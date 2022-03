Triệu phú Tom Cruise: Tài năng, giàu có nhưng cầu toàn tới "ám ảnh", 3 cuộc hôn nhân ly kỳ đều gắn với con số 33

Tom Cruise có tên thật là Thomas Cruise Mapother IV, sinh ngày 3/7/1962 tại Syracuse, New York, Mỹ. Anh bắt đầu nghiệp diễn từ năm 19 tới bộ phim "Endless Love". Sau đó, vai diễn Trung úy Pete "Maverick" Mitchell trong "Top Gun" giúp anh gây được sự chú ý tới công chúng.



Nhân vật điệp viên trong loạt phim "Nhiệm vụ bất khả thi" cũng góp phần đưa tên tuổi của Tom lên một tầm cao mới. Anh trở thành một trong những nam diễn viên có doanh thu phim cao nhất toàn cầu.

Tuy sở hữu sự thành công, giàu có, cộng với vẻ ngoài điển trai nhưng cuộc sống của Tom Cruise cũng có những khía cạnh không mấy thuận lợi. Từ tuổi thơ, hôn nhân cho tới tính cách, nam tài tử đã gặp không ít khó khăn.



Năm 2006, Tom Cruise từng tiết lộ về thời thơ ấu không mấy phẳng lặng của mình. Khi anh mới 12 tuổi, người cha ruột đã bỏ rơi gia đình, để lại vợ và ba người con tự sống nương tựa lẫn nhau.

Từng có những lần vị triệu phú Hollywood không ngại ngần nói về cha mình là “một kẻ hèn nhát và chuyên bắt nạt người khác.” Anh cho biết: “Nếu mọi chuyện trở nên tồi tệ, những người như ông ta sẽ lập tức bỏ rơi bạn. Khoảng thời gian sống cùng ông ta đã dạy cho tôi một bài học lớn. Có những kẻ sẽ vỗ về, cho bạn ảo tưởng về một cảm giác an toàn, sau đó hạ gục bạn mà không chớp mắt.”

“Đối với tôi, người đàn ông đó có vấn đề và hoàn toàn không đáng tin. Phải hết sức cẩn thận mỗi khi ông ta ở bên”, anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Parade.

Không chỉ chịu áp lực từ cha, cậu bé Tom Cruise thuở nhỏ cũng nhiều lần bị chính mẹ ruột hắt hủi. Bà luôn nghĩ rằng con trai mình là một đứa trẻ hư hỏng, chỉ biết đến bia rượu. Chính điều này khiến Tom Cruise tự thu mình lại, ôm nỗi hận với người cha ruột, nhất là sau khi mẹ tái hôn với người khác.

Tom Cruise từng thu mình suốt thời gian thơ ấu. Ảnh: Internet

Anh cũng cho biết, phải 10 năm sau khi bị cha bỏ rơi, anh mới đến thăm ông ta khi ông phải nằm viện vì căn bệnh ung thư.

"Chúng tôi gặp nhau và tôi không hề nói bất cứ chuyện gì về quá khứ. Nhìn thấy ông ấy đau đớn, tôi chợt nghĩ, ở cái tuổi 40, ông ta đang sống một cuộc đời cô độc”, triệu phú Hollywood chia sẻ.

Gia đình chỉ là một phần trong tuổi thơ đầy ảm đạm của Tom Cruise. Anh còn mắc chứng khó đọc nên luôn mang nặng mặc cảm trước khiếm khuyết của bản thân. Điều này cũng khiến quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của anh trở thành ký ức tồi tệ.

"Nhà trường đã gửi tôi đến bác sĩ tâm thần để kiểm tra. Đó thật sự là một sự sỉ nhục đối với tôi. Tôi không những không có bạn thân để chia sẻ bất cứ thứ gì mà còn luôn bị bạn bè trong lớp bắt nạt”, khi đã trưởng thành để có thể đối mặt với mọi điều, Tom Cruise mới ngồi lại chia sẻ về quá khứ của mình như vậy.

Từ năm 1981 ra mắt màn ảnh rộng, đến nay, Tom Cruise vẫn là một trong những ngôi sao điện ảnh tài năng hàng đầu. Hiếm có người nào có thể duy trì sức hút trong suốt hơn 3 thập niên tại Hollywood như Cruise.

Dù ở độ tuổi nào, anh vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ và điển trai. Nam tài tử từng được được đề cử là Người đàn ông gợi cảm nhất và 3 lần lọt vào danh sách 50 Người đàn ông đẹp trai nhất thế giới trên tạp chí People.

Tuy chưa một lần giành giải Oscar danh giá, Tom Cruise vẫn “bỏ túi” 3 giải Quả cầu vàng. Đó là các giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong các phim "Born on the Fourth of July" (1990), "Jerry Maguire" (1997) và giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cho phim "Magnolia" (2000).

Tuy nhiên, sau bê bối về HFPA (Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood) - ban sáng lập và tổ chức giải Quả cầu vàng nổ ra vào giữa năm 2021, tài tử Tom Cruise đã thẳng thừng trả lại 3 giải từng nhận trong quá khứ mà không phát ngôn, không giải thích.

Anh cũng là nam diễn viên đầu tiên trong lịch sử đóng 5 phim liên tiếp đạt doanh thu 100 triệu USD, đó là: "A Few Good Men" (1992), "The Firm" (1993), "Interview with a Vampire" (1994), "Nhiệm vụ bất khả thi" (1996) và "Jerry Maguire" (1996). Anh cũng tham gia vào 4 dự án được đề cử giải Oscar cho Phim hay nhất, bao gồm "Rain Man" (1988), "Born on the Four of July" (1989), "A Few Good Men" và "Jerry Maguire".

