi Long, sinh năm 1994; Nguyễn Hoàng Long, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1989; Lê Văn Chung, sinh năm 1997; Trần Ngọc Bình, sinh năm 1985; Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1994; Nguyễn Mạnh Hải, sinh năm 1991.

Vụ án được làm rõ: Khoảng tháng 4/2024, Ngô Phi Long đứng ra tổ chức hoạt động “tín dụng đen” tại các Casino ở Campuchia. Phi Long giao cho Nguyễn Mạnh Hải và Nguyễn Hoàng Long cầm đầu 02 nhóm người Việt để tìm hoặc thông qua “cò” ở casino kết nối, thoả thuận với các con bạc cần vay tiền (số tiền từ 50 - 200 triệu đồng, thời hạn trong 03 ngày, cắt lãi trước 10%).

Đồng thời, để đảm bảo con bạc không trốn nợ, các đối tượng sẽ thuê 01 phòng trọ gần khu Casino Mộc Bài, sau khi con bạc vay tiền thì các đối tượng sẽ chỉ định và đưa người vay đến đánh bạc tại Casino Mộc Bài và giám sát, quản lý, nếu người vay thắng thì thu 15% tiền “Sâu”, nếu thua hết số tiền đã vay thì sẽ bị các đối tượng đưa về phòng trọ đã thuê nêu trên để giữ lại, đe doạ, ép gọi điện cho người thân phải trả nợ.

Ngày 29/11/2024, anh Hoan và vợ sang Campuchia để đánh bạc tại các Casino gần cửa khẩu Tho Mo, tỉnh Long An và thua hết số tiền mang theo. Thông qua môi giới, anh Hoan đã vay 100 triệu đồng của nhóm Ngô Hoàng Long và bị các đối tượng đưa đến Casino Mộc Bài để đánh bạc, gỡ lại tiền và trả nợ.

Do anh Hoan tiếp tục bị thua hết số tiền đã vay, nhóm của Hoàng Long đưa anh Hoan về nhà trọ tại khu Titan do người Trung Quốc quản lý cách Casino Mộc Bài khoảng 500m để giữ.

Nguyễn Văn Tuấn nhận ra anh Hoan chính là người nợ nhóm của Nguyễn Mạnh Hải 200 triệu chưa trả trước đó nên đã báo cho Phi Long và Hải. Tại nhà trọ, Hoàng Long đã ép anh Hoan gọi điện về cho chị Dung (vợ anh Hoan) đồng thời Hoàng Long trực tiếp gọi điện đe dọa chị Dung phải trả nợ cho anh Hoan số tiền 100 triệu tiền gốc và 20 triệu tiền lãi, nếu không sẽ giết anh Hoan.

Đến sáng ngày 01/12/2024, trong lúc bị giữ, anh Hoan tìm cách bỏ trốn và bị bảo vệ toà nhà Titan bắt lại, và yêu cầu nhóm Hoàng Long nộp phạt 5.000 USD vì gây rối trong khu Titan, đồng thời không cho Hoàng Long giữ anh Hoan tại đây.

Sau đó, Phi Long đã đồng ý để nhóm Hoàng Long giao anh Hoan cho nhóm của Hải tiếp tục ép đòi tiền (bao gồm cả khoản nợ mà anh Hoan đã vay của nhóm Hải từ tháng 10/2024).

Trong quá trình giam giữ, di chuyển, anh Hoan la hét, vùng vẫy nên các đối tượng trong nhóm Hoàng Long đã ghì, giữ, dùng băng keo buộc chân, tay, bịt miệng anh Hoan lại, Hoàng Long dùng dao dài khoảng 20cm đâm nhiều nhát vào người anh Hoan làm chảy nhiều máu dẫn đến tử vong. Sau đó Phi Long đã gọi điện cho Hoàng Long chỉ đạo phải phi tang xác anh Hoan xuống sông.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Giết người; Cướp tài sản; Bắt, giữ người trái pháp luật” và khởi tố các bị can có liên quan.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an yêu cầu các đối tượng đang lẩn trốn liên quan đến vụ án trên ra trình diện để được sự khoan hồng của pháp luật; các bị hại có liên quan đến băng nhóm này đến trình bày tại Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và 258 Nguyễn Trãi, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), gặp điều tra viên Nguyễn Trường Giang, số điện thoại 0243.991.5656.

Đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự cũng khuyến cáo người dân về sự nguy hiểm khi vay tiền của các đối tượng cho vay lãi tại nước ngoài.