Ở tuổi 60, Tom Cruise vẫn là một siêu sao phòng vé. Ảnh: Internet

Một trong những nguyên nhân giúp anh liên tục duy trì sức hút của một “ngôi sao phòng vé” chính là nhờ tinh thần cầu toàn, tự thực hiện hết mọi cảnh quay dù là nguy hiểm nhất.

Anh không cần đến diễn viên đóng thế dù có phải tự mình leo lên Burj Khalifa, một trong những tòa nhà cao nhất thế giới trong "Mission Impossible: Ghost Protocol". Hay khi bị treo trên một chiếc máy bay ở độ cao 4,921 feet so với mực nước biển trong "Nhiệm vụ bất khả thi 5", Tom Cruise vẫn sẵn sàng tự mình làm tất cả.

Eileen Berlin - quản lý lâu năm của Tom Cruise, là người hiểu rất rõ chặng đường dài mà anh trải qua để từng bước trở thành ngôi sao hạng A như ngày hôm nay.

Cùng với những khó khăn, vất vả đến từ ngoại cảnh, bà cũng cho biết, chính tâm lý cầu toàn, ám ảnh với việc luôn hoàn hảo của Tom là điều khiến anh “chưa bao giờ hạnh phúc”.

Những bức hình ngày trẻ của Tom Cruise được bà Eileen Berlin lần đầu công bố. Ảnh: Eileen Berlin

"Tom Cruise có nhiều gương mặt, bạn có thể nhìn thấy điều đó qua những bức ảnh. Cậu ấy có sự khinh thường, kiêu ngạo, thất vọng, buồn bã và quyến rũ", Berlin nói về nam tài tử từ những ngày còn là một diễn viên vô danh.

"Cruise rất tham vọng và quyết tâm trở thành ngôi sao. Điều đó khiến cậu ấy trở thành người cầu toàn trong mọi việc. Trước đây hay bây giờ vẫn vậy."

Bộ ảnh kèm bưu thiếp chính tay tài tử viết tặng. Ảnh: Eileen Berlin.

Khi lần đầu gặp gỡ nam diễn viên, bà Eileen Berlin cho rằng đó là lúc anh đang ở giai đoạn khủng hoảng nhất cuộc đời. Tính cách thất thường của Tom cũng bắt nguồn một phần từ tuổi thơ không hạnh phúc.

“Tommy rất nóng tính. Cậu ấy bị lây tật xấu này phần lớn từ bố đẻ. Tính cách cậu ấy thất thường, có thể lập tức nổi khùng chỉ trong một cái chớp mắt. Cứ như thể cơn giận luôn âm ỉ trong lòng cậu ấy, sôi trào và bùng nổ. Tôi nghĩ đây là hậu quả của sự bất an mà Tommy luôn giữ trong mình”, nữ quản lý chia sẻ.

Trong cuộc sống hôn nhân, triệu phú của Hollywood cũng gặp nhiều đổ vỡ. Tới nay, anh đã kết hôn và ly dị tới 3 lần, có tổng cộng 3 người con bao gồm cả con nuôi và con ruột. Điểm chung bất ngờ mà mọi người nhận thấy đó là, tại thời điểm ly hôn với Tom, cả 3 người vợ của anh đều ở độ tuổi 33.

Người vợ đầu tiên của Tom là nữ diễn viên Mimi Rogers. Cô sinh năm 1956 và đã ở độ tuổi 31 tuổi khi kết hôn với Tom Cruise, lúc đó anh mới chỉ mới 25. Cuộc nhân chỉ kéo dài 2 năm khi họ kết hôn vào tháng 5/1987 và chia tay vào năm 1989. Tới tháng 2/1990, các thủ tục ly hôn được hoàn thành.

3 người vợ cũ của Tom Cruise. Ảnh: Internet

Sau đó, Tom Cruise “bén duyên” cùng với nữ diễn viên Nicole Kidman, cô sinh năm 1967, kém Tom 5 tuổi. Họ trở thành một cặp trời sinh ở Hollywood khi làm đám cưới vào tháng 12/1990.



Cuộc hôn nhân tưởng chừng đẹp tinh khôi cũng chấm dứt vào tháng 2 năm 2001. Lúc ấy Nicole cũng mới 33 tuổi. Trong thời gian hôn nhân, họ nhận nuôi 2 đứa trẻ là Isabella (sinh năm 1992) và Connor (sinh năm 1995).

Đến năm 2006, triệu phú Hollywood kết hôn với người vợ thứ ba của mình là nữ diễn viên Katie Holmes, sinh tháng 12/1978. Họ có đám cưới như mơ tại Ý và cùng có với nhau một cô con gái Suri sau 5 năm chung sống.

Cả hai trở thành cặp vợ chồng được dư luận quốc tế ngưỡng mộ hàng đầu. Bé gái của họ xinh đẹp như một cô công chúa, được hưởng mọi sự yêu chiều, tham gia nhiều tiệc tùng nổi tiếng và được truyền thông chú ý từng động thái.

Vợ chồng Tom Cruise và cô con gái Suri. Ảnh: Internet

Tuy vậy, vào năm 2012, Katie đã đệ đơn ly dị hôm 29/6. Con số 33 một lần nữa trở thành điểm chung trùng hợp khi Katie cũng ở độ tuổi này vào năm đó.

Điều này đã để lại nhiều bí ẩn trong lòng dư luận. Các câu hỏi từng được đặt ra xung quanh con số 3 đến nay vẫn chưa nhận được lời giải.

*Theo Dailymail, Celebrity Net Worth, Brightside…

https://cafef.vn/trieu-phu-tom-cruise-tai-nang-giau-co-nhung-cau-toan-toi-am-anh-3-cuoc-hon-nhan-ly-ky-deu-gan-voi-con-so-33-20220321152558999.chn